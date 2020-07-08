Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном

В первый день после чемпионства – тысячи комментариев именно по этой теме, вопрос, как отреагируют на это на родине Азмуна. «Все адекватные люди в нашей стране понимают, что это была всего лишь шутка. Думаю, что Азмуну за нее ничего не будет», – ответил голкипер сборной Ирана Мохаммад Рашид Мазахери.

• Гораздо больший резонанс – слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева: «Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни все время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».

• «Спартак» отреагировал через сутки пожаловался в комитет по этике РФС – призвал оценить высказывания Медведева, указав, что его высказывание ставит под сомнение принцип взаимоуважения.