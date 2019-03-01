«Деньги заканчиваются. Продал квартиру». Последние полгода «Анжи» – ад

У «Анжи» все плохо. Перед началом сезона команда заменила в РПЛ умерший «Амкар», чтобы самой влезть в долги и оказаться на грани банкротства. Сейчас клуб без денег и поддержки дагестанского правительства тухнет в зоне вылета. До конца сезона махачкалинцы могут не дожить:

• Клуб не платит зарплату игрокам с апреля 2018 года. «Анжи» не помогают ни спонсоры, ни руководство республики.

• На конец 2018 года общий долг перед игроками составляет 78 миллионов рублей. Летом все было в разы хуже: цифра достигала отметки в 300 миллионов.

• В июне «Анжи» закрыл фарм-клуб, а в августе – отправил молодежный состав на матч в Уфу на автобусе. Больше двух тысяч километров, 36 часов в дороге, три дня без тренировок и минимальная победа (1:0) – мужики.

• В октябре клуб с трудом нашел деньги, чтобы долететь из Москвы в Махачкалу на домашний матч с ЦСКА. То же самое было, когда перед стартом сезона команда не знала, на что добираться в Екатеринбург на игру с «Уралом».

• Матч с ЦСКА вообще мог не состояться. Футболисты «Анжи» планировали устроить бойкот, но на поле все же вышли.

• В ноябре команду не пустили тренироваться на «Анжи-Арену» за неуплату аренды стадиона.

• Из «Анжи» сбегают кадры: в декабре Константин Савичев, Дмитрий Белоруков и Джон Чансельор написали заявления об уходе. Денег на продление аренды Ивана Новосельцева из «Зенита» у клуба не нашлось.