Матч «Спартака» и «Зенита» – битва. Но их соперники в ней победили

• «Спартак» и «Зенит» сыграли во всех смыслах равный матч (1:1). Все голы забили еще в первом тайме (Глушаков и Барриос), а дальше команды равно не использовали моменты. Старались так, что Азмун в одном из эпизодов ударился головой о перекладину.

• Денис Глушаков – парадоксальный герой . Он забил важный мяч, который отпраздновал перед трибунами. Даже то, что Денис при этом показывал на собственную фамилию, только раззадорило фанатов. Негатива в адрес Глушакова стало меньше, но его пассивность в моменте с голом «Зенита» опять все испортила.