Жене тренера звонят анонимы, в слитой переписке оскорбили вратаря. Что за ужас происходит в «Оренбурге»
«Оренбург» поднялся из ФНЛ и здорово начал сезон в РПЛ – сначала минимально проиграл «Спартаку», но потом выиграл три матча подряд, в том числе и у чемпиона – «Локомотива». После бодрого старта клуб угодил в яму – за два месяца, уместивших в себя восемь матчей, удалось победить лишь однажды. На зимнюю паузу «Оренбург» ушел десятым, но с игрой в запасе (потенциально – шестым), а также с мечтами о полуфинале Кубка, правда, с этим туго – первый четвертьфинальный матч проигран дома «Арсеналу» 2:4.
Сезон в целом складывается неплохо, а фигура главного тренера Владимира Федотова стала еще более заметной и обсуждаемой не только после неплохих результатов, но и после подробного интервью Sports.ru о тактике и различных терминах: специалист ориентируется на Гвардиолу, Моуринью и Симеоне одновременно, ставит стандарты и даже тренирует ауты, прямо как современные топ-команды.
Тем удивительнее, что именно Федотов сейчас – самая обсуждаемая персона. Во время паузы «Оренбург» на сборах проиграл несколько матчей, но сумел выиграть у «Рубина» и сыграть вничью с московским «Спартаком». Юрмальский «Спартак» и вовсе был разгромлен 6:2. К этому времени Федотова уже спрашивали о слухах о приходе в команду агента Марко Трабукки. Тренер был явно не в восторге: «В отношении тех людей, которые пытаются внедриться в клуб, у меня один вопрос: где они были, когда мы находились в ФНЛ на 13-м месте? Считаю, что развитие «Оренбурга» не требует серьезных потрясений».
До этого появлялись слухи о возможном приходе в клуб Массимо Карреры, но генеральный директор «Оренбурга» Василий Столыпин отмел все предположения: «Вопрос о смене главного тренера не стоит. Хотелось бы еще раз всех успокоить, что поиски нового главного тренера клуб не ведет».
2,5 месяца интерес к команде оживляли подобные редкие слухи, а в последний день зимы и за сутки до первой весенней официальной игры клуба вдруг стало очень горячо.
• Днем 28 февраля «Р-Спорт» сообщил любопытную информацию: «В «Оренбурге» полный передел власти. Формально занимая пост советника президента, Марко Трабукки находится в жестком конфликте с предыдущим менеджментом. Его цель – отставка главного тренера Владимира Федотова. На этот пост рассматривается итальянец, хорошо знакомый Марко Трабукки, – Нунцио Дзаветтьери».
Дзаветтьери десять лет работает тренером. Послужной список: «Вентспилс», австралийская «Аделаида Юнайтед», мелкие клубы Италии, сейчас он главный в юрмальском «Спартаке».
• Столыпина вновь спросили о слухах об отставке Федотова, тот ответил: «Успокойтесь, ничего этого нет и не будет».
• «Чемпионат» предоставил скриншоты переписки агента Гурцкая с Трабукки. Там голкипера Довбню назвали дебилом, тренера – пастухом, игроков – стадом.
Сам Гурцкая опровергать переписку не стал, но от всего остального открестился: «Я не знаю, что происходит в «Оренбурге», меня не интересует этот проект. Я мог что-то высказать Марко про интервью Довбни, но это просто товарищеский совет, а не какие-то призывы. Я слышал, что Марко менять Федотова не собирался, но мне неинтересна судьба этого клуба и этого тренера».
• Кроме того, «Чемпионат» дозвонился Федотову. Всплыли еще более неприятные подробности: «Уже странные звонки поступают: набирают супруге, говорят, что мы не берем чьих-то игроков, и предлагают мне покинуть пост. Совсем обнаглели. Не знаю, откуда ноги растут. Обращайтесь в пресс-службу, говорю вам, я на возню не отвлекаюсь, а отдаю силы команде»
• Против Трабукки вышло и интервью Евгения Моисеева – представителя футболиста Ильи Самошникова, который подписал контракт с «Оренбургом», но не был заявлен на сезон.
«После матча «Оренбурга» с юрмальским «Спартаком» к Илье подошел Марко Трабукки и сделал ему предложение, от которого не стоит отказываться, чтобы не остаться вне команды. Также игроку пообещали светлое будущее. 22 февраля, в последний день трансферного окна, Илья не получил информации от клуба о включении в заявку на сезон. Впрочем, он не включен в нее и по настоящее время. Мы направили официальное обращение в РПЛ с просьбой разобраться в ситуации, почему игрок оказался без контракта и вне заявки на сезон. Помимо этого мы обратились к президенту РФС Александру Дюкову», – рассказал Моисеев. На сайте Transfermarkt Самошников пока числится игроком «Шинника».
Вывод очевиден: в клубе все очень неспокойно, и началось все это после того, как с ним связался Трабукки. Вопросов много: приведет ли это к череде странных трансферов, как было в «Спартаке», будет ли уволен Федотов, как все это давление скажется на нем и команде, а главное, превратится ли интересный клуб с перспективным тренером в обычную серую массу и заурядность, балансирующую в зонах стыковых матчей и вылета?
Первый шаг наверх можно сделать уже через несколько часов: РПЛ возобновляется как раз с матча домашнего «Оренбурга» против «Анжи». Впрочем, едва ли это что-то изменит кардинально. Противостояние Трабукки и Федотова по всем слухам и интервью кажется очевидным. Кому-то придется уйти.