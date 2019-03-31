«Зениту» забил главный универсал РПЛ. Кстати, там его и воспитали
«Зенит» обыграл «Оренбург» (3:1), но матч запомнился даже не дублем Азмуна и первым голом Ракицкого в РПЛ. Беспроблемный путь к чемпионству чуть не испортил Алексей Сутормин. Именно он отличился за «Оренбург» еще в первом тайме, забив пятый гол в этом сезоне.
Берем статистику до встречи с «Зенитом»: когда Сутормин забивал в матче РПЛ, «Оренбург» не проигрывал. При его голевом участии клуб взял уже 10 очков.
Интересно, что зимой Сутормин мог перейти как раз в «Зенит». До официального предложения так и не дошло, но Алексей прокомментировал слухи. Он говорил, что не хочет сидеть на скамейке, а в топ-клуб надо приходить уже готовым футболистом. Пока 25-летний Сутормин таким себя не считает, зато по универсализму с ним никто не сравнится.
Смотрите сами. На сайте «Зенита» есть профиль Алексея Сутормина, который создали после его игр за молодежный состав. Две встречи за молодежку «Зенита» Сутормин отыграл на позиции нападающего. До нее была школа «Спартака» и несколько лет в «Химках», а первым профессиональным клубом для Сутормина стал «Строгино».
Там же Сутормин научился играть на фланге полузащиты. Именно с этой позиции он забил вот такой гол в ПФЛ. В сезоне-2014/15 этот мяч признали лучшим в осенней части турнира.
В «Волгаре» Сутормин окончательно заиграл в полузащите. Пробовался в центре поля и на позиции под нападающим. Один из лучших матчей за «Волгарь» у Сутормина получился против «Зенита-2». «Волгарь» выиграл со счетом 4:3, Сутормин дважды забил и отметился голевой передачей.
Никаких особых эмоций по отношению к «Зениту» Сутормин тогда не показал: «Какого-то особо стимула не было: всегда приятно обыгрывать такие команды, как «Зенит», «Спартак».
Сутормин оказался в «Оренбурге» в середине прошлого сезона, когда усилил команду перед выходом в РПЛ. В августе Алексей забил первый гол в Премьер-лиге и посвятил его прабабушке. За месяц до этого она умерла в возрасте 99 лет.
Важно, что в РПЛ Сутормин не всегда играет даже в полузащите. В этом сезоне он поиграл уже на пяти позициях. Шесть матчей Алексей провел на месте правого защитника, а прямо сейчас он лидирует в команде по количеству отборов (48).
Еще до «Оренбурга» его хотели забрать в «Ростов», затем интересовались и в чешской «Виктории». Сутормин прошел через все профессиональные лиги российского футбола, а теперь развивается для будущего перехода в топ-клуб. Голы в матчах с командами уровня «Зенита» этому только способствуют.
Видео взяты с каналов «Строгино» и «Волгаря» на YouTube