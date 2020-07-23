Артем Дзюба
РПЛ
Футбол
Сердар Азмун
Зенит
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#Артем Дзюба #Футбол #РПЛ #Зенит #Сердар Азмун

Дружба Дзюбы и Азмуна – в молитвах матери, обнимашках, поддержке и троллинге 💙

23 июля, 20:00
Александр Плеханов

ФК «Зенит»

Артем Дзюба и Сердар Азмун – лучшие бомбардиры этого сезона РПЛ. Они забили по 17 голов, но Азмун закончил на первом месте из-за меньшего количества пенальти. Их взаимоотношения на поле и в обычной жизни – больше, чем просто статистика из голов и ассистов. Азмун говорит, что они с Дзюбой видят друг друга затылком.

«Матч ТВ» напомнил, что Дзюба и Азмун подружились еще в «Ростове» пять лет назад. «Он очень хороший парень. Когда я был в «Ростове», он сблизился с моей семьей. Да, он общался с моими родителями», – вспоминал Азмун в 2019-м. В их общий трансфер в «Ростов» не очень верили даже фанаты, но все получилось.

В карьере Дзюбы был период, когда он не забивал 1200 минут. В тот момент за Дзюбу сильно переживала мама Азмуна. «Моя мама молилась за него, за то, чтобы он забил. Она просила меня помочь ему забить. А я смотрел на нее и говорил: «Мам, конечно, я хотел бы, чтобы он забил!» – рассказывал Азмун.

ФК «Зенит»

Сам Азмун одним из первых поддержал Дзюбу, когда того оскорбляли фанаты сборной России. Потому что у самого Азмуна была похожая история в Иране – тогда он даже чуть не ушел из команды. Через эту историю Азмун объяснял их полное взаимопонимание. Позже, чтобы быть максимально похожим на Дзюбу, он даже праздновал гол в его стиле.

В «Зените» Дзюба спасает Азмуна, когда тот заигрывается или делает что-то не так. Момент из матча «Зенита» и «Арсенала». Азмун спорил с арбитром, получил желтую карточку и чуть не удалился. Тут вмешался Дзюба: схватил Азмуна и просто унес его с поля. Позже Дзюба шутил, что так просто готовился к матчам по регби.

Так английский аккаунт «Зенита» показывал их отношения вне игры:

Еще они вместе участвуют в активностях от «Зенита»:

На тренировках все обычно так:

И так:

Так о них говорит Азмун: «Дзюба – мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду». Еще у них постоянный троллинг, обычно в одну сторону:

Здесь же – видео из чемпионской раздевалки:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
И то самое видео
Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном
Комментарии (2)
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vladik12
24 июля, 12:15

Да видели мы их дружбу-союз во всей красе. "Металлов тверже он и выше пирамид".

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гондомар
25 июля, 01:00

фуфуфу!

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