Семак стал дедушкой в день чемпионства «Зенита»
За девять часов до чемпионства «Зенита» Анна Семак написала в инстаграме: «Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта – несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло, как назвали и какие из ваших советов реально помогли. Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за все!»
Сергей Семак рассказывал об этом в интервью после игры с «Краснодаром», но оно получилось неполноценным. Игроки «Зенита» подключились с ведром воды, а потом Анатолий Тимощук облил Семака шампанским.
«Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю. Пользуясь случаем, поздравляю дочь с рождением дочки, моей внучки. Она сделала меня по-настоящему счастливым, как и команда», – успел сказать Семак.
Семак стал дедушкой в 44 года. Его падчерица Майя Семак родила дочь. Впервые о ее беременности стало известно в январе.