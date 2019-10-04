Еще один 18-летний бриллиант «Арсенала». Начинал в мини-футболе, копирует Роналду, забивает по два за матч
В матче Лиги Европы против «Стандарда» в основе «Арсенала» вышел 18-летний парень – нападащий Габриэль Мартинелли. Он оформил дубль и отдал голевой пас и теперь претендует на игрока недели в ЛЕ.
За «Арсенал» Мартинелли сыграл три матча: две в основе по 90 минут и в одной вышел на замену на шесть минут. В двух полных играх он забил четыре гола.
Рекорды и сравнения:
• Он стал самым молодым игроком, забивавшим два гола в еврокубковой игре за «Арсенал». Вчера, когда он забивал гол, ему было 18 лет и 107 дней.
• Чтобы напомнить себе, какие мы старые: Мартинелли родился 18 июня 2001 года.
• Голы в этом сезоне:
Рэшфорд + Лингард + Погба: 3
Мартинелли: 4
Что это за парень?
• Родился в Саун Паулу, играл за в детской мини-футбольной команде «Коринтианса». Первый профессиональный футбольный клуб – «Итуано».
• Стажировался в «МЮ» и «Барсе»:
«В период с 2015 по 2017 год я приезжал в «Манчестер Юнайтед» четыре раза. Поскольку все тренируются в одном центре и едят в одном кафе, я видел всех профессионалов. Я попросил сфотографироваться с Патрисом Эвра, Маруаном Феллайни и другими парнями. Погба знал, что я бразилец, и спросил, все ли у меня в порядке и где я играю. Мы сфотографировались».
• «Я – игрок атаки, но не обязательно центрфорвард. Я стараюсь действовать в современной манере: высокие скорости, много движения без мяча. Мне очень нравится Криштиану Роналду, потому что я так же, как и он, не люблю играть спиной к защитникам. Но если возникнет потребность, я знаю, как действовать и в такой ситуации».
Что о нем говорят
• Винисиус Бергантин, его тренер в «Итуане»:
«Это был его дебютный матч. Все закончилось около пяти часов вечера, и я с удивлением обнаружил, что Мартинелли уже через десять минут принял душ и оделся. Большинство игроков даже не сняли свою экипировку.
Он подошел и попросил кое-что обговорить. Мы отошли в сторону, и он спросил меня, может ли он покинуть стадион со своим отцом. Обычно наше правило состоит в том, что все уезжают вместе с тренером.
Мне было любопытно узнать, почему он так спешит. И он объяснил мне, что в тот вечер у него был урок. Возможно, это может звучать как обычная вещь за границей, но видеть, как ребенок его возраста дебютирует в турнире и не ищет причины пропустить школу, утверждая, что, возможно, он устал, на самом деле не так часто встречается в Бразилии.
Он настолько особенный, что все, что он делает, он делает хорошо. Из этого вы можете понять, как далеко он может зайти – это действия того, кто знает, чего хочет в жизни».
• Другой его наставник Карлос Корреа:
«В скором времени, я думаю, он будет на вершине с лучшими игроками. Он единственный в своем роде мальчик, ухоженный и хорошо воспитанный семьей. У него очень позитивный внутренний круг. Он много слушает и мало говорит».
• Унаи Эмери:
«В предсезонном периоде он играл на разных позициях, прежде всего он предпочитал играть левым, но он также может играть правым. Я использую его как нападающего, потому что он играл там в Бразилии».
• Один из первых тренеров Тиаго Бадари:
«Лично я предпочитал его как «десятку». У него потрясающий контроль мяча, отличный репертуар навыков, мне очень понравилось, когда он играл в полузащите еще в мои дни. Но он также чувствует себя комфортно в узких пространствах. И может играть как вторым оттянутым нападающим, так и ложной девяткой.