Глушаков забил «Зениту». Отпраздновал перед трибунами – фаны одобрили (не все)
Всем оскорблениям конец? В последние несколько месяцев новости про Дениса Глушакова обычно заканчивались словами о том, как его ненавидят болельщики «Спартака». Фанаты хотели ухода Дениса из клуба, но Глушаков стабильно выходил в основе и даже приносил пользу.
«Спартак» игнорировал все недовольство фанатов, хотя внутри клуба тоже что-то решалось. До зимнего перерыва Кононов постоянно выставлял Глушакова с первых минут, а вот весна началась для Дениса неудачно.
Игра с «Уралом» стала единственной, где Денис отыграл все 90 минут. Совпадение или нет, но именно в ней «Спартак» вылетел из Кубка России.
В матче с «Зенитом» у Кононова просто не осталось вариантов по составу. Гулиев получил дисквалификацию, Фернандо – травму. Глушаков и Зобнин предсказуемо составили пару опорных полузащитников. Но такой хороший настрой Дениса точно никто не прогнозировал. В этом матче он сразу выглядел настоящим капитаном.
Уже на 13-й минуте Глушаков замкнул передачу Ташаева. Этим мячом он еще и пробил юбилейную цифру.
Денис повернулся к трибунам и показал на собственную фамилию на футболке. Когда получил одобрение, улыбнулся. Забавно, что именно на этой трибуне за воротами Лунева висел баннер «До самой смерти только «Спартак».
Диктор объявил автора гола. Трибуны скандировали фамилию Глушакова (не так громко, но это уже прогресс). Кажется, кризиса в их отношениях больше нет, хотя фанатское объединение «Фратрия» все еще не признает существование Дениса.
Настроение у всех в «Спартаке» точно стало лучше. Вот так все может изменить один матч: