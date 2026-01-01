Герд Мюллер

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Сила Герда Мюллера – его внешность и манера игры. В «Баварии» даже было прозвище: «Маленький толстячок»
#Герд Мюллер
Герд Мюллер перед смертью шесть лет жил в доме престарелых c прогрессирующей деменцией
#Герд Мюллер
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски