У Сарри больше нет авторитета. Его вратарь проигнорировал замену, а потом проиграл финал
До конца дополнительного времени в финале Кубка Лиги не происходило ничего интересного. «Манчестер Сити» буднично катал мяч, а игроки «Челси» обороняли нули и ждали чудес. К 118-й минуте у игроков уже сводило ноги. Одним из пострадавших оказался вратарь Кепа.
Сарри испугался, что его основной голкипер не будет готов к серии одиннадцатиметровых. Кабальеро размялся, переоделся и готовился выходить на замену. Тут случилось странное: Кепа будто выпил энергетик и взбодрился.
Он просто отказался уходить с поля, хотя Сарри настаивал на замене и сильно психовал. Выход Кабальеро не состоялся, а главный тренер «Челси» на пару минут даже уходил в раздевалку. Потом Сарри вернулся и увидел, как «Челси» проиграл серию пенальти. Там Кепа все-таки не затащил.
Вратарь «Челси» взял один удар соперника, но Жоржиньо и Луиз не забили свои. Это уже не 0:6, но все равно поражение. Кубок Лиги достался «Манчестер Сити».
Если вам мало такой истории, то вот краткое изложение всего, что происходило в этом матче:
• На стадионе «Уэмбли» присутствовали 81775 болельщиков.
• В старте у «Ман Сити» вышел Зинченко, у «Челси» – Эмерсон. Второе особенно интересно, потому что Эмерсон играл на позиции Маркоса Алонсо. В последних матчах в ворота «Челси» прилетало большинство голов именно с левого фланга.
• Запоминающийся момент произошел в начале второго тайма: арбитр воспользовался VAR и отменил гол Серхио Агуэро. Здесь заметили сантиметровый офсайд.
• Со стороны «Челси» потом тоже был интересный эпизод, когда Канте промазал по воротам из убойной позиции. Эмоции Сарри в этом моменте – отдельная история.
• В остальном основное время матча было скучным. За 90 минут состоялся только один удар в створ ворот Кепы. Эдерсон в игру не вступал вообще.
• Экстра-тайм до уже названной ситуации смотрелся еще хуже. Команды скорее доигрывали до пенальти, чем пытались что-то обострить. Повлияла и травма Фернандиньо, вместо которого на 30 минут вышел Данило.
• Аспиликуэта спас «Челси» от поражения в игровое время. На 110-й минуте Агуэро бил по пустым воротам, но защитник принял мяч на себя. Он же помешал нормальному добиванию.
Теперь у Сарри нет никаких оправданий по неудачному сезону. Единственный актуальный трофей он проиграл, а для победы в Лиге Европы нужно пройти еще много стадий. Возможно, до конца сезона Сарри не доработает, но таким спорным результатом он заслужил хотя бы еще один маленький шанс.
Осталось только разобраться с Кепой и понять, почему голкипер так поступил.