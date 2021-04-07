Капитан «ПСЖ» забил «Баварии» в Лиге чемпионов и через две минуты попросил замену из-за травмы

«ПСЖ» обыгрывает «Баварию» в матче Лиги чемпионов (2:1, первый тайм). Второй гол «ПСЖ» забил капитан Маркиньос.

Он забил на 28-й минуте, а на 30-й ушел с поля из-за травмы. Что именно с ним произошло, пока неизвестно. «ПСЖ» написал в твиттере только, что у него повреждение.