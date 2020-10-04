Фанаты «МЮ» признали Мату игроком месяца. Он не сыграл в АПЛ ни минуты

Мата выпал из состава «МЮ» еще в прошлом сезоне. Тогда он сыграл в 19 матчах АПЛ, но в среднем выходил только на 40 минут. Только в восьми играх за весь чемпионат Мата появлялся в старте «МЮ». Он сделал две голевые передачи и ни разу не забил.

Контракт Маты с «МЮ» действует до июня 2021 года. Transfermarkt сейчас оценивает его в 9,5 миллиона евро, хотя в 2014-м «МЮ» заплатил за Мату 44 миллиона. Всего за «МЮ» Мата забил уже 50 голов.