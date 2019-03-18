Единственный конфликт из матча «Спартак» – «Зенит» погасили через сутки. Жирков – молодец
Эта игра считалась одной из ключевых весной, но о самом футболе после матча почти не говорили. Главные темы для обсуждений по окончании встречи:
• Полный провал зенитовской программы о футболе
• Неназначенный пенальти за снос Дзюбы
• Жирков зарядил мячом в Глушенкова
• Фанаты бурно приветствовали приехавшего на матч Карреру
• Сервера «Матч ТВ» не выдержали наплыва желающих посмотреть матч в интернете
Итого пять тем, из которых ровно ноль – о самой игре. Что лишний раз характеризовало не слишком высокий уровень футбола и довольно скудный набор интриг, который этот матч предложил по его ходу.
Шоу «Зенита» провалилось, и новый гендиректор клуба обещал отреагировать. Глава судейского департамента Александр Егоров признал, что пенальти на Дзюбе был. Фанаты порадовались Каррере и лениво посвистели Глушакову. Канал «Матч Премьер» извинился за обрушение трансляции. Четыре темы были закрыты. Пятая закрылась позже всех.
Вчера даже стычек для такого уровня матча было минимальное количество, за всех отыгрался Юрий Жирков. В конце матча в борьбе с Жирковым на ногу сопернику наступил Максим Глушенков, на что Юрий сильно обиделся – вплоть до того, что специально приложился по мячу, чтобы попасть по Глушенкову, и заехал ему в руку. Спартаковец, к его чести, не стал падать и выпрашивать карточку, судья же никак не наказал зенитовца.
Мнения о санкциях разделились:
Тема еще больше вспыхнула в связи со словами Радимова, на что внезапно отреагировал даже молчаливый спортивный директор «Спартака» Сергей Родионов: «Надеемся, что в будущем Владислав Николаевич будет относиться к своим публичным заявлениям более взвешенно». Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает, что может еще быть не закончена: «Обязательно будет рассматривать эти слова Радимова, если поступит соответствующее обращение». Вероятно, закончил ее сам Юрий Жирков, когда принес извинения в инстаграме.
Юрий Жирков – очень спокойный футболист и воспитанный парень. Тем не менее, в его долгой и успешной карьере было несколько удалений. Все – из-за нервов.
• В дерби со «Спартаком», когда играл за ЦСКА, уперся лбом в лоб лайнсмену, а затем повздорил с главным судьей
• В молодежной сборной снял футболку и предложил судье поиграть в футбол самому
• В сборной России в злополучной игре со Словенией повздорил с подающим мячи
• Еще одно удаление в сборной – вторая желтая карточка за игру рукой – фактически единственное удаление, полученное в игровом эпизоде.
Когда родился Максим Глушенков, Юрий Жирков готовился отпраздновать свой 16-й день рождения, набираясь мастерства в «молодежке» тамбовского «Спартака». Глушенкову было пять лет, когда Жирков забивал победный гол в финале Кубка УЕФА, восемь, когда Юрий стал одним из лучших игроков Евро-2008. Вчера они сошлись в борьбе, где спартаковец не хамил, а просто случайно наступил на ногу зенитовца. Жирков был сверхэмоционален, но сегодня поступил по-взрослому, чтобы закрыть этот вопрос.
Но в целом жаль, что матч сложился таким образом, что стычка игроков из двух разных поколений обсуждалась куда дольше, чем футбол.