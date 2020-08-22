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Маркиньос – незаметный лидер «ПСЖ». Сплотил команду, освоил новую позицию и дает баланс на поле
«ПСЖ» впервые вышел в финал Лиги чемпионов. Кого хвалить – Неймара, Мбаппе, Ди Марию? Чупо-Мотинга?
Нет.
Маркиньоса. Он забил важный гол «Аталанте» и победный «Лейпцигу». Помог конфликтной команде сплотиться и все время был ключевым на поле.
Тухель сбалансировал «ПСЖ» с помощью Маркиньоса, придумав ему новую роль
Главная сила Маркиньоса – игра на двух позициях одинаково качественно. Он всю карьеру был центральным защитником, но с приходом Тухеля освоил роль опорника. Даже больше: Маркиньос органично меняет позицию прямо во время матчей, регулируя структуру «ПСЖ».
Все началось осенью 2018-го в матче с «Ливерпулем». Без мяча «ПСЖ» играл с двумя центральными защитниками – Маркиньос находился в опорной зоне. Когда «ПСЖ» был с мячом – опускался в защиту и становился третьим центральным. Прием использовался, чтобы проходить прессинг «Ливерпуля» и оставлять еще одного игрока сзади на случай контратак.
Фишка стала одним из главных тактических нововведений сезона. Маркиньос трансформировал схему «ПСЖ», делал команду гибче. И потихоньку перешел в опорную зону – теперь он играет там даже без перемещений в защиту.
До Тухеля Маркиньос играл в полузащите всего три раза – в 18 лет за «Коринтианс» (вынужденно, потому что травмировался опорник). Тухель им очень доволен в центре: «Я предпочитаю Маркиньоса в полузащите, потому что оттуда он больше влияет на нашу игру. Ему не всегда хватает интенсивности в центре, но во всем остальном он очень хорош».
Сам Маркиньос постоянно намекает, что ему удобнее играть в защите, а позиция опорника временна: «Время, которое я проведу в середине, я буду использовать по максимуму, и когда вернусь в защиту, я тоже сделаю все возможное. Я хочу стать лучшим защитником в мире, это очень для меня много значит».
Еще три важных мнения о Маркиньосе-опорнике:
• Луис Фернандес (бывший игрок и тренер «ПСЖ»): «Маркиньос в полузащите создает плотность и выигрывает единоборства. Он очень умен и хорош в отборе. Он принимает эту позицию, но, очевидно, в центре защиты выглядит сильнее».
• Эрик Рабесандратана (бывший капитан «ПСЖ»): «Он выполняет ту работу, которую никто не делает в полузащите, кроме Гуйе. До этого у «ПСЖ» не было такого сильного разрушителя в центре».
• Томас Тухель: «Он очень-очень силен на каждой позиции. Когда играет с Верратти в центре или один (внизу треугольника полузащиты). Маркиньос – один из лучших защитников в мире, но на данный момент он один из лучших игроков центра поля».
Маркиньос играет в опорной, потому что умнее и техничнее обычных защитников
Качественная игра с мячом – обязательное требование для современного защитника. Поэтому сейчас так возросло количество техничных и пасующих ЦЗ. Но совсем не каждый способен сыграть в центре полузащиты.
Маркиньос не только техничный и пасующий – он еще умный. Хорошо видит поле, много вертит головой и быстро принимает решения. Поэтому он справляется, когда получает мяч лицом к своим воротам.
Этим он лучше других центральных защитников – Маркиньос проходит прессинг соперника и умеет регулировать темп владения. И круто пасует – точность его передач не падает ниже 90% уже много сезонов, при том, что он часто рискует и пасует вперед между линий.
Без мяча – все понятно: он просто качественно разрушает и быстро перестраивает команду на владение. При переходе в «Рому» сам Маркиньос назвал себя «быстрым игроком с хорошим пониманием правильной позиционной игры». А ведь тогда он был просто защитником.
Рост Маркиньоса – 183 сантиметра, достаточно низкий для центрального защитника. Но он компенсирует его силой и скоростью, выталкивая и опережая соперников. Настолько, что в «Роме» болельщики называли его «El Monumento» (памятник, монумент) – за гранитную игру в обороне.
Маркиньос рассказывал, как замаскировал небольшой рост: «Я сосредотачиваюсь на силовых упражнениях в зале и тренировке отборов, чтобы стать более полноценным центральным защитником. Клод Макелеле [работал помощником в «ПСЖ»] очень помог мне в развитии. Он никогда не говорил «нет», когда я просил его о помощи. Также я многому обязан Лорану Блану [был сильным ЦЗ, а потом тренером «ПСЖ»] – он научил меня правильно располагаться на поле и чувствовать позицию».
Короткие рецензии на качества Маркиньоса:
• Эмерсон Авила (тренировал его в молодежке Бразилии): «Он технически одарен, читает игру лучше, чем более опытные защитники, и всегда подходит к мячу на секунду раньше нападающих. В каком-то смысле его можно назвать мастером перехвата».
