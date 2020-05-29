«Я постоянно слышал, что таких, как я, убивали». Анна Семак выпустила документальный фильм о Гвинее-Бисау

В инстаграме Анна Семак пишет об ощущениях от съемок фильма:

«После нашей поездки я не могла говорить... Не было подходящих слов описать тот ужас, что видели мы в больнице, в деревнях, где чумазые, голые малыши едят баобаб из грязного строительного ведра, а дети постарше, с пупочными грыжами размером с яблоко, трудятся наравне со взрослыми.

Мы видели такую нищету, после которой я ни за что не поеду в «модную» Африку, – туда, где разруха и боль спрятана за роскошными шатрами, где длинноногие девушки в одежде цвета хаки делают селфи на фоне жирафов.

Наш фильм об Африке – это признание в любви. Пронзительная, тонкая, честная картина. Кино для тех, кто умеет читать по губам. Квинтэссенция чувств, пережитая, переосмысленная и переложенная на плёнку, чтобы рассказать вам всю правду».