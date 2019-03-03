«Спартак» сыграл с «Краснодаром»: Айртон результативен, у Сулейманова только шутки
«Спартак» и «Краснодар» завершали тур ничейной игрой (1:1) в Москве. Здесь сразу важно посмотреть на составы: Денис Глушаков остался в запасе, а Магомед-Шапи Сулейманов впервые в карьере вышел за «Краснодар» с первых минут.
По обоим нашлись объяснения.
«Денис готов играть. Я всегда просматриваю игрока с разных сторон и думаю о сопернике. Хорошо, что у меня есть выбор из таких замечательных футболистов, и я выбрал вот такой вариант», - объяснил Олег Кононов в эфире канала «Матч Премьер».
Мусаев пошутил про Сулейманова, но в эфире «Матч ТВ» это не прозвучало. Слова главного тренера «Краснодара» остались в твиттере у Генича: «Всю неделю говорили, что Шапи 23 года, поэтому пора в основе выходить».
Глушаков вышел на замену в конце второго тайма, а Сулейманова заменили почти сразу после перерыва. Нападающий «Краснодара» нанес один удар, успешно обыграл одного соперника и показал 85% точности передач.
Событие, которое едва не перекрыло весь матч, случилось перед началом игры. В прямом эфире «Матч ТВ» об уходе с должности пресс-атташе «Спартака» объявил Леонид Трахтенберг. Это связано со скандальной публикацией на официальном сайте клуба, о которой мы рассказывали вот здесь.
По самому матчу все получилось равно. Первым забил «Спартак», но основной итог гола Зе Луиша связан с Айртоном. В первом официальном матче за «Спартак» бразильский левый защитник сделал голевой пас. Портал Whoscored считает Айртона лучшим игроком матча. Вот его показатели: 3 отбора, 4 перехвата, 7 обводок и 3 удара.
У «Краснодара» дебютировал Дмитрий Скопинцев – именно ему предпочли Айртона, когда «Спартак» выбирал зимнее усиление.
Маурисио Перейра отличился в своем последнем матче против «Спартака». Летом уругвайский игрок уедет из России, а пока вытаскивает для «Краснодара» важные очки.
«Краснодар» мог и выиграть, но «Спартак» спасли Селихов и перекладина. Уже в добавленное время красную карточку получил Мартынович, когда свалил Мельгарехо в последней атаке «Спартака».
Ничья со «Спартаком» оставила «Краснодару» неплохие шансы на борьбу за чемпионство. Преимущество «Зенита» составляет всего три очка. Встреча текущих лидеров таблицы состоится 21 апреля.