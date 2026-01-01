Герд Мюллер

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Обладатель «Золотого мяча-1970» Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет
#Герд Мюллер
Футбол
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
#Роберт Левандовски
Все новости
Материалы
Сила Герда Мюллера – его внешность и манера игры. В «Баварии» даже было прозвище: «Маленький толстячок»
#Герд Мюллер
Герд Мюллер перед смертью шесть лет жил в доме престарелых c прогрессирующей деменцией
#Герд Мюллер
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
Все материалы