РПЛ вернулась: Азмун тащит «Зенит», «Локо» не выстоял против бывших спартаковцев
«Анжи» дерзко вырывает победу
«Оренбург» и «Анжи» – две противоположности этого сезона. У первых все хорошо: классный тренер, неплохие результаты, безболезненная (вроде бы) реакция на слухи, связанные с деятельностью теневого агента Марко Трабукки. У вторых – нищета (долги в районе 240-270 миллионов рублей), нехватка очков, статус аутсайдера и борьба за выживание.
Тем не менее, в очной встрече победили все же дагестанцы. 2,5 тысячи оренбуржских болельщиков увидели, как Владислав Кулик одним ударом прикончил перспективы их команды в матче. Перед матчем Анатолий Бышовец назвал «Анжи» «хромой уткой». Победа над «Оренбургом» стала хорошим шансом для Магомеда Адиева ответить на критику: «Я бы хотел передать огромный привет Анатолию Федоровичу Бышовцу. Вы работали в «Анжи» – и так некорректно высказываться, не зная, что происходит в команде, не делает вам хвалы. Благодаря вам мы сегодня сумели настроить ребят. Вам привет большой».
«Зенит» укрепил лидерство
Нет ничего удивительного в том, что «Зенит» приехал в Екатеринбург и переиграл «Урал». Вопрос заключается в том, как он это сделал. Вот – пачка фактов о победе питерцев:
• Единственный гол забил Азмун – первый его мяч в РПЛ за питерцев.
• А вот Дзюба не молодец, он не забивает уже семь встреч чемпионата России подряд.
• Питерцы вышли с нестандартной для себя расстановкой 4+4+2, но в целом смотрелись довольно неплохо.
Все это – на фоне вялой игры на сборах, тяжелого прохода в 1/8 Лиги Европы через «Фенербахче». Владислав Игнатьев из «Локо» до матча «Зенита» и «Урала» назвал шестиочковый отрыв питерцев смешным. Что же, теперь отставание «Локомотива» от команды Семака оценивается в девять баллов, а нам ясно одно: даже плохой и скомканный «Зенит» – все еще главный претендент на чемпионство.
«Арсенал» вырвал домашнюю победу в тысяче километров от дома
Отвратительное поле в Туле – один из главных скандалов перед возобновлением сезона РПЛ. Матч «Арсенала» с ЦСКА даже пришлось провести в Грозном, в 1,3 тысяче километров от стадиона «Центральный». Но даже это не смутило туляков.
ЦСКА смотрелся абсолютно инертным. «Арсенал» же на фоне вялого соперника был банально лучше: по количеству ударов в створ (5 против трех), по количеству созданных моментов (10 против 4), по степени опасности атаки (56% против 32%). Тула банально перебежала Москву. А фаталити этой встречи для ЦСКА стали два гола, которые пролетели между ног Акинфеева.Эмоциональнее всех у номинальных гостей смотрелся Виктор Гончаренко, который подвел итог матчу пародию на знаменитую фразу про хоккей: «Такой ЦСКА мне не нужен».
«Локо» и «Крылья» устроили боевик
Наверное, самый запоминающийся матч тура. Во-первых, команды забили на двоих четыре мяча. Во-вторых, во встрече были две красные карточки – по одной на каждую команду. В-третьих, Антон Миранчук сделал дубль. В-четвертых, игра стала персональным бенефисом бывших или действующих игроков «Спартака», которые зимой перебрались в «Крылья».
Самедов в свои 34 вспомнил молодость, накрутил четверых защитников «Локо» и отдал голевую на Джано. Ананидзе же ювелирным ударом пробил в дальний от Гилерме угол. В этом матче появился еще один игрок, связанный со «Спартаком» – Артем Тимофеев. Но Миодраг Божович выпустил его, чтобы: а) Дать отдохнуть уставшему Антону; б) Потянуть время – ничья в этом тяжелейшем матче полностью устраивала тренера.
Больше всего вопросов после матча было к Владиславу Безбородову. Ярчайший эпизод с его участием: арбитр удалил у «Локо» Денисова за вторую желтую карточку, хотя на повторе было ясно, что нарушал правила вовсе не он, а Игнатьев. Футболисты «Локо» даже пытались переубедить Безбородова, но арбитр даже не собирался отменять красную карточку Денисова. После матча Семин сказал: «Мне показалось, что в единоборстве Денисова вообще не было. Фолил Игнатьев. Посмотрим повторы, решим вопрос об обжаловании».
Типичная победа Бердыева
В Казани состоялся гиперунылый матч с участием «Рубина» и «Ахмата»: минимум зрителей на трибунах, минимум опасных выпадов, минимум эмоций. Все решила одна атака казанцев в конце. Типичная раскладка для Курбана Бердыева: навес с углового, победа в верховом единоборстве, гол. Кажется, где-то мы уже видели это: от похожей атаки пострадал «Зенит».