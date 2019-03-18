Единственный конфликт из матча «Спартак» – «Зенит» погасили через сутки. Жирков – молодец

Эта игра считалась одной из ключевых весной, но о самом футболе после матча почти не говорили. Главные темы для обсуждений по окончании встречи:



• Полный провал зенитовской программы о футболе

• Неназначенный пенальти за снос Дзюбы

• Жирков зарядил мячом в Глушенкова

• Фанаты бурно приветствовали приехавшего на матч Карреру

• Сервера «Матч ТВ» не выдержали наплыва желающих посмотреть матч в интернете



Итого пять тем, из которых ровно ноль – о самой игре. Что лишний раз характеризовало не слишком высокий уровень футбола и довольно скудный набор интриг, который этот матч предложил по его ходу.



Шоу «Зенита» провалилось, и новый гендиректор клуба обещал отреагировать. Глава судейского департамента Александр Егоров признал, что пенальти на Дзюбе был. Фанаты порадовались Каррере и лениво посвистели Глушакову. Канал «Матч Премьер» извинился за обрушение трансляции. Четыре темы были закрыты. Пятая закрылась позже всех.



Вчера даже стычек для такого уровня матча было минимальное количество, за всех отыгрался Юрий Жирков. В конце матча в борьбе с Жирковым на ногу сопернику наступил Максим Глушенков, на что Юрий сильно обиделся – вплоть до того, что специально приложился по мячу, чтобы попасть по Глушенкову, и заехал ему в руку. Спартаковец, к его чести, не стал падать и выпрашивать карточку, судья же никак не наказал зенитовца.