Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ
Уилфред Ндиди вместе с «Лестером» сейчас идет на третьем месте АПЛ. За три года он идеально адаптировался и к клубу, и к английскому футболу в целом. Со стороны – куча слов о великолепии Ндиди и многочисленные поощрения (например, журналисты Sky Sports включили его в сборную сезона АПЛ на данный момент).
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс: «Уилфред великолепен. Трудно найти игрока, который также чувствует игру своей команды. У Ндиди хорошее видение поля. Сейчас он один из наших лидеров. Думаю, в скором времени нам будет крайне трудно удержать – топ-клубы всерьез займутся им».
Чтобы выйти на такой уровень, Ндиди прошел через все – от нигерийской бедности и ссор с отцом до депрессии в чужой и далекой Бельгии.
Детство Ндиди: жизнь в казармах и конфликты с отцом, который не считал футбол важным делом
Уилфред Ндиди родился в бедном районе столицы Нигерии Лагосе. Он признавался: «С детства у местных парней одно развлечение – футбол. Когда не было настоящих мячей, скручивали бумагу в шар, перевязывали ее веревкой и играли. Мы жили игрой».
Ндиди рос в семье военного. Они жили в военном поселении, и отец офицер часто брал его в казармы – иногда он там даже ночевал. Отец мечтал, чтобы сын тоже стал военным. Потому что футбол – просто забава. Поэтому периодически бесился, когда Ндиди убегал вместе с друзьями играть. Несколько раз даже приставлял к нему солдат.
«У нас с папой были разные взгляды на мою жизнь. Он желал мне только добра, но порой он совершенно забывал о моих интересах».
Ндиди рос в жестком дефиците финансов. Денег у семьи хватало только на еду, одежду и самые необходимые вещи. Поэтому о такой роскоши, как бутсы, он забывал. В основном играл в старых драных кроссовках. Только потом, когда стал постарше, бегал в центр города и зарабатывал на карманные расходы.
Ндиди покупал и перепродавал арахис, делая небольшую наценку; мыл стекла на машинах (ну, вы знаете: группа парней с тряпками и моющим средством окружает машину на светофорах); продавал чистую воду в флягах.
«Я находил для себя работу. Днем, когда было жарко, я работал, ходил по рынкам и постоянно что-нибудь продавал. Вечером, когда было прохладнее, мы с друзьями собирались на пустыре. Вместо ворот были четыре старые порванные шины. Так мы играли в футбол».
Жизнь Ндиди изменил тренер, который приехал в Лагос на работу с армейской командой. Он учил наугад отдавать пас
Ндиди признавался, что многие его знакомые нигерийские футболисты начинали карьеру в профессиональных академиях. Отец Ндиди не мог возить его каждый день на тренировки и не отпускал сына одного через весь Лагос. Первые профессиональные тренировки для Ндиди начались, когда в военный лагерь, где служил отец, приехал Ндука Угбаде (играл в Испании, Сингапуре и Малайзии, провел в сборной Нигерии 10 матчей). Угбаде задумывался о тренерской карьере, и друзья в правительстве предложили практику – работу с командой части, где работал Ндиди-старший.
«Мнение Угбаде уважают. Если он говорит, вы молчите и слушаете. Он жесткий тренер и не терпит оправданий. Если он сказал – работай. Если ты устал – все равно работай. Если ты проиграл – работай вдвое больше. Это очень сложный тренер, который сыграл важнейшую роль в моей жизни».
Ндиди сразу понравился Угбаде – он видел в пацане огромный потенциал. Ндиди говорил, что Угбаде видел его на позиции в центре полузащиты. Но через некоторое время опустил его в опорную зону, потому что Ндиди хорошо играл головой. Угбаде нравилось, как Ндиди начинает атаки команды, но раздражался, когда тот медлит перед тем, как отдать пас.
«Он все время буянил, стоя в стороне. Я принимал мяч, озирался, делал передачу, а Ндука орал, что я слишком медленный. Однажды я просто в касание вынес мяч, тот прилетел к нападающему. Ндука был в восторге – после тренировки он еще часа полтора рассказывал, как важны такие внезапные пасы».
Однажды Угбаде повез команду на турнир, куда приехали скауты европейских команд. Там Ндиди сыграл всего один матч и выдал одно голевое действие – убежал к штрафной соперника и отдал тонкий пас на нападающего, после чего был забит гол. Этот эпизод увидел скаут «Генка» Роланд Янссен – так случился переезд в Бельгию.
Ндиди поник после переезда в Бельгию. «Генк» даже нашел принимающую семью, чтобы ему не было грустно
Изначально «Генк» предложил Ндиди двухнедельный испытательный срок – клуб оплатил ему номер в отеле. Но через пару дней Алекс Маклиш (тренер «Генка») заметил, что Ндиди приходит на тренировки слишком грустный. Оказалось, он скучал по семье, друзьям и нигерийской погоде (в Бельгии, по его словам, было очень холодно).
«Генк» сразу же связался с семьей, которая принимала у себя студентов, приехавших в Бельгию на обучение – она согласилась взять Ндиди. Изначально был уговор, что семья приютит его на оставшиеся дни из испытательного срока и еще на один-два месяца, если стороны подпишут контракт. В итоге он прожил семьей два года.
В мае-2017 нигерийская газета Punch сделала с семьей интервью. Несколько моментов из разговора:
- Ндиди приехал к ним в летней одежде в январе. На свои деньги они купили ему теплую куртку, ботинки и штаны.
- Он очень стеснялся – постоянно переспрашивал у них глупые вещи. Например, не против ли они, если он пойдет в душ. Но семья говорила, что он адаптировался к новым условиям за пару недель.
- Ндиди – очень доброжелательный парень. Всегда улыбается, шутит, говорит вежливые слова.
- Научился готовить и помогал матери из принимающей семьи на кухне.
- Даже сейчас, когда Ндиди уже три года не живет в Бельгии, семья до сих пор на связи с ним – общаются в мессенджерах и соцсетях. Он часто зовет семью в Англию на матчи – прилетают 3-4 раза в год.
«Это великие люди. Они помогали мне на ранних этапах моей карьеры. Они – моя вторая семья. Они – мои хорошие друзья. Двери моего дома всегда открыты для них».
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Сейчас Ндиди – один из лидеров «Лестера». Его часто сравнивают с Канте, на что он спокойно отвечает: «Канте уникален. Я бы хотел приблизиться к нему в плане умений. Это прекрасный пример для подражания».
Он тренируется, разрывает соперников во время матчей. А в свободное время посещает курсы по управлению и развитию бизнеса в Университете Де Монфор в Лестере.
Один из ведущих журналистов Нигерии Олувашина Океледжи говорит: «Ндиди классный. Он стремится к общему развитию. Он обожает футбол и мечтает как можно больше выходить на поле. Но он заботится о своем послеигровом будущем. Он толковый парень. Нигерия гордится им».