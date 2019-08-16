Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги

«Боруссия» закупилась, будто решила выиграть Лигу чемпионов

На самом деле цели чуть более приземленные, но боссы клуба в один голос заявляют, что да, теперь пришло время побеждать в чемпионате. «Без всяких «но» и «если» мы будем биться за чемпионство», – сказал Ханс-Йоахим Ватцке. Защиту укрепили Шульцем и аж целым Хуммельсом, атаку – Азаром (братом Эдена) и Брандтом, на постоянной основе подписали Пако.

В общем, все шансы выглядеть круче, чем сезоном ранее, да и трофей уже есть – 2:0 над «Баварией» в Суперкубке. Расписывать больше по «Боруссии» смысла нет – нужно ждать и смотреть, как Люсьен Фавр распорядиться вложениями.

О-о-о, в «Лейпциге» – Нагельсман!

Вы прекрасно помните его безумный «Хоффенхайм» даже по Лиге чемпионов – стабильно пропускал не меньше двух, но регулярно забивал. «Лейпциг» и при Ральфе Рангнике смотрелся весело, теперь вообще интригует сильно. Рангника переместили курировать футбольные проекты «Ред Булла», Нагельсману доверили тренировать.

«У него больший упор на атаку, чаще используется доска для тактики, – рассказывал о различиях на тренировках защитник Хальстенберг. Притом «Лейпциг» сохранил состав – из основных ушел лишь Брума, зато закупился клуб на полсотни миллионов евро. Пять главных приобретений – парни не старше 21 года.