Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝

Мюллер забил 40 голов в сезоне-1971/72. Тогда «Бавария» также стала чемпионом, на три очка опередив «Шальке». И забила 101 гол. Сейчас у «Баварии» 94 гола, а впереди последний тур. Сезон команда закончит домашним матчем против «Аугсбурга».

Мюллеру 40 голов покорились за 33 матча, Левандовски – за 28. Восемь из этих голов Левандовски забил с пенальти.

В 2015-м Левандовски сказал, что сравняться с рекордом Мюллера невозможно. «Всегда думал, что это рекорд на века», – признавался Карл-Хайнц Румменигге неделю назад. Оказалось, нет. У Левандовски будет еще 90 минут, чтобы превзойти Мюллера.