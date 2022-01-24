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#Сердар Азмун #Бундеслига #РПЛ #Зенит #Байер

У Азмуна больше подписчиков, чем у всех его клубов: в топ-лигах Европы есть только 16 клубов с большим инстаграмом

2 часа назад

AFLO / Global Look Press

Сердар Азмун перешел в немецкий «Байер», Новая лига, новый уровень, но та же ситуация: у Азмуна в инсте снова больше подписчиков, чем у его клуба. Так же было во всех командах в России. Даже если сложить все его клубы вместе, все равно получится меньше.

Азмун – 4,3 млн
Все его клубы – 2,6 млн

  • «Байер» – 1,6 млн.
  • «Зенит» – 768 тыс.
  • «Ростов» – 140 тыс.
  • «Рубин» – 100 тыс.

Куда переходить Азмуну, если в медиавесе он хочет тянуться, а не тянуть? Во всех пяти главных европейских чемпионатах есть всего 16 команд, у которых инстаграм сейчас больше 4,3 млн подписчиков. Это 16% общего выбора.

Это 16% от общего выбора. Число станет еще меньше, если расширить выборку и добавить сюда чемпионат Португалии (ни одного клуба больше Азмуна), Бельгии (ни одного), Украины (ни одного клуба), Австрии (ни одного клуба), Сербии (ни одного клуба), Голландии (только «Аякс»). Получше картина только в Турции: там есть сразу три клуба с инстаграмами больше азмуновского (вы знаете, какие).

Когда Азмун переходил в «Зенит» в начале 2019-го, у него было 2,9 млн. То есть за пару лет он вырос в полтора раза. 

Почему Азмун так популярен? Все просто: 

а) он иранец, 

б) у иранцев почти нет других футбольных звезд сопоставимого уровня (например, в заявке Ирана на последнем Кубке Азии в европейских клубах играли только девять человек, и это были клубы уровня «Трабзонспора» и «Ноттингем Форест»).

в) в Иране почти 87 млн населения. Это 17-й показатель в мире. Ни у одной страны Западной Европы столько нет.

Как работает эффект Азмуна в инстаграме – рассказывала журналистка Мария Командная после интервью с ним: «Популярность Азмуна в Иране просто космическая. Как только он выложил в инстаграм сторис со мной, на меня подписались где-то шесть тысяч иранцев, которые оставляли сотни комментариев на фарси».

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