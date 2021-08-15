Обладатель «Золотого мяча-1970» Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет

Это случилось утром 15 августа. С 2015 года Герд Мюллер жил в доме престарелых и страдал деменцией.

Мюллер – чемпион мира-1974 и чемпион Европы-1972 со сборной ФРГ.

С «Баварией» он четыре раза выигрывал Бундеслигу и три – Лигу чемпионов. За клуб он забил 566 голов в 607 матчах.

В 1970 году Мюллер стал обладателем «Золотого мяча».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер сказал: «Герд Мюллер был величайшим нападающим, который когда-либо существовал, и прекрасным человеком, личностью мирового футбола.

Мы глубоко скорбим вместе с его женой Уши и семьей. Без Герда Мюллера «Бавария» не была бы сегодня тем клубом, который мы все любим. Его имя и память о нем будут жить вечно».