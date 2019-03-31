«Зениту» забил главный универсал РПЛ. Кстати, там его и воспитали

Интересно, что зимой Сутормин мог перейти как раз в «Зенит». До официального предложения так и не дошло, но Алексей прокомментировал слухи. Он говорил, что не хочет сидеть на скамейке, а в топ-клуб надо приходить уже готовым футболистом . Пока 25-летний Сутормин таким себя не считает, зато по универсализму с ним никто не сравнится.

Смотрите сами. На сайте «Зенита» есть профиль Алексея Сутормина, который создали после его игр за молодежный состав. Две встречи за молодежку «Зенита» Сутормин отыграл на позиции нападающего. До нее была школа «Спартака» и несколько лет в «Химках», а первым профессиональным клубом для Сутормина стал «Строгино».

Там же Сутормин научился играть на фланге полузащиты. Именно с этой позиции он забил вот такой гол в ПФЛ. В сезоне-2014/15 этот мяч признали лучшим в осенней части турнира.