Отец Писарро всю ночь бухал с директором «Вердера». Так началась история любви: слезы, голы и четыре расставания
«Никогда бы не подумал, что проведу здесь столько лет. Бремен не самый большой город в Германии, а «Вердер» не самый титулованный клуб. Но это моя история, и мне здесь очень хорошо. Я горжусь годами, которые отдал этой команде».
Эти сладко-приторные слова Клаудио Писарро посвятил «Вердеру» год назад. Сейчас он заканчивает в нем карьеру. В «Вердере» у него:
🤘 320 матчей.
⚽️ 153 гола.
🚩 10 лет выступлений.
🥇 Один Кубок Германии.
«Вердер» послал в Перу отдельного человека. Тот просто напоил отца Писарро коктейлями и выбил согласие на трансфер
1999-й. 21-летний Клаудио Писарро за один сезон в составе перуанского «Альянса» настрелял 25 голов (в 44 матчах). Хотя «Альянс» брал его как запасного форварда. Писарро хотели «Эвертон», «Валенсия», «Севилья» и «Бетис». «Вердер» на таком фоне выглядел аутсайдером. Чтобы переманить его к себе, клуб рискнул – на переговоры с семьей Писарро послали члена совета директоров Юргена Борна.
«Я приехал в Перу и в тот же день связался с отцом Клаудио. Мы встретились, я сказал, что у «Вердера» есть предложение для его сына – он ответил, что таких предложений у них много. Я предложил выпить.
Весь вечер мы упивались «Писко Сур» (самый популярный коктейль в Перу на основе виноградной водки). Помню, я рассказывал, как прекрасен чемпионат Германии, как хорош Бремен и как перспективен «Вердер». Мы посидели в кафе, поехали в дом семьи Писарро, выпили там, а потом вернулись в бар и допились до какого-то страшного состояния.
С утра я проснулся в гостинице, позвонил отцу Клаудио и предложил продолжить переговоры. Он ответил: «Мистер Борн, о чем вы? Мы еще вчера договорились, что Клаудио перейдет в «Вердер».
Клаудио Писсаро, когда авторы Transfermarkt, спрашивали его о деталях той сделки, говорил так: «К сожалению, я не знаю подробностей того вечера. Но я видел, в каком состоянии вернулся домой отец. Очевидно: они прекрасно провели время».
«Вердер» спас карьеру Писарро через семь лет после его ухода. Он плакал
Глобально у «Вердера» не было никаких претензий к Писарро. Да, он часто попадался журналистам, когда тусовался в ночных клубах. Но на поле все шло супер.
Однажды он пришел на тренировку с легким перегаром, и тренер «Вердера» Томас Шааф сразу же выписал ему штраф (5 тысяч марок). На этой же тренировке в двухсторонке Писарро забил 4 гола, а Шааф говорил: «Он показывает какой-то удивительный уровень. Даже находясь не в самой лучшей форме, он все равно сильнее всех».
Старания и мощь Писарро заметила «Бавария», куда он трансфернулся после двух лет в «Вердере». Еще через шесть лет захотел перемен среды и уехал из Германии в «Челси».
Писарро в «Челси» – это год мучений, 21 матч и всего 2 забитых гола. Писарро не понимал требований тренерского штаба, не мог адаптироваться к английскому футболу и не нашел взаимопонимания с фанатами. Они свистели ему после каждой неудачной попытки – Писарро говорил, что ни к одному иностранцу в «Челси» не относились так жестко.
В 2008-м «Вердер» предложил Писарро аренду – тот согласился. После сезона аренды «Вердер» решился на трансфер. Transfermarkt пишет, что на тот момент Писарро стоил 12 миллионов евро. «Челси» хотел минимум 10. «Вердер» не мог дать больше 1,5 миллиона.
Переговоры шли два месяца. Слова Писарро: «Очень тяжелое время. Я не знал, чем они закончатся. Я не хотел оставаться в «Челси», я мечтал о возвращении в Германию. Когда мне позвонил Матиас Хенербах (входил в тренерский штаб) и сказал, что клубы договорились, я заплакал. «Вердер» спас мою карьеру».
С тех пор Писарро ездил между «Баварией» и «Вердером» (и однажды заехал в «Кельн»)
Дайджест последнего десятилетия из жизни Писарро:
2009 – перешел в «Вердер» на постоянку.
2012 – трансфер в «Баварию». «Я бы хотел закончить карьеру здесь. Это идеальное место».
2015 – еще одно возвращение в «Вердер». Писарро – 33.
2017 – странный уход в «Кельн» на сезон.
2018 – опять трансфер в «Вердер».
Писарро не любит сравнений «Баварии» с «Вердером». Немецкие медиа часто провоцировали его вопросами, но он уворачивается.
«Я не могу сравнить «Баварию» и «Вердер». Эти два клуба одинаковы важны для меня. В «Баварии» я выиграл почти все трофеи. В «Вердере» из меня сделали хорошего игрока. Если вы попросите меня сравнить Мюнхен и Бремен, я выберу первый вариант. Мюнхен спокойнее, тише и культурнее».
Последнее не очень поняли фанаты «Вердера». После матча они всерьез спросили у Писарро за слова. Позже он исправился: «Я пока не решил, где буду жить. У меня есть жилье и в Бремене, и в Мюнхене. Посмотрим, где будет лучше моей семьей». В то же время отец уверен: ламповый и небольшой Бремен лучше шумного Мюнхена – он даже сам переехал туда в 2009-м.
А вот еще слова Писарро о «Вердере» и Бремене:
«Мне повезло, что меня окружали такие люди. У меня была куча возможностей уйти из «Вердера» даже в этом [интервью из лета-2019] году. Но я остался. Я люблю этот город, эту страну. Я люблю «Вердер», поэтому и остался здесь. Наверное, лучший выбор в жизни».