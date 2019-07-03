2019 год – это когда 19-летнего пацана покупают за 126 миллионов
«Бенфика» заранее сообщила о том, что продаст 19-летнего Жоау Феликса в «Атлетико» за 126 миллионов евро, шесть из них – финансовые издержки. Теперь все наконец-то подписано официально. Феликс – 19-летний португальский нападающий, который заменит в «Атлетико» Антуана Гризманна.
Сам Гризманн почти точно уйдет в «Барселону». За него «Атлетико» получит 120 миллионов евро и полностью окупит все затраты на Феликса. Так вышло, что Феликс стоил даже больше Роналду, которого «Ювентус» купил у «Реала» за 117 миллионов евро. Получаются вот такие новые современные реалии.
- «Атлетико» грандиозно проводит трансферное окно. Прямо перед объявлением о трансфере Феликса клуб представил Эктора Эрреру. Параллельно с этим в «Ман Сити» отдали Родри за 70 миллионов евро. Всего «Атлетико» потратил на новичков 176 миллионов, а продал новых игроков на 191. И это еще не учитывали уход Гризманна.
- Еще одно пересечение с Гризманном: Феликсу в «Атлетико» отдали его седьмой номер. Из-за этого сразу понятно, что португальца позиционируют в Мадриде новой клубной звездой. «Реал» его не перехватил, но все равно засветился в этой истории с трансфером. На место Феликса в «Бенфику» из «Реала» ушел нападающий Де Томас.
- «Бенфику» даже подозревали в участии в большой схеме по отмыванию денег, но по контракту все официально. В Португалии распространялись фейковые новости, что 30 процентов от суммы получит агент Жорже Мендеш. «Бенфика» все это опровергла, хотя какая-то компенсация Медешу все равно полагается.
Возможно, за Феликса и переплачивают, но его способности удивляют уже сейчас. Зацените талант Феликса хотя бы по этому голу:
По контракту Феликса с «Атлетико» есть еще одно важное дополнение. Он подписал соглашение сразу на семь лет. Можно не рассчитывать, что в ближайшее время этот парень опять сменит клуб. «Атлетико» покупает потенциальную звезду для обновления командного лица. Во время перестройки это выгодное вложение в ценный актив.
Что еще надо знать об этом трансфере?
- Трансфер Феликса – четвертая сделка по стоимости за всю историю футбола. За большую стоимость переходили только Неймар, Коутиньо и Мбаппе. За Усмана Дембеле «Барселона» заплатила на миллион меньше, чем «Атлетико» отдал за Феликса. Интересно, что в десятке дважды оказался переход Криштиану Роналду.
- Феликс провел всего один полноценный сезон в первой команде «Бенфики». Он зажигал в Лиге Европы, где забил хет-трик в ворота «Айнтрахта». В чемпионате Португалии Феликс провел 26 матчей, вколотил 15 голов и отдал семь голевых передач. Marca писала, что перехватить его у «Атлетико» пытался «Реал». Предлагали 80 миллионов сразу и еще 50 бонусами.
Фото на плашке: Global Look Press
Данные по стоимости трансферов: Transfermarkt