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Герд Мюллер (это главный форвард в истории Германии) живет в доме престарелых c прогрессирующей деменцией
До 2014-го Герд Мюллер стабильно появлялся в медиаполе: ходил на матчи, отвечал на дежурные вопросы журналистов и фотографировался со звездами современности. Еще он работал во второй команде «Баварии». Туда он попал вынужденно. У Мюллера были проблемы с алкоголем. И в 1992-м боссы «Баварии» предложили ему место ассистента главного тренера, чтобы просто спасти.
Во второй «Баварии» Мюллер проработал 22 года и видел, как растут Лам, Томас Мюллер и Швайнштайгер. В 2014-м он ушел из команды и замолчал. Немецкая пресса активно писала, что все из-за здоровья. Ни «Бавария», ни семья не комментировали. Лишь спустя год обе стороны объявили: Герд Мюллер борется с болезнью Альцгеймера.
Проблемы были заметны еще в конце периода работы в «Баварии». Мюллер забывал имена футболистов, плохо объяснялся, путал игровые стороны. Друзья и коллеги советовали обратиться к врачу. Оказалось, что на тот момент Мюллер жил с болезнью уже пару лет, просто до этого она слабо проявлялась.
В 2011-м во время тренировочного сбора второй «Баварии» в Италии Мюллер пропал. Итальянская полиция нашла его только через пятнадцать часов в нескольких километрах от базы. Мюллер не помнил, что произошло.
В 2015-м биограф Ханс Воллер рассказал, что сейчас Мюллер не встает с инвалидной коляски и полностью зависит от семьи.
С 2015-го Герд Мюллер живет в доме престарелых в Вольфратсхаузене. К нему заезжают друзья и жена. На его 70-й день рождения «Бавария» и семья Мюллера планировали большой праздник с кучей знаменитых гостей-друзей, но ограничились грустным заявлением и просьбой к журналистам не влезать в его личную жизнь и не прерывать лечение.
Лишь иногда жена Мюллера Уши выходит к прессе и рассказывает о его здоровье. Последнее ее интервью было в 2017-м:
• «Я вижу, как работает персонал. За ним очень хорошо ухаживают. Мне кажется, он доволен».
• «Врачи предоставляют ему наилучшее лечение. Вот уже восемь месяцев он занимается по определенной методике, которая увеличивает активность нервной системы».
• Чуть позже немецкие журналисты уточнили, что Мюллер получает Бобат-терапию (специальное лечение для больных с нарушением работы мозга).
• «Сейчас он узнает все меньше людей. Он переспрашивает работников дома, как их зовут. Но меня он почти всегда встречает улыбкой. Герд не страдает здесь. Ему комфортно. Даже когда я ухожу, он не грустит».
Франц Рот, с которым Мюллер играл за «Баварию», регулярно навещал его в доме престарелых. До 2017 года он был анонимным другом Мюллера, пока его не раскрыли журналисты. Год спустя он прекратил поездки и сказал, что с Мюллером уже трудно общаться, потому что тот стал плохо его узнавать.
«Память покидает его. Он узнает все меньше людей. Герд как бы сидит рядом с тобой, но его нет с тобой. Очень грустно наблюдать за человеком в таком состоянии»