«Бавария» сыграла вничью с «Унионом». За нее вышли Станишич, Данташ и Скотт

В этой игре у «Баварии» вышли сразу три дебютанта:

Йосип Станишич, 21 год, защитник.

Тиагу Данташ, 20 лет, полузащитник.

Кристофер Скотт, 18 лет, полузащитник.

Данташ дебютировал в стартовом составе. До этого он сыграл четыре минуты в Бундеслиге, когда вышел в матче с «Кельном». Станишич и Скотт никогда не играли в Бундеслиге.

«Бавария» по-прежнему возглавляет таблицу.