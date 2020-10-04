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Уле-Гуннар Сульшер
Манчестер Юнайтед
Фанаты «МЮ» признали Мату игроком месяца. Он не сыграл в АПЛ ни минуты
04 октября, 16:40
Почему вообще это так важно:
- В сезоне-2020/21 Мата играл за «МЮ» только в Кубке лиги. «МЮ» выиграл у «Лутона» и «Брайтона», Мата забил по мячу в каждой из игр.
- В АПЛ «МЮ» провел две игры – победил тот же «Брайтон» и проиграл «Кристал Пэлас». Ни на одну из них Мата не попадал даже в заявку.
- Сульшер тоже впечатлился игрой Маты в матче с «Брайтоном». Сам Мата говорит прямо: «Хорошо ощущаю себя физически и морально. Мне нравится играть».
Так Сульшер оценил игру Маты в кубковой игре: «Отличное выступление. Он был тем, кто взял мяч и успокоил нас. Он был собран. Я уже не удивляюсь, когда он показывает такой футбол».
Мата выпал из состава «МЮ» еще в прошлом сезоне. Тогда он сыграл в 19 матчах АПЛ, но в среднем выходил только на 40 минут. Только в восьми играх за весь чемпионат Мата появлялся в старте «МЮ». Он сделал две голевые передачи и ни разу не забил.
Контракт Маты с «МЮ» действует до июня 2021 года. Transfermarkt сейчас оценивает его в 9,5 миллиона евро, хотя в 2014-м «МЮ» заплатил за Мату 44 миллиона. Всего за «МЮ» Мата забил уже 50 голов.
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