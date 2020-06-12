Герд Мюллер (это главный форвард в истории Германии) живет в доме престарелых c прогрессирующей деменцией

Проблемы были заметны еще в конце периода работы в «Баварии». Мюллер забывал имена футболистов, плохо объяснялся, путал игровые стороны. Друзья и коллеги советовали обратиться к врачу. Оказалось, что на тот момент Мюллер жил с болезнью уже пару лет, просто до этого она слабо проявлялась.

В 2011-м во время тренировочного сбора второй «Баварии» в Италии Мюллер пропал. Итальянская полиция нашла его только через пятнадцать часов в нескольких километрах от базы. Мюллер не помнил, что произошло.

В 2015-м биограф Ханс Воллер рассказал, что сейчас Мюллер не встает с инвалидной коляски и полностью зависит от семьи.

С 2015-го Герд Мюллер живет в доме престарелых в Вольфратсхаузене. К нему заезжают друзья и жена. На его 70-й день рождения «Бавария» и семья Мюллера планировали большой праздник с кучей знаменитых гостей-друзей, но ограничились грустным заявлением и просьбой к журналистам не влезать в его личную жизнь и не прерывать лечение.

Лишь иногда жена Мюллера Уши выходит к прессе и рассказывает о его здоровье. Последнее ее интервью было в 2017-м:

• «Я вижу, как работает персонал. За ним очень хорошо ухаживают. Мне кажется, он доволен».

• «Врачи предоставляют ему наилучшее лечение. Вот уже восемь месяцев он занимается по определенной методике, которая увеличивает активность нервной системы».

• Чуть позже немецкие журналисты уточнили, что Мюллер получает Бобат-терапию (специальное лечение для больных с нарушением работы мозга).

• «Сейчас он узнает все меньше людей. Он переспрашивает работников дома, как их зовут. Но меня он почти всегда встречает улыбкой. Герд не страдает здесь. Ему комфортно. Даже когда я ухожу, он не грустит».