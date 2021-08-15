Сила Герда Мюллера – его внешность и манера игры. В «Баварии» даже было прозвище: «Маленький толстячок»
Герд Мюллер – величина для немецкого футбола. Роберт Левандовски только в прошлом сезоне перебил его казавшийся вечным рекорд по голам. В сезоне-1971/72 Герд Мюллер забил 40 голов за сезон Бундеслиги. Всего за карьеру в «Баварии» он набрал 566 голов за 607 матчей. В сборной Германии выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы.
Обладатель «Золотого мяча-1970» Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет
Левандовски и Мюллер сравнимы по голам, но по-разному шли к рекордам. Роберт Левандовски выстроил идеальное тело: постоянно занимается и следит за питанием. Подробно об этом читайте тут. Еще Левандовски забивает красиво. У Герда Мюллера всего этого не было: внешне он казался обычным непримечательным игроком. И почти не имел за карьеру красивых голов.
Мюллер тоже работал над внешностью, но сказывалась юношеская расслабленность и домашняя еда. В 20 лет Мюллер весил под 90 кг. Его рост – 176 сантиметров. Bleacher Report в одном из своих материалов о Герде Мюллере рассказывал, что даже фанаты не сразу воспринимали в Мюллере спортсмена. С соперниками происходил такой же эффект.
«Маленький толстячок Мюллер», – так бывший тренер «Баварии» Златко Чайковский любил ласково называть Герда Мюллера. Эту историю сама «Бавария» рассказывала в материале о Мюллере. Там же «Бавария» отдельно объясняла, что Мюллер – форвард штрафной площади. Он забивал голы с любых позиций в штрафной и абсолютно разными способами.
Впервые маленьким и толстым Мюллера назвали еще до перехода в «Баварию». Сначала Мюллер обижался. Потом понял, что именно такая внешность делает его уникальным. Мюллер подстраивался под реальность: забивал разными частями тела и проявлял себя в коротких забегах. Так цеплялся за мяч, что фанаты сравнивали его манеру игры с копанием в мусоре.
Герд Мюллер в среднем пробегал около 3,5 километров за матч. Сейчас такую дистанцию большинство футболистов накручивают за полчаса игры. После ухода из «Баварии» Ханси Флик рассказывал, что рос на голах и восхищался манерой игры Герда Мюллера. Все это было внешним обманом – однажды Флик проиграл Мюллеру в теннис: «У меня не было против него шансов».
Франц Беккенбауэр вспоминал, что единственным и главным талантом Мюллера было желание забивать. Оно казалось таким сильным, что сказывалось и на партнерах по команде. Был момент, когда Ули Хеннес стоял один перед пустыми воротами. Тут у него из-за спины выбежал Мюллер – сам вкатил мяч в ворота и затолкал туда самого Хеннеса.
Тренер Чайковский сравнивал Герда Мюллера с тяжелоатлетом. Считал, что у него короткие ноги и низкий центр тяжести. Мюллер не переживал – он много забивал и с таким внешним видом. Изменился только под руководством Бранко Зебеца. Сам вспоминал, что с его приходом пришлось похудеть: «Толкал тяжести, пока другие ели или сидели в раздевалке».