Дружба Дзюбы и Азмуна – в молитвах матери, обнимашках, поддержке и троллинге 💙
Артем Дзюба и Сердар Азмун – лучшие бомбардиры этого сезона РПЛ. Они забили по 17 голов, но Азмун закончил на первом месте из-за меньшего количества пенальти. Их взаимоотношения на поле и в обычной жизни – больше, чем просто статистика из голов и ассистов. Азмун говорит, что они с Дзюбой видят друг друга затылком.
«Матч ТВ» напомнил, что Дзюба и Азмун подружились еще в «Ростове» пять лет назад. «Он очень хороший парень. Когда я был в «Ростове», он сблизился с моей семьей. Да, он общался с моими родителями», – вспоминал Азмун в 2019-м. В их общий трансфер в «Ростов» не очень верили даже фанаты, но все получилось.
В карьере Дзюбы был период, когда он не забивал 1200 минут. В тот момент за Дзюбу сильно переживала мама Азмуна. «Моя мама молилась за него, за то, чтобы он забил. Она просила меня помочь ему забить. А я смотрел на нее и говорил: «Мам, конечно, я хотел бы, чтобы он забил!» – рассказывал Азмун.
Сам Азмун одним из первых поддержал Дзюбу, когда того оскорбляли фанаты сборной России. Потому что у самого Азмуна была похожая история в Иране – тогда он даже чуть не ушел из команды. Через эту историю Азмун объяснял их полное взаимопонимание. Позже, чтобы быть максимально похожим на Дзюбу, он даже праздновал гол в его стиле.
В «Зените» Дзюба спасает Азмуна, когда тот заигрывается или делает что-то не так. Момент из матча «Зенита» и «Арсенала». Азмун спорил с арбитром, получил желтую карточку и чуть не удалился. Тут вмешался Дзюба: схватил Азмуна и просто унес его с поля. Позже Дзюба шутил, что так просто готовился к матчам по регби.
Так английский аккаунт «Зенита» показывал их отношения вне игры:
Еще они вместе участвуют в активностях от «Зенита»:
На тренировках все обычно так:
И так:
Так о них говорит Азмун: «Дзюба – мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду». Еще у них постоянный троллинг, обычно в одну сторону:
- Азмун – о своем превосходстве: «У меня хотя бы есть техника. Я не Дзюба».
- Дзюба – об ассисте Азмуна: «Спасибо ему, я до сих пор в шоке: «Сердар кому-то отдал пас!»
- Дзюба – о нереализованных моментах Азмуна: «Снова мог сделать хет-трик из ассистов, но мазилы мои промахнулись».
- Дзюба – о прозвище Азмуна: «Вампир, граф Дракула. Он проявляется не на всех фотографиях, такой бледненький. Я все время его подкалываю, любя».
- Дзюба – о моменте с Азмуном из матча с «Бенфикой»: «Под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: «Астав, астав».
Здесь же – видео из чемпионской раздевалки: