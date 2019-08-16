В Германии есть игрок, который постоянно забивает «Баварии». Сменил клуб – опять забил

«Бавария» – его любимый соперник

В прошлом сезоне Лукебакио играл в аренде в «Фортуне». «Бавария» уверенно выигрывала 2:0 и 3:1, но в ответ получала голы от 20-летнего парня. Сыграли 3:3, расстроились, а Лукебакио был счастлив из-за хет-трика. Только осознайте: всего шесть игроков забивали «Баварии» в Бундеслиге три гола за матч. До Лукебакио это в последний раз было в 2001-м, когда отличился Эббе Санд.

Во втором круге «Бавария» и «Фортуна» сыграли совсем другой матч. Фаворит уверенно победил со счетом 4:1, но все равно пропустил от Лукебакио. На 89-й минуте он реализовал пенальти, который очень не понравился соперникам. «Да, игра рукой там была, но я бы не хотел такой одиннадцатиметровый. Специально пробил бы мимо», – рассказывал Томас Мюллер.