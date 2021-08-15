Сила Герда Мюллера – его внешность и манера игры. В «Баварии» даже было прозвище: «Маленький толстячок»

Левандовски и Мюллер сравнимы по голам, но по-разному шли к рекордам. Роберт Левандовски выстроил идеальное тело: постоянно занимается и следит за питанием. Подробно об этом читайте тут. Еще Левандовски забивает красиво. У Герда Мюллера всего этого не было: внешне он казался обычным непримечательным игроком. И почти не имел за карьеру красивых голов.

Мюллер тоже работал над внешностью, но сказывалась юношеская расслабленность и домашняя еда. В 20 лет Мюллер весил под 90 кг. Его рост – 176 сантиметров. Bleacher Report в одном из своих материалов о Герде Мюллере рассказывал, что даже фанаты не сразу воспринимали в Мюллере спортсмена. С соперниками происходил такой же эффект.

«Маленький толстячок Мюллер», – так бывший тренер «Баварии» Златко Чайковский любил ласково называть Герда Мюллера. Эту историю сама «Бавария» рассказывала в материале о Мюллере. Там же «Бавария» отдельно объясняла, что Мюллер – форвард штрафной площади. Он забивал голы с любых позиций в штрафной и абсолютно разными способами.