Отец Писарро всю ночь бухал с директором «Вердера». Так началась история любви: слезы, голы и четыре расставания

«Вердер» послал в Перу отдельного человека. Тот просто напоил отца Писарро коктейлями и выбил согласие на трансфер

1999-й. 21-летний Клаудио Писарро за один сезон в составе перуанского «Альянса» настрелял 25 голов (в 44 матчах). Хотя «Альянс» брал его как запасного форварда. Писарро хотели «Эвертон», «Валенсия», «Севилья» и «Бетис». «Вердер» на таком фоне выглядел аутсайдером. Чтобы переманить его к себе, клуб рискнул – на переговоры с семьей Писарро послали члена совета директоров Юргена Борна.

«Я приехал в Перу и в тот же день связался с отцом Клаудио. Мы встретились, я сказал, что у «Вердера» есть предложение для его сына – он ответил, что таких предложений у них много. Я предложил выпить.

Весь вечер мы упивались «Писко Сур» (самый популярный коктейль в Перу на основе виноградной водки). Помню, я рассказывал, как прекрасен чемпионат Германии, как хорош Бремен и как перспективен «Вердер». Мы посидели в кафе, поехали в дом семьи Писарро, выпили там, а потом вернулись в бар и допились до какого-то страшного состояния.

С утра я проснулся в гостинице, позвонил отцу Клаудио и предложил продолжить переговоры. Он ответил: «Мистер Борн, о чем вы? Мы еще вчера договорились, что Клаудио перейдет в «Вердер».

Клаудио Писсаро, когда авторы Transfermarkt, спрашивали его о деталях той сделки, говорил так: «К сожалению, я не знаю подробностей того вечера. Но я видел, в каком состоянии вернулся домой отец. Очевидно: они прекрасно провели время».