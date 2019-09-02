Неизвестный пацан – новый лидер «Челси»: ездит без прав, дружит с Терри

«Когда он был игроком академии «Челси» и приходил тренироваться в первую команду, мы с Кэхиллом думали: «О нет, опять», – вспоминал Терри. – Что мне в нем нравится – он забивает в играх, но делает то же и на тренировках. Этому не научишь, это идет изнутри. Такие игроки и нужны нам – с такой страстью, с такой отдачей, с желанием выигрывать везде и всегда».

Тем интереснее, как Терри и Абрахам пересеклись в «Астон Вилле» – молодой игрок был арендован в конце августа 2018-го, Терри же через неделю чуть не перешел в «Спартак», но задумал завершить карьеру, а в октябре стал ассистентом главного тренера бирмингемцев.

«Мы постоянно созванивались, и Терри говорил, что «Астон Вилла» – отличный клуб, и там мне все понравится, – рассказывал Абрахам о своем переходе прошлым летом. – Он был прав. Вообще, хоть он и не играл на моей позиции, он всегда меня поддерживал и был примером для меня».

С Терри Абрахам снова встретится еще не скоро – матч «Челси» и «Виллы» состоится только в декабре, но впереди у молодого форварда много интересного. Там Лига чемпионов – совершенно новые эмоции для парня, а еще – матч с «Ливерпулем», где можно попытаться отомстить за Суперкубок.