• Алекс (бывший защитник сборной Бразилии): «Он компенсирует свой рост изобилием сообразительности, чтобы предвидеть решения нападающих и выигрывать у них позицию. Он очень умен. Когда я смотрю на поле, я вижу в нем гиганта.
Для меня он высокий. Играет как двухметровый центральный защитник, которого невозможно обыграть. Есть игроки, которые, выходя на поле, вырастают, становятся гигантами; а есть те, кто наоборот прячутся. Маркиньос принадлежит к первой категории».
Еще одно фундаментальное качество Маркиньоса – стабильность. Он практически не ошибается грубо, стабильно играет в основе и высоко оценивается всеми тренерами, работавшими с ним.
Маркиньос сплотил «ПСЖ» и показал – в этом клубе есть верность и терпение
Летом 2013-го Маркиньос стал самым дорогим игроком до 20 лет в истории. Он переходил в «Рому» из «Коринтианса» за 5,7 миллиона, отыграл суперсезон и через год переехал в Париж – за 31,4 миллиона. Просто взял и подорожал за год (в 18 лет) на 25 миллионов.
Первые годы в «ПСЖ» были сложными, он играл мало. Тиаго Силва и Давид Луиз не отдавали место в старте. Только иногда Маркиньос их подменял. И, бывало, играл справа в защите (хорошо играл: 20 матчей и всего два поражения «ПСЖ»).
Когда Маркиньос повзрослел и прибавил, быть запасным стало сложнее. Были инсайды, что он недоволен своим местом в команде и что за ним плотно следит «Барселона». Но сам Маркиньос в прессе всегда говорил, что верен «ПСЖ» и видит себя только в этом клубе. Тренеры и персонал отмечали его показательно профессиональное поведение.
Нетипично для игрока «ПСЖ», правда? Маркиньос вместе с Тиаго Силвой и Верратти показал, что игроки могут быть преданными «ПСЖ». Но его путь был еще сложнее – пришлось несколько лет ждать места в основе.
Сейчас он вице-капитан и лидер команды – уже в 26 лет. Во время пандемии Маркиньос был последним из иностранцев, кто уехал из расположения клуба, и первым, кто вернулся. В Париже высоко оценили такое лидерское поведение.
Еще одна важная роль Маркиньоса в клубе – он близко дружит с Неймаром: постоянно защищает его в прессе и направляет ментально. Вероятно, Маркиньос повлиял на него в период, когда Неймар ссорился с болельщиками и руководством, а потом успокоился и преобразился на поле.
• Бывший капитан «ПСЖ» Ален Рош делится наблюдениями: «Он дает что-то, что заставляет игроков вокруг чувствовать себя спокойнее. Он номинальный глава «ПСЖ». Уже сейчас всем понятно, что он займет место Тиаго Силвы в клубе.
Я не знаю, есть ли у него в раздевалке голос, который звучит так же, как голос Ибрагимовича. Я не верю, это не в его стиле. Но я убежден, что партнеры уважают его, хотят следовать за ним. Чтобы быть капитаном, не обязательно быть крикуном. В его адрес нет ни капли критики. Он умеет правильно хвалить партнеров и никого не обижать. Он всегда на службе у коллектива».
• Тиаго Силва: «Хотя ему всего 26 лет, у него уже есть большой опыт. Он знает все, что ему нужно делать. Он невероятный лидер, который всегда пытается мотивировать своих товарищей в раздевалке».
• Пауло Сезар – бывший игрок «ПСЖ»: «Маркиньос – потрясающий футболист. На данный момент он лучший игрок в клубе. Более того, он не просто игрок. Все знают о его ментальном настрое. Это тот тип парня, который не боится громко высказываться. Очень уважаю его».
• Тухель: «Он всегда готов сделать что-то для команды. Внимательный на каждой встрече, в каждом разговоре. Он невероятный человек и образцовый игрок».
Лидерские качества Маркиньоса проявляются давно. Он был капитаном молодежных сборных Бразилии. И уже сейчас иногда получает повязку во взрослой сборной.
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Пока что главное индивидуальное признание Маркиньоса – включение в 30 лучших игроков мира на премии «Золотой мяч» в 2019-м. В остальном – о его силе пишут и говорят не так часто, как он заслуживает.
Он играет в непопулярной лиге, поэтому его подсвечивают по заслугам. Но Маркиньос – элитный игрок и один из лучших в мире на своей позиции. Сейчас нет футболиста, как он, который может с одинаковым качеством сыграть в двух абсолютно разных ролях – в центре поля и в центре защиты.
ТВИТТЕР ВАЛЕРЫ ПОЛЕВИКОВА ТАКОЙ ЖЕ НЕЗАМЕТНЫЙ, КАК МАРКИНЬОС