Он вырос в «МЮ» и ждал первого матча пять лет. За это время даже побил рекорд Гиннесса по одеванию на скорость

Несколько фактов о нем:

• В школе Хендерсон успешно занимался крикетом. И все же выбрал футбол. Хотя вратарем стал далеко не сразу – сначала играл в поле за «Карлайл», но уже был в воротах, когда его нашли скауты. Родители болели за «МЮ», он – тоже.

• У него два рекорда Гиннесса, и оба странные. Ладно, «большинство пасов головой за одну минуту» еще понять можно. 91 передачу они сделали на пару с Кларком-Солтером на тренировке сборной Англии U21. Но «самое быстрое время, чтобы одеться как голкиперу»?

На всякий случай – за 49,51 секунды. И не с первой попытки: