Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ

«Я находил для себя работу. Днем, когда было жарко, я работал, ходил по рынкам и постоянно что-нибудь продавал. Вечером, когда было прохладнее, мы с друзьями собирались на пустыре. Вместо ворот были четыре старые порванные шины. Так мы играли в футбол».

Жизнь Ндиди изменил тренер, который приехал в Лагос на работу с армейской командой. Он учил наугад отдавать пас

Ндиди признавался, что многие его знакомые нигерийские футболисты начинали карьеру в профессиональных академиях. Отец Ндиди не мог возить его каждый день на тренировки и не отпускал сына одного через весь Лагос. Первые профессиональные тренировки для Ндиди начались, когда в военный лагерь, где служил отец, приехал Ндука Угбаде (играл в Испании, Сингапуре и Малайзии, провел в сборной Нигерии 10 матчей). Угбаде задумывался о тренерской карьере, и друзья в правительстве предложили практику – работу с командой части, где работал Ндиди-старший.

«Мнение Угбаде уважают. Если он говорит, вы молчите и слушаете. Он жесткий тренер и не терпит оправданий. Если он сказал – работай. Если ты устал – все равно работай. Если ты проиграл – работай вдвое больше. Это очень сложный тренер, который сыграл важнейшую роль в моей жизни».

Ндиди сразу понравился Угбаде – он видел в пацане огромный потенциал. Ндиди говорил, что Угбаде видел его на позиции в центре полузащиты. Но через некоторое время опустил его в опорную зону, потому что Ндиди хорошо играл головой. Угбаде нравилось, как Ндиди начинает атаки команды, но раздражался, когда тот медлит перед тем, как отдать пас.

«Он все время буянил, стоя в стороне. Я принимал мяч, озирался, делал передачу, а Ндука орал, что я слишком медленный. Однажды я просто в касание вынес мяч, тот прилетел к нападающему. Ндука был в восторге – после тренировки он еще часа полтора рассказывал, как важны такие внезапные пасы».