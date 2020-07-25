Помните вратаря Баллотту? Когда-то фанаты дарили ему фальшивое пенсионное. Он еще играет. В 56 лет!

🤖 В последнем сезоне за «Лацио» журналисты часто спрашивали у него про возраст. Он шутил: «Возраст – это очень относительно. Я вот стою в воротах и не чувствую, что мне за сорок: все так же прыгаю, бегаю, кричу на своих одноклубников. Вы, наверное, ждете, что я рассыплюсь после очередного падения? Ха-ха, нет! Я еще молодой и перспективный».

После этого фанаты посвятили ему кричалку: «О, наш перспективный мальчик Баллотта! Тебя ждет прекрасная карьера».

🧾 Отношения с фанатами – отдельная тема, они очень любили Баллотту. После последнего домашнего матча на групповом этапе ЛЧ они подарили ему фальшивое пенсионное удостоверение. В ответ услышали: «Эта бумажка не понадобится мне еще лет тридцать».

Сезон-2007/08 был для него последним в «Лацио». Еще в марте-2008 боссы клуба думали, что Баллотта останется еще на годик. А в апреле он сказал: «Я уже устал. Сейчас я хочу отдохнуть от футбола, займусь своим садом, начну спокойную жизнь. Мне скоро 50 – моя семья хочет, чтобы я уже посидел на месте».

И нет, он не сидел на месте.

В 44 Баллотта попал к любителям: играл нападающим, сейчас работает тренером и все еще стоит на воротах

С 2008-го Баллотта окунулся в любительский футбол, но искренне кайфует от этого – только там ему доверяли место в нападении, о котором он мечтал с самого начала карьеры.

«Как я стал вратарем? Очень просто: когда играл в детской команде «Болоньи», наш основной вратарь попал в аварию. Кому-то нужно было встать на ворота. Я был самым высоким, вот и надел перчатки. С того момента я мечтал хоть раз выйти в нападении. Я всегда пропускал голы. Теперь я забиваю, я рад».

Баллотта никогда не жаловался на старость – наоборот, говорил, что чем старше он становится, тем больше в нем желания играть. В ноябре-2013 Баллотта получил травму в матче за «Калькару» – боль была такая, что он подумал: «Это конец. Теперь я точно больше не выйду на поле».