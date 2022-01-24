У Азмуна больше подписчиков, чем у всех его клубов: в топ-лигах Европы есть только 16 клубов с большим инстаграмом
Сердар Азмун перешел в немецкий «Байер», Новая лига, новый уровень, но та же ситуация: у Азмуна в инсте снова больше подписчиков, чем у его клуба. Так же было во всех командах в России. Даже если сложить все его клубы вместе, все равно получится меньше.
Азмун – 4,3 млн
Все его клубы – 2,6 млн
- «Байер» – 1,6 млн.
- «Зенит» – 768 тыс.
- «Ростов» – 140 тыс.
- «Рубин» – 100 тыс.
Куда переходить Азмуну, если в медиавесе он хочет тянуться, а не тянуть? Во всех пяти главных европейских чемпионатах есть всего 16 команд, у которых инстаграм сейчас больше 4,3 млн подписчиков. Это 16% общего выбора.
Это 16% от общего выбора. Число станет еще меньше, если расширить выборку и добавить сюда чемпионат Португалии (ни одного клуба больше Азмуна), Бельгии (ни одного), Украины (ни одного клуба), Австрии (ни одного клуба), Сербии (ни одного клуба), Голландии (только «Аякс»). Получше картина только в Турции: там есть сразу три клуба с инстаграмами больше азмуновского (вы знаете, какие).
Когда Азмун переходил в «Зенит» в начале 2019-го, у него было 2,9 млн. То есть за пару лет он вырос в полтора раза.
Почему Азмун так популярен? Все просто:
а) он иранец,
б) у иранцев почти нет других футбольных звезд сопоставимого уровня (например, в заявке Ирана на последнем Кубке Азии в европейских клубах играли только девять человек, и это были клубы уровня «Трабзонспора» и «Ноттингем Форест»).
в) в Иране почти 87 млн населения. Это 17-й показатель в мире. Ни у одной страны Западной Европы столько нет.
Как работает эффект Азмуна в инстаграме – рассказывала журналистка Мария Командная после интервью с ним: «Популярность Азмуна в Иране просто космическая. Как только он выложил в инстаграм сторис со мной, на меня подписались где-то шесть тысяч иранцев, которые оставляли сотни комментариев на фарси».