У Азмуна больше подписчиков, чем у всех его клубов: в топ-лигах Европы есть только 16 клубов с большим инстаграмом

Это 16% от общего выбора. Число станет еще меньше, если расширить выборку и добавить сюда чемпионат Португалии (ни одного клуба больше Азмуна), Бельгии (ни одного), Украины (ни одного клуба), Австрии (ни одного клуба), Сербии (ни одного клуба), Голландии (только «Аякс»). Получше картина только в Турции: там есть сразу три клуба с инстаграмами больше азмуновского (вы знаете, какие).

Когда Азмун переходил в «Зенит» в начале 2019-го, у него было 2,9 млн. То есть за пару лет он вырос в полтора раза.

Почему Азмун так популярен? Все просто:

а) он иранец,

б) у иранцев почти нет других футбольных звезд сопоставимого уровня (например, в заявке Ирана на последнем Кубке Азии в европейских клубах играли только девять человек, и это были клубы уровня «Трабзонспора» и «Ноттингем Форест»).

в) в Иране почти 87 млн населения. Это 17-й показатель в мире. Ни у одной страны Западной Европы столько нет.

Как работает эффект Азмуна в инстаграме – рассказывала журналистка Мария Командная после интервью с ним: «Популярность Азмуна в Иране просто космическая. Как только он выложил в инстаграм сторис со мной, на меня подписались где-то шесть тысяч иранцев, которые оставляли сотни комментариев на фарси».