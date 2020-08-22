Маркиньос – незаметный лидер «ПСЖ». Сплотил команду, освоил новую позицию и дает баланс на поле

«ПСЖ» впервые вышел в финал Лиги чемпионов. Кого хвалить – Неймара, Мбаппе, Ди Марию? Чупо-Мотинга?

Нет.

Маркиньоса. Он забил важный гол «Аталанте» и победный «Лейпцигу». Помог конфликтной команде сплотиться и все время был ключевым на поле.

Тухель сбалансировал «ПСЖ» с помощью Маркиньоса, придумав ему новую роль

Главная сила Маркиньоса – игра на двух позициях одинаково качественно. Он всю карьеру был центральным защитником, но с приходом Тухеля освоил роль опорника. Даже больше: Маркиньос органично меняет позицию прямо во время матчей, регулируя структуру «ПСЖ».

Все началось осенью 2018-го в матче с «Ливерпулем». Без мяча «ПСЖ» играл с двумя центральными защитниками – Маркиньос находился в опорной зоне. Когда «ПСЖ» был с мячом – опускался в защиту и становился третьим центральным. Прием использовался, чтобы проходить прессинг «Ливерпуля» и оставлять еще одного игрока сзади на случай контратак.