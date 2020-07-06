Реакция Ивановича на чемпионство «Зенита» – 💣

Радость Ивановича от чемпионства «Зенита» – часть его мощной личной истории. Ивановичу 36 лет, в России он играет уже четвертый сезон. В этом чемпионате он забил сразу четыре гола – все в победных для «Зенита» матчах. Вот только контракт Ивановича с «Зенитом» заканчивается уже в конце июля, а разговоров о продлении пока не было.

«Всегда мотивирую себя на следующий сезон. Пока что я хочу выиграть чемпионат с «Зенитом». Если станем чемпионами второй год подряд – это будет большой успех для нашей команды», – рассказывал Иванович, когда его спрашивали о возможном продолжении карьеры. С чемпионатом все получилось, но остается Кубок России. Там у «Зенита» еще будет полуфинал со «Спартаком».

Таким Иванович был в чемпионской раздевалке: