У Сарри больше нет авторитета. Его вратарь проигнорировал замену, а потом проиграл финал

Если вам мало такой истории, то вот краткое изложение всего, что происходило в этом матче:

• На стадионе «Уэмбли» присутствовали 81775 болельщиков.

• В старте у «Ман Сити» вышел Зинченко, у «Челси» – Эмерсон. Второе особенно интересно, потому что Эмерсон играл на позиции Маркоса Алонсо. В последних матчах в ворота «Челси» прилетало большинство голов именно с левого фланга.

• Запоминающийся момент произошел в начале второго тайма: арбитр воспользовался VAR и отменил гол Серхио Агуэро. Здесь заметили сантиметровый офсайд.

• Со стороны «Челси» потом тоже был интересный эпизод, когда Канте промазал по воротам из убойной позиции. Эмоции Сарри в этом моменте – отдельная история.

• В остальном основное время матча было скучным. За 90 минут состоялся только один удар в створ ворот Кепы. Эдерсон в игру не вступал вообще.

• Экстра-тайм до уже названной ситуации смотрелся еще хуже. Команды скорее доигрывали до пенальти, чем пытались что-то обострить. Повлияла и травма Фернандиньо, вместо которого на 30 минут вышел Данило.

• Аспиликуэта спас «Челси» от поражения в игровое время. На 110-й минуте Агуэро бил по пустым воротам, но защитник принял мяч на себя. Он же помешал нормальному добиванию.

