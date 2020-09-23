Он вырос в «МЮ» и ждал первого матча пять лет. За это время даже побил рекорд Гиннесса по одеванию на скорость
Девять лет назад 14-летний голкипер Дин Хендерсон пришел в академию «МЮ», закончил ее и в начале 2016-го впервые заявился за взрослую команду. Первого матча он ждал четыре с половиной года.
- Катался по арендам в «Стокпорт», «Гримсби», «Шрусбери», а два прошлых сезона отыграл за «Шеффилд Юнайтед».
- Всего 150 матчей в других командах.
- В сезоне-2020/21 Уле-Гуннар Сульшер уже никуда не отпустил Хендерсона и усадил за спиной Давида Де Хеа.
- А в матче Кубка лиги против «Лутона» дал дебютировать.
«МЮ» выиграл 3:0, Хендерсон не пропустил, а еще сделал классный сейв. «Это то, что иногда приходится делать нашим вратарям – спасать, когда это необходимо. Де Хеа спасал годами, Хендерсон сделал то же сегодня», – комментарий Сульшера.
«Всю жизнь мечтал об этом!» – радовался Хендерсон.
Хендерсону – 23. Он пообещал: с первого дня предсезонки будет работать так, чтобы вытеснить Де Хеа из основы. Из просто ненужного воспитанника в теневого фаворита на вратарское место он превратился после удачного года в «Шеффилде».
- «Шеффилд» неожиданно укрепился в первой половине таблицы и находился неподалеку даже от зоны Лиги чемпионов. И занял девятое место.
- «Шеффилд» пропустил 39 голов, а это четвертый результат в лиге после «Ливерпуля», «Ман Сити» и «МЮ».
- По среднему количеству сейвов (2,6 за матч) у Хендерсона восьмое место среди вратарей.
Наиболее яркие моменты:
- «Шеффилд» начал сезон с ничьей с «Борнмутом», Хендерсон отличился уже там.
- С «Ливерпулем» – несчастье: из-за его ошибки «Шеффилд» проиграл.
- С «Уотфордом» – два отличных сейва
- Отраженный пенальти Жезуса в матче с «Ман Сити».
- А как вам такой двойной суперсейв на линии ворот?
Несколько фактов о нем:
• В школе Хендерсон успешно занимался крикетом. И все же выбрал футбол. Хотя вратарем стал далеко не сразу – сначала играл в поле за «Карлайл», но уже был в воротах, когда его нашли скауты. Родители болели за «МЮ», он – тоже.
• У него два рекорда Гиннесса, и оба странные. Ладно, «большинство пасов головой за одну минуту» еще понять можно. 91 передачу они сделали на пару с Кларком-Солтером на тренировке сборной Англии U21. Но «самое быстрое время, чтобы одеться как голкиперу»?
На всякий случай – за 49,51 секунды. И не с первой попытки:
• Играя за «Шрусбери», Хендерсон побрил голову в поддержку Hope House – детского хосписа. Он спрашивал, с какой из благотворительных организаций клуб сотрудничает, собрал деньги и отдал две тысячи фунтов.
• В «Шеффилде» Хендерсон рассказывал, что даже думал о самоубийстве из-за фанатской ненависти. Про само самоубийство не говорил, но тон понятен: «Подумывал съехать на машине со Снейк-Пасс (это большой холм между Манчестером и Шеффилдом)». Особенно донимали фанаты «Лидса» и «Шеффилд Уэнсдей». «Был бы это расизм, ФА уже приняла бы меры, людям бы запретили посещать стадионы».
Делом принципа для Хендерсона стала победа на «Элланд Роуд», где оскорбляли его семью. Так и получилось – «Шеффилд» в сезоне-2018/19 выиграл там 1:0.
Следующий матч сезона-2020/21 в АПЛ у «Шеффилда» как раз с «Лидсом», но Хендерсон теперь играет за «МЮ», у которого приедет на «Элланд Роуд» только в апреле.