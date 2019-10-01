Новый «Арсенал» – это 18-летний парень в составе. Его лично просматривал Эмери
Сентябрь-2018. Из академии «Арсенала» выпустился 16-летний Букайо Сака. Руководители академии тогда считали, что у Сака будет мало шансов добраться даже до команды U-23. Но на подписании контракта с ним лично настоял Унаи Эмери.
«Букайо – толковый игрок. Возможно, на данном этапе он не особо выделяется среди сверстников, но у него огромные перспективы», – говорил тогда Эмери. Кто же знал, что уже через год Сака доберется до основы.
Появление Сака в составе – инициатива Эмери. Он готовит команду к тотальному омоложению
Когда Эмери только начинал работу в «Арсенале», он подчеркнул: его задача – подготовить команду на будущее. В этих словах тренер как бы подразумевал внедрение толпы молодых игроков.
В течение прошлого сезона Премьер-лиги в составе «Арсенала» довольно стабильно выходил Мэйтленд-Найлс, периодически появлялись Нкетиа и Уиллок. Букайо Сака же вышел лишь в одном матче: провел 7 минут на поле в игре с «Фулхэмом» и впечатлил Эмери.
«Секрет Сака скрывается в его универсальности. Его родная позиция – левый вингер. Самое удивительное, что он не потеряет в качестве, если я его переведу на правый фланг, либо опущу на позицию Монреаля».
Матч с «Фулхэмом» (он состоялся 1 января 2019-го) – новогодний подарок Сака от Эмери. Оставшиеся матчи сезона он отыграл в команде U-23 (на тот момент ему было 17) и заслужил респект от руководителя академии «Арсенала» Пера Мертезакера.
«Наша задача – искать как можно больше таких талантливых игроков. Я не люблю сравнения, но если Букайо будет работать в том же ритме, то через пару сезонов будет основным игроком «Арсенала», – говорил Мертезакер.
В этом сезоне Сака почаще появляется в заявке основной команды: уже в трех матчах, два из которых начал в старте (и даже отдал голевую передачу), в одном остался в запасе. В Лиге Европы он провел полный матч с «Айнтрахтом», забил и отдал 2 голевые передачи.
Эмери доволен янгстером: «Возможно, Букайо Сака благодаря удачной игре и забитому голу обрел уверенность, он выдал сильный матч».
Сака ориентируется на Роналду: он много времени проводит в спортзале и отказывается от сладкого ради кубиков
Святая правда для культуристов: чем меньше сладкого ежедневно принимают твои щечки, тем больше кубики на твоем животе. Сака усвоил это еще в детстве, когда страдал от лишнего жирка на боках. Окончательно отказаться от сладкого ему помогла диета Роналду: КриРо давно не ест шоколадки и ограничивается только природным сахаром. Так же поступает и Сака.
Ловите еще один закос парня под Роналду: он тщательно изучил тренировки Криштиану и теперь часто тусуется в тренажерке. Иногда – до общей тренировки. Иногда – после. А иногда – и до, и после.
«Мне нравится характер Роналду. Он всегда хочет быть лучшим, всегда усердно работает на поле и за его пределами и старается сделать лучше свое тело. Когда он выходит на поле, он выступает с полной уверенностью и показывает, почему он один из лучших футболистов.
Я бы не сказал, что у меня такое отношение, потому что мы два разных игрока, он уникален, но я стараюсь смотреть на него и брать лучшее из его игры. Он всегда сосредоточен, всегда работает, и я тоже стараюсь это делать», – рассказывает Сака о кумире.
Роналду – идол на поле. Вне стадиона Сака равняется на отца. «После матча с «Айнтрахтом» на телефон пришло много сообщений. Из-за них мы даже не могли нормально поговорить с отцом по FaceTime. Кстати, сначала я говорю с папой и только потом – с мистером Эмери. Для меня мнение отца важнее всего на свете», – говорит Сака.
Забавная ситуация связана с общением Сака и Эмери. В интервью клубному каналу «Арсенала» Эмери оценил знание английского на 6 баллов из десяти. Сака ответил: «Эмери – отличный тренер, но из-за его акцента я не до конца понимаю его. Иногда он мне что-то говорит после матчей или тренировок, и я воспринимаю только половину донесенной информации».
Сейчас Сака:
- Первый футболист 2001 года рождения, дебютировавший в АПЛ.
- Второй самый молодой автор гола «Арсенала» в еврокубках (после Стюарта Робсона).
- Третий по возрасту самый молодой игрок «Арсенала» (после Уолкотта и Фабрегаса), вышедший в стартовом составе Премьер-лиги.