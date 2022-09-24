Первый матч сборной России за год: 9 вещей, которые мы увидели

Что окружало игру между Киргизией и Россией до начала: проблемы с телеправами и 314 дней без матчей

• За полторы недели до игры появились риски, что она не состоится. Проблемой стали медиаправа, которые, по данным телеграм-канала «Мутко против», киргизская сторона продала местному агентству и не передала России. Киргизский футбольный союз все опроверг и подтвердил проведение матча. В России игру показал «Матч ТВ».

• Последний раз сборная России проводила официальный матч 14 ноября 2021 года. Тогда было поражение от Хорватии в квалификации к ЧМ-2022. Россия отправилась в стыковые матчи и вышла на Польшу, но матчи не состоялись из-за дисквалификации. Игра с Киргизией – первая для России за 10,5 месяца или 314 дней.