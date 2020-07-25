Помните вратаря Баллотту? Когда-то фанаты дарили ему фальшивое пенсионное. Он еще играет. В 56 лет!
Для тех, кто не помнит старенького голкипера Марко Баллотту, рассказываем: это итальянский футболист, который в 43 года стоял в Лиге чемпионов за «Лацио». Сейчас ему 56, и он до сих пор играет – за «Кастельветро». И это его 36-й сезон в футболе.
Баллотта – легенда: до 44-х играл в Серии А, потом ушел в нападение, когда ему было почти 50, а сейчас тренирует любителей. Все это время кайфует и не думает о пенсии.
В 40 принял первое предложение, чтобы расслабиться на скамейке. Итог – выдал классный сезон и вернулся в «Лацио»
Баллотта говорил, что в 2004-м, когда ему уже было 40 лет, ничего не ждал от футбола: просто хотел подольше оставаться в игре и даже был готов к постоянному месту в запасе. «Я сказал агенту: приму первое предложение, доверюсь случаю. На следующий день агент позвонил мне: «Марко, тебя ждут в «Тревизо». Я согласился на их предложение».
Сезон в «Тревизо» Баллотта называет сложнейшим в своей жизни. Его сразу же вкинули в основу, он отыграл все матчи. А в конце сезона, когда «Тревизо» официально вышло в Серию А, сказал:
«Сложно! Никогда не было так тяжело. С другой стороны, я доволен собой – тренер такого же мнения. Очень хорошо и очень тяжело. Наверное, я играл слишком хорошо, что «Лацио» согласилось вернуть меня. Ха-ха, мне приятно. Я соскучился по этому клубу».
Баллотта перекрасил волосы в цвета «Лацио». Журналистам говорил, что чувствует себя молодым
Баллотта связывает самое счастливое время в карьере с «Лацио». За него он играл дважды:
1. С 1997-го по 2000-й (на момент перехода ему уже было 33). Стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны, по разу – Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок Европы.
2. С 2005-го по 2008-й. Его приглашали на роль третьего вратаря, после сезона-2005/06 он задумывался о завершении карьеры. Но все сложилось так, что Баллотта внезапно стал основным и забыл о пенсии.
Несколько фактов о сотрудничестве Баллотты и «Лацио»:
🟦 Перекрашивал волосы в голубой цвет в честь «Лацио». На тот момент он уже был лысый. Выглядел так.
🤖 В последнем сезоне за «Лацио» журналисты часто спрашивали у него про возраст. Он шутил: «Возраст – это очень относительно. Я вот стою в воротах и не чувствую, что мне за сорок: все так же прыгаю, бегаю, кричу на своих одноклубников. Вы, наверное, ждете, что я рассыплюсь после очередного падения? Ха-ха, нет! Я еще молодой и перспективный».
После этого фанаты посвятили ему кричалку: «О, наш перспективный мальчик Баллотта! Тебя ждет прекрасная карьера».
🧾 Отношения с фанатами – отдельная тема, они очень любили Баллотту. После последнего домашнего матча на групповом этапе ЛЧ они подарили ему фальшивое пенсионное удостоверение. В ответ услышали: «Эта бумажка не понадобится мне еще лет тридцать».
Сезон-2007/08 был для него последним в «Лацио». Еще в марте-2008 боссы клуба думали, что Баллотта останется еще на годик. А в апреле он сказал: «Я уже устал. Сейчас я хочу отдохнуть от футбола, займусь своим садом, начну спокойную жизнь. Мне скоро 50 – моя семья хочет, чтобы я уже посидел на месте».
И нет, он не сидел на месте.
В 44 Баллотта попал к любителям: играл нападающим, сейчас работает тренером и все еще стоит на воротах
С 2008-го Баллотта окунулся в любительский футбол, но искренне кайфует от этого – только там ему доверяли место в нападении, о котором он мечтал с самого начала карьеры.
«Как я стал вратарем? Очень просто: когда играл в детской команде «Болоньи», наш основной вратарь попал в аварию. Кому-то нужно было встать на ворота. Я был самым высоким, вот и надел перчатки. С того момента я мечтал хоть раз выйти в нападении. Я всегда пропускал голы. Теперь я забиваю, я рад».
Баллотта никогда не жаловался на старость – наоборот, говорил, что чем старше он становится, тем больше в нем желания играть. В ноябре-2013 Баллотта получил травму в матче за «Калькару» – боль была такая, что он подумал: «Это конец. Теперь я точно больше не выйду на поле».
На следующий день в больнице ему сказали, что у него просто растяжение – он сразу же поехал на тренировку.
Баллотта вместе с семьей после нескольких трипов в любительском футболе уехал в Кастельветро-ди-Модену – маленькая коммуна в регионе Эмилия-Романья. Там он с друзьями открыл небольшой бар, а в свободное время подрабатывает экспертом на местном телевидении и все еще играет в футбол.
В Кастельветро есть местная команда с одноименным названием, которая постоянно курсирует между полупрофессиональным уровнем и Серией D (когда деньги есть – поднимается). В «Кастельветро» он работает бесплатно – тренирует вратарей и сам играет. Коронавирус немного приостановил его 36-летнюю карьеру, но Баллотта тренируется в собственном саду и периодически посещает спортзал.