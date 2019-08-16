В Германии есть игрок, который постоянно забивает «Баварии». Сменил клуб – опять забил
«Бавария» и «Герта» сыграли вничью 2:2. Первый гол сезона в Бундеслиге забил Роберт Левандовски, он же реализовал пенальти во втором тайме. У «Герты» отметились Лукебакио и Груйич. Нам особенно важен Лукебакио – на момент публикации материала именно он указан автором первого гола «Герты». В том моменте Лукебакио пробил в спину Ибишевичу, а потом мяч срикошетил в ворота. Если и перепишут, то у Лукебакио все равно будет голевой пас.
«Бавария» – его любимый соперник
В прошлом сезоне Лукебакио играл в аренде в «Фортуне». «Бавария» уверенно выигрывала 2:0 и 3:1, но в ответ получала голы от 20-летнего парня. Сыграли 3:3, расстроились, а Лукебакио был счастлив из-за хет-трика. Только осознайте: всего шесть игроков забивали «Баварии» в Бундеслиге три гола за матч. До Лукебакио это в последний раз было в 2001-м, когда отличился Эббе Санд.
Во втором круге «Бавария» и «Фортуна» сыграли совсем другой матч. Фаворит уверенно победил со счетом 4:1, но все равно пропустил от Лукебакио. На 89-й минуте он реализовал пенальти, который очень не понравился соперникам. «Да, игра рукой там была, но я бы не хотел такой одиннадцатиметровый. Специально пробил бы мимо», – рассказывал Томас Мюллер.
Тогда Лукебакио еще принадлежал «Уотфорду». Летнее возвращение в Англию не состоялось. «Герта» отвалила за него 20 миллионов евро – это рекордный трансфер в истории клуба. Этим летом у «Герты» сменились инвесторы (об этом читайте в нашем превью), поэтому покупки уровня Лукебакио – результат новой реальности.
«Баварии» и «Герте» выпало открывать сезон – и в Мюнхене Лукебакио опасались еще перед матчем. Тот же Мюллер сказал, что всем игрокам «Баварии» нужно следить за Лукебакио. Сам игрок тоже говорил о «Баварии» и правильном настрое, но отметил и важное: «Я пробыл здесь всего две недели, мне все еще нужно привыкнуть к партнерам». Кажется, все получилось.
Что еще нужно знать о Лукебакио?
- «Герта» – шестой клуб в карьере 21-летнего Лукебакио. До этого он принадлежал «Андерлехту», «Шарлеруа» и «Уотфорду». «Тулуза» и «Фортуна» брали Лукебакио в аренду. В январе 2018-го «Уотфорд» купил его за пять миллионов евро. За полтора года стоимость Лукебакио взлетела в четыре раза.
- Прошлый сезон оказался самым результативным в карьере Лукебакио. Он забил 10 голов и отдал четыре голевых паса в 31-м матче Бундеслиги. До этого лучшим временем в карьере Лукебакио был сезон-2017/18. Тогда получились только три гола и столько же ассистов. Обычно Лукебакио играет нападающего, но может выходить и в полузащите.
- Летом Лукебакио интересовались две «Боруссии», «Лилль» и «Лион». «Герта» проигрывает по привлекательности каждой команде из этого списка, но Лукебакио хотел именно сюда: «Клуб проявил ко мне большой интерес. Я быстро понял, что хочу перейти. Хочу много играть в футбол и забивать голы.
- В 2016-м Лукебакио дебютировал за взрослую сборную ДР Конго в товарищеском матче. Все из-за того, что у него конголезские родители. Дальше Лукебакио понял, что лучше все равно лучше пробиваться в сборную Бельгии. Там его пока выпускали только в играх за молодежную сборную – за нее Лукебакио забил четыре гола.
- «Его скорость и дриблинг – это что-то необычное. Я никогда не испытывал ничего подобного в Бундеслиге. Это самый сильный противник, с которым мне приходилось сталкиваться с тех пор, как я переехал сюда», – говорил о Лукебакио защитник «Вольфсбурга» Джером Руссийон. И это очень классная характеристика от соперника.