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Материалы
Вратарь «Боруссии» Д сдал стволовые клетки для донорства. Он ждал подходящего пациента десять лет
#Марвин Хитц
28 апреля, 13:30
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
Игроки «Шальке» ночью убегают от злых фанатов, которые швыряют яйца, матерятся и бьют. Это все вылет из Бундеслиги
#Шальке
21 апреля, 16:39
Флик уходит из «Баварии» на фоне разногласий по трансферам. У него испортились отношения со спортивным директором
#Ханс-Дитер Флик
17 апреля, 22:49
В Германии два игрока получили сидение унитаза за «самый дерьмовый гол». Они очень смешно закатили в свои ворота
#Бундеслига
16 апреля, 20:11
Вы знали, что Клопп давно пересадил волосы? После этого на клинику обрушились заказы, а мужчины больше не боятся делать операции
#Юрген Клопп
16 апреля, 15:32
Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм
#Роберт Левандовски
07 апреля, 23:53
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
#Бавария
15 февраля, 23:45
#
новости спорта
Нагельсманн с лета станет тренером «Баварии». Контракт действует 5 лет
27 апреля, 12:00
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
«Шальке» вылетел из Бундеслиги
21 апреля, 00:26
«Бавария» не одобрила поведение Флика за желание расторгнуть контракт: «Мы продолжим переговоры после матча в Майнце»
18 апреля, 17:14
Флик договаривается о расторжении контракта с «Баварией». Он публично это подтвердил
17 апреля, 19:26
18-летний Мусиала забил за «Баварию» три гола в двух последних матчах Бундеслиги
17 апреля, 19:08
Сразу три матча «Герты» перенесены из-за коронавируса
16 апреля, 16:41
«Шальке» обыграл «Аугсбург» – это первая победа клуба с 9 января
11 апреля, 19:12
Тренер «Герты» раскритиковал европейскую политику по иммигрантам. И тут же был уволен
#Жолт Петри
06 апреля, 22:22
У ворот «Баварии» порвалась сетка. Нойер починил ее сам, затянув своим полотенцем 🔧
#Мануэль Нойер
03 апреля, 20:58
«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
24 марта, 17:30
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
Тренер из «Боруссии» М поругался с судьей. И получил от федерации наказание – тренировать женскую команду
#Хайко Фогель
17 марта, 17:44
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Никто уже не помнит – но Лев тренировал клубы в четырех странах. Брился наголо после финала кубка и учил вратаря Черчесова
#Йоахим Лев
09 марта, 17:30
Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время
#Александр Сорлот
28 февраля, 12:56
«Мне стоит позвонить Месси и компании, и мы разыграем седьмой?». Гвардиола поздравил «Баварию» с шестым трофеем
#Хосеп Гвардиола
12 февраля, 12:46
Снежная буря сорвала матч Бундеслиги. Все поле – сплошной сугроб ❄️
#Арминия
07 февраля, 17:07
Новый вратарь «Ман Сити» после трех минут дебюта схватил мяч руками не по правилам. Когда-то он стал вратарем случайно
#Зак Стеффен
04 января, 13:30
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы
#Фабрицио Романо
08 января, 22:03
Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно
#Маркус Тюрам
20 декабря 2020, 12:22
16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила
#Юссуфа Мукоко
09 декабря 2020, 21:44
Игрок обманул соперников и ооочень долго закатывал мяч в пустые ворота. Чуть не огреб
#Силас Вамангитука
06 декабря 2020, 20:23
Аномалия футбола после всемирного карантина – в одной картинке ⚽️
#Футбол
05 декабря 2020, 21:49
Гляньте на уникального форварда Бундеслиги: он каждый год уничтожает одну и ту же команду
#Жан-Филипп Матета
22 ноября 2020, 20:41
Холанд сделал покер за тайм. В день, когда выиграл Golden Boy
#Эрлинг Холанд
22 ноября 2020, 01:13
Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode
#Сандро Шварц
13 октября 2020, 22:39
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