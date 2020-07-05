Семак стал дедушкой в день чемпионства «Зенита»

Сергей Семак рассказывал об этом в интервью после игры с «Краснодаром», но оно получилось неполноценным. Игроки «Зенита» подключились с ведром воды, а потом Анатолий Тимощук облил Семака шампанским.

«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю. Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда», – успел сказать Семак.