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#РПЛ #Спартак #Краснодар #Айртон #Денис Глушаков #Магомед-Шапи Сулейманов

«Спартак» сыграл с «Краснодаром»: Айртон результативен, у Сулейманова только шутки

03 марта 2019, 20:44
Александр Плеханов

«Спартак» и «Краснодар» завершали тур ничейной игрой (1:1) в Москве. Здесь сразу важно посмотреть на составы: Денис Глушаков остался в запасе, а Магомед-Шапи Сулейманов впервые в карьере вышел за «Краснодар» с первых минут.

По обоим нашлись объяснения. 

«Денис готов играть. Я всегда просматриваю игрока с разных сторон и думаю о сопернике. Хорошо, что у меня есть выбор из таких замечательных футболистов, и я выбрал вот такой вариант», - объяснил Олег Кононов в эфире канала «Матч Премьер».

Мусаев пошутил про Сулейманова, но в эфире «Матч ТВ» это не прозвучало. Слова главного тренера «Краснодара» остались в твиттере у Генича: «Всю неделю говорили, что Шапи 23 года, поэтому пора в основе выходить».

Глушаков вышел на замену в конце второго тайма, а Сулейманова заменили почти сразу после перерыва. Нападающий «Краснодара» нанес один удар, успешно обыграл одного соперника и показал 85% точности передач. 

Событие, которое едва не перекрыло весь матч, случилось перед началом игры. В прямом эфире «Матч ТВ» об уходе с должности пресс-атташе «Спартака» объявил Леонид Трахтенберг. Это связано со скандальной публикацией на официальном сайте клуба, о которой мы рассказывали вот здесь.

По самому матчу все получилось равно. Первым забил «Спартак», но основной итог гола Зе Луиша связан с Айртоном. В первом официальном матче за «Спартак» бразильский левый защитник сделал голевой пас. Портал Whoscored считает Айртона лучшим игроком матча. Вот его показатели: 3 отбора, 4 перехвата, 7 обводок и 3 удара. 

У «Краснодара» дебютировал Дмитрий Скопинцев – именно ему предпочли Айртона, когда «Спартак» выбирал зимнее усиление.

Маурисио Перейра отличился в своем последнем матче против «Спартака». Летом уругвайский игрок уедет из России, а пока вытаскивает для «Краснодара» важные очки. 

«Краснодар» мог и выиграть, но «Спартак» спасли Селихов и перекладина. Уже в добавленное время красную карточку получил Мартынович, когда свалил Мельгарехо в последней атаке «Спартака».

Ничья со «Спартаком» оставила «Краснодару» неплохие шансы на борьбу за чемпионство. Преимущество «Зенита» составляет всего три очка. Встреча текущих лидеров таблицы состоится 21 апреля. 

Все фото: ФК «Спартак»
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