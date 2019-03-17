Матч «Спартака» и «Зенита» – битва. Но их соперники в ней победили
• «Спартак» и «Зенит» сыграли во всех смыслах равный матч (1:1). Все голы забили еще в первом тайме (Глушаков и Барриос), а дальше команды равно не использовали моменты. Старались так, что Азмун в одном из эпизодов ударился головой о перекладину.
• Денис Глушаков – парадоксальный герой. Он забил важный мяч, который отпраздновал перед трибунами. Даже то, что Денис при этом показывал на собственную фамилию, только раззадорило фанатов. Негатива в адрес Глушакова стало меньше, но его пассивность в моменте с голом «Зенита» опять все испортила.
• Семак показал две разные тактики. Первая – потенциально оборонительная. В центре поля вышла тройка с Барриосом, Кузяевым и Нобоа. Когда «Зенит» защищался, они были главным сдерживающим звеном. Во втором тайме «Зенит» усилил давление, а Нобоа сменил нападающий Дриусси. Форварды помогали обороне, но их было уже трое.
• У «Спартака» дебютировал в официальном матче полузащитник Максим Глушенков. Зимой он перешел из «Чертаново», а потенциально уже скоро может стать основным игроком. За «Чертаново» в ФНЛ Макс забил 11 голов за 21 матч. В этой игре Глушенков сменил Ташаева и отбегал примерно 20 минут.
• Наиль Умяров тоже дебютировал. Этот парень пришел вместе с Глушенковым, а в игре против «Зенита» даже претендовал на выход с первых минут. Сразу выпускать Умярова тренер «Спартака» не рискнул, но во втором тайме Наиль вышел вместо Глушакова. Символично, что вместо капитана на поле появился перспективный молодой игрок.
• Азмун – главный актив обновленного «Зенита». Через него идут все атаки, но Сердару не хватает качественной реализации. В этом матче Сердар часто оставался без мяча, а все равно запомнился. Иранец нанес два удара и показал аномально высокие 92% точности передач (11 из 12). На 74-й минуте его заменил Олег Шатов.
• Кажется, больше всех хотели победить Мельгарехо и Ригони. Оба запороли минимум по два интересных момента. Спартаковец создавал эпизоды самому себе, а аргентинский полузащитник «Зенита» пробил в штангу после красивой передачи Жиркова. Ничья по такой игре с неиспользованными шансами – логичный результат.
• За этой игрой смотрел Массимо Каррера. Если волновались, то зря. Каррера успел сразу на оба московских матча. Потом он хлопал игрокам двух команд, хотя поддерживал явно «Спартак».
Так теперь выглядит турнирная таблица. ЦСКА закрепился на втором месте и сократил отставание от «Зенита» до пяти очков. Из-за результата игры «Локомотива» и «Краснодара» (1:0) все уплотнилось. «Спартак» теперь отделяет от ЦСКА одна победа.