Ему всего 16 лет, но уже: контракт с Nike, 2,5 млн подписчиков в инстаграме, миллионная зарплата в «ПСЖ»
«Мне очень нелегко это говорить. Но сегодня я прощаюсь с моим домом, с важной частью моей жизни. За эти годы я пережил много: я побеждал и проигрывал, я падал, поднимался и возвращался. Настало время изменить свою историю».
Нет, эти слова сказал не Неймар после ухода из «Барсы» в «ПСЖ». Эта фраза принадлежит 16-летнему Хави Симонсу. Еще в прошлом сезоне он был звездой Ла Масии. Летом же он внезапно для многих болельщиков «Барсы» перешел в «ПСЖ». Что еще больнее: один из ярких выпускников академии «Барселоны» уехал за бесплатно.
Кто такой этот Хави Симонс?
Вопрос резонный, учитывая его возраст – в апреле ему исполнится лишь 17. Хави Симонс – сын голландского футболиста Реджлио Симонса. Реджилио ничем особенно не запомнился: играл за «Фортуну», «НАК», «Виллем II» и голландских аутсайдеров. После завершения карьеры игрока тренировал полулюбительские команды. Реджилио всю жизнь болел за «Барселону», своего единственного сына назвал в честь ее легенды – Хави.
Хави Симонс родился в 2003-м, с 2008-го зачислен в академию «Барсы». Он прошел все юношеские команды до U-17 и почти везде был капитаном. И везде его хвалили тренеры – благодаря этому за Симонсом постоянно следили ребята повыше (из основной команды и «Барсы» В).
Вот оценка Хави Симонса от одного из руководителей Ла Масии – Ксавье Вилайоаны (сказал в 2018-м): «Хави – один из самых ярких наших игроков в настоящее время. Думаю, по потенциалу он сопоставим с Месси. Мы видим в нем навыки, которых нет у уже состоявшихся игроков. Это прекрасный парень».
Патрик Клюйверт, который пришел в «Барселону» прошлым летом, за несколько недель до ухода Симонса говорил: «Приятно, что у Голландии в будущем будет такой игрок. Наверное, это самый главный молодой актив команды на ближайшие годы. Он будет звездой «Барсы».
Но звездой «Барсы» он уже не станет. Летом его поманил к себе «ПСЖ», и он достаточно быстро принял это предложение. Соглашение рассчитано до 2022 года (с автоматическим продлением и допускам к тренировкам с основой, когда Симонсу исполнится 17).
По некоторым данным, его зарплата в «ПСЖ» составляет 1 миллион евро в год, что значительно отличается от оклада в «Барсе»: там он получал относительно небольшие призовые за победы и личные достижения, заработанные в молодежном первенстве (в сумме выходило около 200 тысяч).
Симонс развивался в «Барселоне» не только в футбольном плане. К своим 16 он – уже сильно пропиаренный игрок. У Симонса:
- Есть контракт с Nike.
- Соглашение с Мино Райолой.
- Еще раз: контракт с «ПСЖ» на 1 миллион евро в год.
- Отличная аудитория в соцсетях: инстаграм – 2,6 миллиона подписчиков, твиттер – 45,1 тысяча подписчиков.
Уход Симонса из «Барсы» – очередной удар по имиджу Бартомеу. Его снова обвиняют в плохой работе академии
«Барселона» была ламповой и душевной убийцей в середине-конце нулевых. Когда Райкарда сменил свой бывший игрок (Гвардиола), а в составе важнейшие роли играли выпускники (Месси, Иньеста, Хави, Пуйоль, Вальдес, Бускетс и т.д.). Тогда командой руководил Жоан Лапорта – при нем академия с солидным постоянством выпускала суперзвезд. Но после Лапорты в клуб пришел Сандро Розель, и на этом магия Ла Масии закончилась.
С 2011-го (год после прихода Розеля) и по настоящее время (с 2014-го Бартомеу – президент «Барсы») академия «Барселоны» выплюнула ровно 0 суперзвезд. Были действительно крепкие игроки (Тельо, Рафинья, Роберто и т.д.), но игроков суперуровня Месси, Хави и Иньесты так и не было (близок было только Икарди, но он стал топом уже вдали от «Барселоны»). Неудивительно, что сейчас все так сильно обхаживают Ансу Фати.
С 2014-го и по сей день Бартомеу стабильно получает за слабую продуктивность Ла Масии. После ухода Симонса атаки на Бартомеу со стороны СМИ (его критиковали крупные парни из AS, Marca) усилились. Поэтому в октябре Бартомеу несколько изменил работу академии. Вот главные нововведения:
• Теперь работа Ла Масии сильно зависит от руководства основной команды. Курсы развития определяют боссы.
• Все потенциальные исходящие трансферы из академии тоже проходят через руководство клуба.
• Основной задачей для академии – по-прежнему подготовка кадров для основы. Работы «Барсы» В строится отдельно от Ла Масии.
Бартомеу ожидает, что в ближайшие несколько лет «Барса» выпустит сильное поколение, которое вольется в основу. Хотя Ксавье Вилайоана (который хорошо говорил о Хави Симонсе, а потом сказал, что он ушел в «ПСЖ» из-за денег) уверен:
«Ла Масия работает хорошо. Даже лучше, чем десять лет назад. Не знаю, почему нас критикуют. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшем будущем за основу играли молодые звезды».