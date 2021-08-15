Герд Мюллер
Бундеслига
Бавария
Обладатель «Золотого мяча-1970» Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет
2 часа назад
Это случилось утром 15 августа. С 2015 года Герд Мюллер жил в доме престарелых и страдал деменцией.
- Мюллер – чемпион мира-1974 и чемпион Европы-1972 со сборной ФРГ.
- С «Баварией» он четыре раза выигрывал Бундеслигу и три – Лигу чемпионов. За клуб он забил 566 голов в 607 матчах.
- В 1970 году Мюллер стал обладателем «Золотого мяча».
Президент «Баварии» Герберт Хайнер сказал: «Герд Мюллер был величайшим нападающим, который когда-либо существовал, и прекрасным человеком, личностью мирового футбола.
Мы глубоко скорбим вместе с его женой Уши и семьей. Без Герда Мюллера «Бавария» не была бы сегодня тем клубом, который мы все любим. Его имя и память о нем будут жить вечно».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые