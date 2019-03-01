Жене тренера звонят анонимы, в слитой переписке оскорбили вратаря. Что за ужас происходит в «Оренбурге»

Сам Гурцкая опровергать переписку не стал, но от всего остального открестился: «Я не знаю, что происходит в «Оренбурге», меня не интересует этот проект. Я мог что-то высказать Марко про интервью Довбни, но это просто товарищеский совет, а не какие-то призывы. Я слышал, что Марко менять Федотова не собирался, но мне неинтересна судьба этого клуба и этого тренера».



• Кроме того, «Чемпионат» дозвонился Федотову. Всплыли еще более неприятные подробности: «Уже странные звонки поступают: набирают супруге, говорят, что мы не берем чьих-то игроков, и предлагают мне покинуть пост . Совсем обнаглели. Не знаю, откуда ноги растут. Обращайтесь в пресс-службу, говорю вам, я на возню не отвлекаюсь, а отдаю силы команде»



• Против Трабукки вышло и интервью Евгения Моисеева – представителя футболиста Ильи Самошникова, который подписал контракт с «Оренбургом», но не был заявлен на сезон.



«После матча «Оренбурга» с юрмальским «Спартаком» к Илье подошел Марко Трабукки и сделал ему предложение, от которого не стоит отказываться, чтобы не остаться вне команды . Также игроку пообещали светлое будущее. 22 февраля, в последний день трансферного окна, Илья не получил информации от клуба о включении в заявку на сезон. Впрочем, он не включен в нее и по настоящее время. Мы направили официальное обращение в РПЛ с просьбой разобраться в ситуации, почему игрок оказался без контракта и вне заявки на сезон. Помимо этого мы обратились к президенту РФС Александру Дюкову», – рассказал Моисеев. На сайте Transfermarkt Самошников пока числится игроком «Шинника».