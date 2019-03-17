Глушаков забил «Зениту». Отпраздновал перед трибунами – фаны одобрили (не все)

Всем оскорблениям конец? В последние несколько месяцев новости про Дениса Глушакова обычно заканчивались словами о том, как его ненавидят болельщики «Спартака». Фанаты хотели ухода Дениса из клуба, но Глушаков стабильно выходил в основе и даже приносил пользу.

«Спартак» игнорировал все недовольство фанатов, хотя внутри клуба тоже что-то решалось. До зимнего перерыва Кононов постоянно выставлял Глушакова с первых минут, а вот весна началась для Дениса неудачно.

Игра с «Уралом» стала единственной, где Денис отыграл все 90 минут. Совпадение или нет, но именно в ней «Спартак» вылетел из Кубка России.