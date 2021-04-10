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Джамал Мусиала
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Тиагу Данташ
Кристофер Скотт
Унион Берлин
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#Бавария #Футбол #Бундеслига #Джамал Мусиала #Йосип Станишич #Кристофер Скотт #Тиагу Данташ #Унион Берлин

«Бавария» сыграла вничью с «Унионом». За нее вышли Станишич, Данташ и Скотт

вчера, 18:28

«Бавария» выставила смешанный состав на игру с «Унионом» в Бундеслиге. По календарю ее следующая игра – ответный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Результат матча с «Унионом» – 1:1. Единственный гол забил Джамал Мусиала.

Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»

В этой игре у «Баварии» вышли сразу три дебютанта:

  • Йосип Станишич, 21 год, защитник.
  • Тиагу Данташ, 20 лет, полузащитник.
  • Кристофер Скотт, 18 лет, полузащитник.

Данташ дебютировал в стартовом составе. До этого он сыграл четыре минуты в Бундеслиге, когда вышел в матче с «Кельном». Станишич и Скотт никогда не играли в Бундеслиге.

«Бавария» по-прежнему возглавляет таблицу.

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#Кристофер Скотт
#Тиагу Данташ
#Унион Берлин