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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #ПСЖ

Апрель и снег-снег-снег. Завалил базу «Баварии» и создал атмосферу в Лиге чемпионов 🌨️

07 апреля, 23:10

Мы уже рассказывали о снежных завалах в матче с участием «Баварии». Теперь – новая серия, но уже в Лиге чемпионов. В день матча против «ПСЖ» клуб показал заваленную тренировочную базу. Это выглядело так:

Во время матча тоже шел снег, который усиливался в первом тайме. Когда Маркиньос забивал, метель стала совсем сильной. Через две минуты после гола капитан «ПСЖ» заменился из-за травмы.

Но это единственная отрицательная деталь. Остальное – красота:

Bernd Feil/M.i.S/Global Look Press

Bernd Feil/M.i.S/Global Look Press

dpa/Global Look Press

dpa/Global Look Press

dpa/Global Look Press

dpa/Global Look Press

Bernd Feil/M.i.S/Global Look Press

dpa/Global Look Press

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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