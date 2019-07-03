2019 год – это когда 19-летнего пацана покупают за 126 миллионов

«Бенфика» заранее сообщила о том, что продаст 19-летнего Жоау Феликса в «Атлетико» за 126 миллионов евро, шесть из них – финансовые издержки. Теперь все наконец-то подписано официально. Феликс – 19-летний португальский нападающий, который заменит в «Атлетико» Антуана Гризманна.

Сам Гризманн почти точно уйдет в «Барселону». За него «Атлетико» получит 120 миллионов евро и полностью окупит все затраты на Феликса. Так вышло, что Феликс стоил даже больше Роналду, которого «Ювентус» купил у «Реала» за 117 миллионов евро. Получаются вот такие новые современные реалии.