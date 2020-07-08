Нам стыдно об этом писать – но «Спартак» и «Зенит» поругались из-за видео, где Дзюба в шутку изображает секс с Азмуном
«Зенит» в воскресенье так бурно праздновал чемпионство, что один из роликов обсуждают до сих пор. Конечно, вы все его видели – там Артем Дзюба веселится с Сердаром Азмуном:
В первый день после чемпионства – тысячи комментариев именно по этой теме, вопрос, как отреагируют на это на родине Азмуна. «Все адекватные люди в нашей стране понимают, что это была всего лишь шутка. Думаю, что Азмуну за нее ничего не будет», – ответил голкипер сборной Ирана Мохаммад Рашид Мазахери.
• Гораздо больший резонанс – слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева: «Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни все время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».
• «Спартак» отреагировал через сутки пожаловался в комитет по этике РФС – призвал оценить высказывания Медведева, указав, что его высказывание ставит под сомнение принцип взаимоуважения.
• Отреагировал Леонид Федун: «Я не хочу комментировать эту ситуацию. Но знаю, что очень многие болельщики крайне возмущены!»
• И снова Медведев: «А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы».
• Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил: «Мне нельзя это комментировать. Это неэтично, потому что у нас всегда коллективные решения комитета по этике». Он добавил, что обращение будет рассмотрено, если поступит в комитет от РФС.
Согласно регламенту РФС, комитет по этике правомочен проводить заседание по делу только если письмо поступит от президента РФС, генсека РФС, Исполкома или Бюро Исполкома РФС или президента клуба. От «Спартака» к Андрееву обратился заместитель председателя совета директора Сергей Михайлов.
Недавно «Зенит» и «Спартак» уже чуть было не схлестнулись там же. После того, как РФС постановил проведение кубкового матча в Санкт-Петербурге, Федун раскритиковал это решение: «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо».
Президент РФС Александр Дюков назвал этот комментарий «на грани», но отказался обращаться в комитет по этике.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России в Санкт-Петербурге 19 июля.