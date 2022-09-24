Первый матч сборной России за год: 9 вещей, которые мы увидели
Сборная России провела товарищеский матч против Киргизии – первый после отстранения от международных турниров. Игра прошла в Бишкеке и собрала полный стадион. Ее проведению не помешал военный конфликт на границе с Таджикистаном.
Такой была заявка России на сентябрьские сборы:
Что окружало игру между Киргизией и Россией до начала: проблемы с телеправами и 314 дней без матчей
• За полторы недели до игры появились риски, что она не состоится. Проблемой стали медиаправа, которые, по данным телеграм-канала «Мутко против», киргизская сторона продала местному агентству и не передала России. Киргизский футбольный союз все опроверг и подтвердил проведение матча. В России игру показал «Матч ТВ».
• Последний раз сборная России проводила официальный матч 14 ноября 2021 года. Тогда было поражение от Хорватии в квалификации к ЧМ-2022. Россия отправилась в стыковые матчи и вышла на Польшу, но матчи не состоялись из-за дисквалификации. Игра с Киргизией – первая для России за 10,5 месяца или 314 дней.
• Для России это первый матч в истории против Киргизии. Главный тренер Валерий Карпин говорил, что не изучал соперника и ориентировался на эксперименты: «Изучать соперника не собирались, не хотим. Основные нюансы, как играет Киргизия, 4-1-4-1 либо 5-4-1, сказали. Отталкиваемся от себя. Первый при мне матч, где можно что-то попробовать, порисковать, поэкспериментировать».
• Изначально Карпин вызвал в сборную России 28 футболистов, среди которых оказалось 12 новичков. Три игрока не попали в итоговую заявку: Арсен Захарян («Динамо»), Никита Кривцов («Краснодар») и Иван Ломаев («Крылья Советов»). Трое – Сергей Бородин, Александр Коваленко и Роман Ежов – дебютировали за сборную, выйдя в стартовом составе.
Каким получился матч против Киргизии: 10 замен в перерыве и победная связка из «Ростова»
• Такой была атмосфера перед началом игры:
• За первый тайм сборная России нанесла только один удар в створ. Это сделал Александр Соболев, который реализовал пенальти.
• После перерыва Карпин сделал 10 замен и убрал всех полевых игроков – в воротах остался Матвей Сафонов. Всего в игре с Киргизией поучаствовал 21 футболист. На поле не вышли только четыре игрока (Шунин и Кержаков – вратари, Магкеев и Чалов).
• Победный гол сделала связка из «Ростова»: Даниил Уткин забил с паса Николая Комличенко. В РПЛ чаще все работает наоборот: в этом сезоне Уткин оформил четыре ассиста – все на Комличенко.
• Плохое качество газона. После игры Андрей Мостовой сказал в эфире «Матч ТВ»: «Видно по мячу, как он скачет. Оно где‑то жесткое, где‑то мягкое. Контроль мяча тяжелый. Специально ли так сделали? Думаю, нет. По нему видно, что папоротники там растут».