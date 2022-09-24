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#Россия

Первый матч сборной России за год: 9 вещей, которые мы увидели

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Сборная России провела товарищеский матч против Киргизии – первый после отстранения от международных турниров. Игра прошла в Бишкеке и собрала полный стадион. Ее проведению не помешал военный конфликт на границе с Таджикистаном.

Матч завершен
Киргизия
Шукуров 24'
1:2
Матч завершен
Россия
Соболев 30'
Уткин 89'

Такой была заявка России на сентябрьские сборы:

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Что окружало игру между Киргизией и Россией до начала: проблемы с телеправами и 314 дней без матчей

• За полторы недели до игры появились риски, что она не состоится. Проблемой стали медиаправа, которые, по данным телеграм-канала «Мутко против», киргизская сторона продала местному агентству и не передала России. Киргизский футбольный союз все опроверг и подтвердил проведение матча. В России игру показал «Матч ТВ».

• Последний раз сборная России проводила официальный матч 14 ноября 2021 года. Тогда было поражение от Хорватии в квалификации к ЧМ-2022. Россия отправилась в стыковые матчи и вышла на Польшу, но матчи не состоялись из-за дисквалификации. Игра с Киргизией – первая для России за 10,5 месяца или 314 дней.

• Для России это первый матч в истории против Киргизии. Главный тренер Валерий Карпин говорил, что не изучал соперника и ориентировался на эксперименты: «Изучать соперника не собирались, не хотим. Основные нюансы, как играет Киргизия, 4-1-4-1 либо 5-4-1, сказали. Отталкиваемся от себя. Первый при мне матч, где можно что-то попробовать, порисковать, поэкспериментировать».

• Изначально Карпин вызвал в сборную России 28 футболистов, среди которых оказалось 12 новичков. Три игрока не попали в итоговую заявку: Арсен Захарян («Динамо»), Никита Кривцов («Краснодар») и Иван Ломаев («Крылья Советов»). Трое – Сергей Бородин, Александр Коваленко и Роман Ежов – дебютировали за сборную, выйдя в стартовом составе.

Каким получился матч против Киргизии: 10 замен в перерыве и победная связка из «Ростова»

• Такой была атмосфера перед началом игры:

• За первый тайм сборная России нанесла только один удар в створ. Это сделал Александр Соболев, который реализовал пенальти.

• После перерыва Карпин сделал 10 замен и убрал всех полевых игроков – в воротах остался Матвей Сафонов. Всего в игре с Киргизией поучаствовал 21 футболист. На поле не вышли только четыре игрока (Шунин и Кержаков – вратари, Магкеев и Чалов).

• Победный гол сделала связка из «Ростова»: Даниил Уткин забил с паса Николая Комличенко. В РПЛ чаще все работает наоборот: в этом сезоне Уткин оформил четыре ассиста – все на Комличенко.

• Плохое качество газона. После игры Андрей Мостовой сказал в эфире «Матч ТВ»: «Видно по мячу, как он скачет. Оно где‑то жесткое, где‑то мягкое. Контроль мяча тяжелый. Специально ли так сделали? Думаю, нет. По нему видно, что папоротники там растут».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РФС
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