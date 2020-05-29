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«Я постоянно слышал, что таких, как я, убивали». Анна Семак выпустила документальный фильм о Гвинее-Бисау
Анна Семак выпустила документальное кино об африканской стране Гвинея-Бисау A Song of hope («Песня надежды»). В фильме только прямая речь людей (есть русские субтитры), которые живут в бедственных условиях: с голодом, транзитом наркотиков, плохим здравоохранением, жесткой религиозностью и дискриминацией к альбиносам.
Вот несколько характерных кадров из фильма.
Сергей Семак тоже был в Гвинее-Бисау.
В инстаграме Анна Семак пишет об ощущениях от съемок фильма:
«После нашей поездки я не могла говорить... Не было подходящих слов описать тот ужас, что видели мы в больнице, в деревнях, где чумазые, голые малыши едят баобаб из грязного строительного ведра, а дети постарше, с пупочными грыжами размером с яблоко, трудятся наравне со взрослыми.
Мы видели такую нищету, после которой я ни за что не поеду в «модную» Африку, – туда, где разруха и боль спрятана за роскошными шатрами, где длинноногие девушки в одежде цвета хаки делают селфи на фоне жирафов.
Наш фильм об Африке – это признание в любви. Пронзительная, тонкая, честная картина. Кино для тех, кто умеет читать по губам. Квинтэссенция чувств, пережитая, переосмысленная и переложенная на плёнку, чтобы рассказать вам всю правду».