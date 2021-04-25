Кубок Лиги

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Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
#Манчестер Сити
Футбол
«Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги
#Ливерпуль
Футбол
Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах достигла 18 матчей
#Манчестер Юнайтед
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги в третий раз подряд
#Манчестер Сити
Футбол
За пять лет тренер Роджерс проиграл два кубковых матча. Соперник и стадия турнира повторялись
#Брендан Роджерс
Футбол
«Челси» оштрафовал Кепу на недельную зарплату. Сарри сомневается, что он сыграет с «Тоттенхэмом»
#Челси
Футбол
Сарри хотел заменить вратаря. Кепа отказался уходить с поля
#Кубок Лиги