Ему всего 16 лет, но уже: контракт с Nike, 2,5 млн подписчиков в инстаграме, миллионная зарплата в «ПСЖ»

Кто такой этот Хави Симонс?

Вопрос резонный, учитывая его возраст – в апреле ему исполнится лишь 17. Хави Симонс – сын голландского футболиста Реджлио Симонса. Реджилио ничем особенно не запомнился: играл за «Фортуну», «НАК», «Виллем II» и голландских аутсайдеров. После завершения карьеры игрока тренировал полулюбительские команды. Реджилио всю жизнь болел за «Барселону», своего единственного сына назвал в честь ее легенды – Хави.

Хави Симонс родился в 2003-м, с 2008-го зачислен в академию «Барсы». Он прошел все юношеские команды до U-17 и почти везде был капитаном. И везде его хвалили тренеры – благодаря этому за Симонсом постоянно следили ребята повыше (из основной команды и «Барсы» В).

Вот оценка Хави Симонса от одного из руководителей Ла Масии – Ксавье Вилайоаны (сказал в 2018-м): «Хави – один из самых ярких наших игроков в настоящее время. Думаю, по потенциалу он сопоставим с Месси. Мы видим в нем навыки, которых нет у уже состоявшихся игроков. Это прекрасный парень».

Патрик Клюйверт, который пришел в «Барселону» прошлым летом, за несколько недель до ухода Симонса говорил: «Приятно, что у Голландии в будущем будет такой игрок. Наверное, это самый главный молодой актив команды на ближайшие годы. Он будет звездой «Барсы».