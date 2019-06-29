Шок-трансфер лета РПЛ. Сутормин ушел в «Рубин», хотя его ждали топ-клубы

Этот трансфер многих шокировал

И вовсе не из-за личности самого Сутормина. Алексей – действительно сильный футболист (о чем будет чуть позже), но к 25 годам он провел лишь один сезон в РПЛ и не успел заработать себе стабильную репутацию.

Но «Рубин» в борьбе за Сутормина сумел опередить «Зенит», что действительно редкое событие на внутреннем российском рынке. Еще весной Семак признавался на пресс-конференциях, что ему симпатична игра Алексея и клуб за ним следит. Из других клубов называли «Спартак» и «Ростов», но там интерес был менее конкретный.

Практически все лето ходили слухи о ходе переговоров между игроком и «Зенитом»: «СЭ» пишет, что последнее предложение клуба – 500 тысяч евро в год. Но Сутормин отклонил это предложение и выбрал «Рубин».