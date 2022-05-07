Унион

Берлин
Unión
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www.fc-union-berlin.de/
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Германия
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Ан дер Альтен Фёрстерай
Тренер
Урс Фишер
У. Фишер
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
31
Робин Кнохе Р. Кнохе 		Защ 29 31 0 0 6 0
8
Рани Хедира Р. Хедира 		Пол 28 30 0 1 6 0
14
Тайво Авонийи Т. Авонийи 		Нап 24 28 13 0 0 0
21
Гриша Прёмель Г. Прёмель 		Пол 27 26 5 1 4 0
1
Андреас Люте А. Люте 		Вра 35 25 0 0 2 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Фрайбург
-:-
Унион
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Фрайбург
-
Унион
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Унион
-:-
Бохум
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Унион
-
Бохум
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
5
РБ Лейпциг
32 16 6 10 67:36 54
6
Кельн
32 14 10 8 51:46 52
7
Унион
32 14 9 9 43:41 51
8
Хоффенхайм
32 13 7 12 55:51 46
9
Майнц
32 12 6 14 46:42 42
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Результаты
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 21:30
Унион
1 : 1
Гройтер Фюрт
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 21:30
32 тур
Унион
1
Гройтер Фюрт
1
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
РБ Лейпциг
1 : 2
Унион
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
31 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
2
Германия. Бундеслига , 31 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
РБ Лейпциг
2 : 1
Унион
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
1/2 финала
РБ Лейпциг
2
Унион
1
Германия. Кубок , 1/2 финала
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:30
Унион
2 : 0
Айнтрахт
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:30
30 тур
Унион
2
Айнтрахт
0
Германия. Бундеслига , 30 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
Герта
1 : 4
Унион
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
29 тур
Герта
1
Унион
4
Германия. Бундеслига , 29 тур
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