Маурицио Сарри
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#Маурицио Сарри #Манчестер Сити #Маурицио Сарри #Кепа Аррисабалага #Кубо #Кубок Лиги #Челси

У Сарри больше нет авторитета. Его вратарь проигнорировал замену, а потом проиграл финал

24 февраля 2019, 22:30
Александр Плеханов

До конца дополнительного времени в финале Кубка Лиги не происходило ничего интересного. «Манчестер Сити» буднично катал мяч, а игроки «Челси» обороняли нули и ждали чудес. К 118-й минуте у игроков уже сводило ноги. Одним из пострадавших оказался вратарь Кепа. 

Сарри испугался, что его основной голкипер не будет готов к серии одиннадцатиметровых. Кабальеро размялся, переоделся и готовился выходить на замену. Тут случилось странное: Кепа будто выпил энергетик и взбодрился. 
 

Global Look Press

Он просто отказался уходить с поля, хотя Сарри настаивал на замене и сильно психовал. Выход Кабальеро не состоялся, а главный тренер «Челси» на пару минут даже уходил в раздевалку. Потом Сарри вернулся и увидел, как «Челси» проиграл серию пенальти. Там Кепа все-таки не затащил. 

Вратарь «Челси» взял один удар соперника, но Жоржиньо и Луиз не забили свои. Это уже не 0:6, но все равно поражение. Кубок Лиги достался «Манчестер Сити».

  

Если вам мало такой истории, то вот краткое изложение всего, что происходило в этом матче: 

• На стадионе «Уэмбли» присутствовали 81775 болельщиков. 

• В старте у «Ман Сити» вышел Зинченко, у «Челси» – Эмерсон. Второе особенно интересно, потому что Эмерсон играл на позиции Маркоса Алонсо. В последних матчах в ворота «Челси» прилетало большинство голов именно с левого фланга.  

• Запоминающийся момент произошел в начале второго тайма: арбитр воспользовался VAR и отменил гол Серхио Агуэро. Здесь заметили сантиметровый офсайд

• Со стороны «Челси» потом тоже был интересный эпизод, когда Канте промазал по воротам из убойной позиции. Эмоции Сарри в этом моменте – отдельная история

• В остальном основное время матча было скучным. За 90 минут состоялся только один удар в створ ворот Кепы. Эдерсон в игру не вступал вообще. 

• Экстра-тайм до уже названной ситуации смотрелся еще хуже. Команды скорее доигрывали до пенальти, чем пытались что-то обострить. Повлияла и травма Фернандиньо, вместо которого на 30 минут вышел Данило. 

• Аспиликуэта спас «Челси» от поражения в игровое время. На 110-й минуте Агуэро бил по пустым воротам, но защитник принял мяч на себя. Он же помешал нормальному добиванию.  
 

Squawka

Теперь у Сарри нет никаких оправданий по неудачному сезону. Единственный актуальный трофей он проиграл, а для победы в Лиге Европы нужно пройти еще много стадий. Возможно, до конца сезона Сарри не доработает, но таким спорным результатом он заслужил хотя бы еще один маленький шанс. 

Осталось только разобраться с Кепой и понять, почему голкипер так поступил. 

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