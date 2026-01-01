Герд Мюллер

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Футбол
Обладатель «Золотого мяча-1970» Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет
#Герд Мюллер
Футбол
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
#Роберт Левандовски