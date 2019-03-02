РПЛ вернулась: Азмун тащит «Зенит», «Локо» не выстоял против бывших спартаковцев

«Зенит» укрепил лидерство

Нет ничего удивительного в том, что «Зенит» приехал в Екатеринбург и переиграл «Урал». Вопрос заключается в том, как он это сделал. Вот – пачка фактов о победе питерцев:

• Единственный гол забил Азмун – первый его мяч в РПЛ за питерцев.

• А вот Дзюба не молодец, он не забивает уже семь встреч чемпионата России подряд.

• Питерцы вышли с нестандартной для себя расстановкой 4+4+2, но в целом смотрелись довольно неплохо.

Все это – на фоне вялой игры на сборах, тяжелого прохода в 1/8 Лиги Европы через «Фенербахче». Владислав Игнатьев из «Локо» до матча «Зенита» и «Урала» назвал шестиочковый отрыв питерцев смешным. Что же, теперь отставание «Локомотива» от команды Семака оценивается в девять баллов, а нам ясно одно: даже плохой и скомканный «Зенит» – все еще главный претендент на чемпионство.