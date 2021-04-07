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Капитан «ПСЖ» забил «Баварии» в Лиге чемпионов и через две минуты попросил замену из-за травмы

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Гол Маркиньоса

твиттер Лиги чемпионов

«ПСЖ» обыгрывает «Баварию» в матче Лиги чемпионов (2:1, первый тайм). Второй гол «ПСЖ» забил капитан Маркиньос.

Он забил на 28-й минуте, а на 30-й ушел с поля из-за травмы. Что именно с ним произошло, пока неизвестно. «ПСЖ» написал в твиттере только, что у него повреждение.

  • Через семь минут после ухода Маркиньоса «Бавария» отыграла один мяч. Он играет на позиции центрального защитника.
  • Всего в первом тайме было три замены: две у «Баварии» и одна у «ПСЖ». Минимум одна из них – вынужденная.
  • Это первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Ответный пройдет 13 апреля.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «ПСЖ»
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