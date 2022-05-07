Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
31Робин Кнохе Р. Кнохе
|Защ
|29
|31
|0
|0
|6
|0
|
8Рани Хедира Р. Хедира
|Пол
|28
|30
|0
|1
|6
|0
|
14Тайво Авонийи Т. Авонийи
|Нап
|24
|28
|13
|0
|0
|0
|
21Гриша Прёмель Г. Прёмель
|Пол
|27
|26
|5
|1
|4
|0
|
1Андреас Люте А. Люте
|Вра
|35
|25
|0
|0
|2
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
5
|32
|16
|6
|10
|67:36
|54
|
6
|32
|14
|10
|8
|51:46
|52
|
7
|32
|14
|9
|9
|43:41
|51
|
8
|32
|13
|7
|12
|55:51
|46
|
9
|32
|12
|6
|14
|46:42
|42
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