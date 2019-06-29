Шок-трансфер лета РПЛ. Сутормин ушел в «Рубин», хотя его ждали топ-клубы
«Рубин» официально объявил о переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Оренбурга». Объявил, кстати, очень оригинально: на видео футболист читает комментарии в социальных сетях, отправляющие клуб в ФНЛ, и резюмирует: «Это мы еще посмотрим!».
Этот трансфер многих шокировал
И вовсе не из-за личности самого Сутормина. Алексей – действительно сильный футболист (о чем будет чуть позже), но к 25 годам он провел лишь один сезон в РПЛ и не успел заработать себе стабильную репутацию.
Но «Рубин» в борьбе за Сутормина сумел опередить «Зенит», что действительно редкое событие на внутреннем российском рынке. Еще весной Семак признавался на пресс-конференциях, что ему симпатична игра Алексея и клуб за ним следит. Из других клубов называли «Спартак» и «Ростов», но там интерес был менее конкретный.
Практически все лето ходили слухи о ходе переговоров между игроком и «Зенитом»: «СЭ» пишет, что последнее предложение клуба – 500 тысяч евро в год. Но Сутормин отклонил это предложение и выбрал «Рубин».
Почему Сутормин выбрал «Рубин»?
- «Рубин» предложил больше денег. Звучит странно, но это так: по крайней мере, об этом пишет главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, ссылаясь на телеграм-канал «Инсайдлар», посвященный футболу в Казани (более 1300 подписчиков). По информации канала, деньги в первую очередь были связаны не с зарплатой: «Зенит» собирался купить игрока бесплатно и заплатить агентам 500 тысяч, тогда как «Рубин» предложил 2 и 1,2 миллиона соответственно.
- В «Рубине» будет больше игровой практики. И Сутормин уже не раз показывал, что для него это важно: в 2017 году играя в ФНЛ он отклонил предложения того же «Зенита» и «Ростова». В «Рубине» игровое время Сутормину практически гарантированно, тогда как в «Зените» его бы ждала жесткая конкуренция.
- Проект «Рубина» амбициознее, чем кажется. В соцсетях Сутормина обвиняют скорее не в том, что он отказался от «Зенита», а в том, что он выбрал «Рубин». Действительно, казанцы попрощались с Курбаном Бердыевым, а весь прошлый сезон боролись с финансовыми проблемами. Есть вероятность, что мы просто многого не знаем: одновременно с Суторминым «Казань» объявила еще одного новичка, так может быть проблемы уже в прошлом?
Чем так хорош Сутормин?
Главное достоинство Сутормина – его универсальность. За свою карьеру Алексей играл и в защите, и в полузащите, и в нападении, причем он может изменять свою роль прямо по ходу матча, адаптируясь к изменениям тактики.
Еще одна сторона универсальности – фланг. В предыдущем сезоне он 10 раз появлялся на левом фланге, и 8 – на правом. Еще 11 раз он играл на острие в центре.
Кажется, Сутормину вообще без разницы, где играть. Подобное качество максимально полезно в условиях лимита, так как позволяет использовать Алексея именно в том месте, где это необходимо.
Пока тяжело сказать, как этот переход повлияет на «Зенит», но одно можно сказать точно: для «Рубина» это отличный переход.