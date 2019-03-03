«Спартак» сыграл с «Краснодаром»: Айртон результативен, у Сулейманова только шутки

По обоим нашлись объяснения.

«Денис готов играть. Я всегда просматриваю игрока с разных сторон и думаю о сопернике. Хорошо, что у меня есть выбор из таких замечательных футболистов, и я выбрал вот такой вариант», - объяснил Олег Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

Мусаев пошутил про Сулейманова, но в эфире «Матч ТВ» это не прозвучало. Слова главного тренера «Краснодара» остались в твиттере у Генича: «Всю неделю говорили, что Шапи 23 года, поэтому пора в основе выходить».

Глушаков вышел на замену в конце второго тайма, а Сулейманова заменили почти сразу после перерыва. Нападающий «Краснодара» нанес один удар, успешно обыграл одного соперника и показал 85% точности передач.