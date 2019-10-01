Новый «Арсенал» – это 18-летний парень в составе. Его лично просматривал Эмери

В течение прошлого сезона Премьер-лиги в составе «Арсенала» довольно стабильно выходил Мэйтленд-Найлс, периодически появлялись Нкетиа и Уиллок. Букайо Сака же вышел лишь в одном матче: провел 7 минут на поле в игре с «Фулхэмом» и впечатлил Эмери.

«Секрет Сака скрывается в его универсальности. Его родная позиция – левый вингер. Самое удивительное, что он не потеряет в качестве, если я его переведу на правый фланг, либо опущу на позицию Монреаля».

Матч с «Фулхэмом» (он состоялся 1 января 2019-го) – новогодний подарок Сака от Эмери. Оставшиеся матчи сезона он отыграл в команде U-23 (на тот момент ему было 17) и заслужил респект от руководителя академии «Арсенала» Пера Мертезакера.

«Наша задача – искать как можно больше таких талантливых игроков. Я не люблю сравнения, но если Букайо будет работать в том же ритме, то через пару сезонов будет основным игроком «Арсенала», – говорил Мертезакер.

В этом сезоне Сака почаще появляется в заявке основной команды: уже в трех матчах, два из которых начал в старте (и даже отдал голевую передачу), в одном остался в запасе. В Лиге Европы он провел полный матч с «Айнтрахтом», забил и отдал 2 голевые передачи.

Эмери доволен янгстером: «Возможно, Букайо Сака благодаря удачной игре и забитому голу обрел уверенность, он выдал сильный матч».