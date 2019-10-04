Еще один 18-летний бриллиант «Арсенала». Начинал в мини-футболе, копирует Роналду, забивает по два за матч

Что о нем говорят

• Винисиус Бергантин, его тренер в «Итуане»:

«Это был его дебютный матч. Все закончилось около пяти часов вечера, и я с удивлением обнаружил, что Мартинелли уже через десять минут принял душ и оделся. Большинство игроков даже не сняли свою экипировку.

Он подошел и попросил кое-что обговорить. Мы отошли в сторону, и он спросил меня, может ли он покинуть стадион со своим отцом. Обычно наше правило состоит в том, что все уезжают вместе с тренером.

Мне было любопытно узнать, почему он так спешит. И он объяснил мне, что в тот вечер у него был урок. Возможно, это может звучать как обычная вещь за границей, но видеть, как ребенок его возраста дебютирует в турнире и не ищет причины пропустить школу, утверждая, что, возможно, он устал, на самом деле не так часто встречается в Бразилии.

Он настолько особенный, что все, что он делает, он делает хорошо . Из этого вы можете понять, как далеко он может зайти – это действия того, кто знает, чего хочет в жизни».

• Другой его наставник Карлос Корреа:

«В скором времени, я думаю, он будет на вершине с лучшими игроками. Он единственный в своем роде мальчик, ухоженный и хорошо воспитанный семьей. У него очень позитивный внутренний круг. Он много слушает и мало говорит ».

• Унаи Эмери:

«В предсезонном периоде он играл на разных позициях, прежде всего он предпочитал играть левым, но он также может играть правым. Я использую его как нападающего, потому что он играл там в Бразилии».

• Один из первых тренеров Тиаго Бадари: