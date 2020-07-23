Дружба Дзюбы и Азмуна – в молитвах матери, обнимашках, поддержке и троллинге 💙

Артем Дзюба и Сердар Азмун – лучшие бомбардиры этого сезона РПЛ. Они забили по 17 голов, но Азмун закончил на первом месте из-за меньшего количества пенальти. Их взаимоотношения на поле и в обычной жизни – больше, чем просто статистика из голов и ассистов. Азмун говорит, что они с Дзюбой видят друг друга затылком.

«Матч ТВ» напомнил, что Дзюба и Азмун подружились еще в «Ростове» пять лет назад. «Он очень хороший парень. Когда я был в «Ростове», он сблизился с моей семьей. Да, он общался с моими родителями», – вспоминал Азмун в 2019-м. В их общий трансфер в «Ростов» не очень верили даже фанаты, но все получилось.

В карьере Дзюбы был период, когда он не забивал 1200 минут. В тот момент за Дзюбу сильно переживала мама Азмуна. «Моя мама молилась за него, за то, чтобы он забил. Она просила меня помочь ему забить. А я смотрел на нее и говорил: «Мам, конечно, я хотел бы, чтобы он забил!» – рассказывал Азмун.