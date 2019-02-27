На сайте «Спартака» появился текст о «хозяине и нищебродах». Клуб говорит, что это атака неизвестных
На официальном сайте «Спартака» в разделе «Пресса о нас» сегодня появилась заметка с сайта BobSoccer . Это проект, основанный спортивными журналистами, которые до этого работали в «Спорт-Экспрессе»: Борис Тосунян, Максим Квятковский и Георгий Кудинов. Автор материала – анонимный блогер с ником Шариков. Он опубликовал свой пост в разделе пользовательских материалов.
Вот – главные моменты того текста.
1. Заголовок – «Понты дороже денег».
2. Автор рассуждает об акции «Фантастические твари» (орфография и пунктуация сохранена): «Какие цели преследует эта «акция»? Да, никаких, кроме дешевой провокации. Эти парни, наверное, считают себя невероятно крутыми и креативными. Ну, как же показали Федуну «кто в доме хозяин», чтобы особо не расслаблялся, заставили снова заговорить о себе средства массовой информации и прозрачно намекнули, что это еще не конец, «продолжение следует». Лагерь болел «Спартака», только-только начавший консолидироваться вокруг «итогов и результатов предсезонки в ожидания возобновления «чемпа», моментально разделился и, с новыми силами, бросился выяснять промеж себя, кто может быть в «Спартаке», а кого там быть не должно».
3. О реакции Федуна: «Кто они такие вообще? Все их «высеры» в адрес Федуна, что слону дробина. Ни один нормальный хозяин никогда не пойдет на поводу у нищебродов. В лучшем случае, он сделает вид, что ничего страшного не происходит, а в худшем, когда его все это достанет, плюнет и просто выкинет на помойку эту надоевшую игрушку вместе с ними и их «требованиями». Не сомневаюсь, что отбить бабки за Спартак он сумеет».
Материал провисел на сайте «Спартака» около часа, после чего его удалили.
Что говорит об этом BobSoccer
Мы связались с главным редактором сайта Борисом Тосуняном. Он прокомментировал это так: «Шарикова не знаю. Видел его комментарии на нашем портале раньше, но не более того. Мне сказали модераторы про то, что заметка появилась на сайте «Спартака» и про то, что ее потом закрыли на сайте клуба. Но это не наша заметка, а посетителя. Мы ее сначала закрыли, но потом отредактировали, так как там были слова, которые у нас на сайте обычно не употребляют. Я попросил модератора убрать слово «нищеброды».
Что за «Фантастические твари»?
25 февраля по всей Москве появились баннеры с надписью «Фантастические твари и когда они покинут Спартак». На них – обложка фильма «Фантастические твари и где они обитают» с прифотошопленными лицами Наиля Измайлова, Дениса Глушакова, Дмитрия Комбарова и Леонида Федуна. Автор неизвестен.
Как отреагировал «Спартак»
Sports.ru связался с пресс-атташе «Спартака» Леонидом Трахтенбергом и спросил его об этой ситуации.
«Это техническая ошибка, кто-то нам вставил эту публикацию. Сами мы бы такое никогда не поставили. Это тот же самый случай, когда вместо ромбика появился Ататюрк. Приносим извинения, что так получилось. Возможно, в течение дня может еще что-то такое случиться, просим этим не пользоваться. Мы сейчас обо всем объявим в соцсетях», – сказал Трахтенберг.
Кроме того, на официальном сайте клуба уже появилось официальное заявление: «Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе «Пресса о нас» появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведется внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!».