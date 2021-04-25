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Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
#Манчестер Сити
25 апреля 2021, 20:19
Футбол
«Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги
#Ливерпуль
01 октября 2020, 23:56
Футбол
Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах достигла 18 матчей
#Манчестер Юнайтед
14 июля 2020, 09:41
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги в третий раз подряд
#Манчестер Сити
01 марта 2020, 21:32
Футбол
За пять лет тренер Роджерс проиграл два кубковых матча. Соперник и стадия турнира повторялись
#Брендан Роджерс
29 января 2020, 11:02
Футбол
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату. Сарри сомневается, что он сыграет с «Тоттенхэмом»
#Челси
26 февраля 2019, 18:31
Все новости
Материалы
Геройство игроков «Ливерпуля»: один забил ударом скорпиона, другой – отбил мяч лицом
#Ливерпуль
28 октября 2021, 00:53
Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
#Манчестер Сити
29 декабря 2020, 16:37
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер
02 декабря 2020, 12:26
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
10 октября 2020, 16:52
Фанаты «МЮ» признали Мату игроком месяца. Он не сыграл в АПЛ ни минуты
#Хуан Мата
04 октября 2020, 16:40
Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
2
#Эрик Дайер
30 сентября 2020, 00:35
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