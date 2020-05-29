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#Гвинея-Бисау #Футбол #Сергей Семак #Анна Семак

«Я постоянно слышал, что таких, как я, убивали». Анна Семак выпустила документальный фильм о Гвинее-Бисау

29 мая, 18:31

Анна Семак выпустила документальное кино об африканской стране Гвинея-Бисау A Song of hope («Песня надежды»). В фильме только прямая речь людей (есть русские субтитры), которые живут в бедственных условиях: с голодом, транзитом наркотиков, плохим здравоохранением, жесткой религиозностью и дискриминацией к альбиносам. 

Вот несколько характерных кадров из фильма.

Сергей Семак тоже был в Гвинее-Бисау.

В инстаграме Анна Семак пишет об ощущениях от съемок фильма:

«После нашей поездки я не могла говорить... Не было подходящих слов описать тот ужас, что видели мы в больнице, в деревнях, где чумазые, голые малыши едят баобаб из грязного строительного ведра, а дети постарше, с пупочными грыжами размером с яблоко, трудятся наравне со взрослыми.

Мы видели такую нищету, после которой я ни за что не поеду в «модную» Африку, – туда, где разруха и боль спрятана за роскошными шатрами, где длинноногие девушки в одежде цвета хаки делают селфи на фоне жирафов.

Наш фильм об Африке – это признание в любви. Пронзительная, тонкая, честная картина. Кино для тех, кто умеет читать по губам. Квинтэссенция чувств, пережитая, переосмысленная и переложенная на плёнку, чтобы рассказать вам всю правду».

Истории людей, которые побеждали африканские трудности
Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов
Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
Мы часто ругаем Африку. Но вот добрые истории оттуда: о чудесах, благодарности и помощи детям
Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ
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