Тэмми Абрахам
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#Тэмми Абрахам #Футбол #АПЛ #Челси #Джон Терри

Неизвестный пацан – новый лидер «Челси»: ездит без прав, дружит с Терри

02 сентября 2019, 12:25
Михаил Морозов

«Челси» при Фрэнке Лэмпарде играет нескучно, но вряд ли это нравится фанатам: от «МЮ» получили четыре гола, Суперкубок проиграли, дома не смогли обыграть ни «Лестер», ни «Шеффилд».

Единственный пока позитив сезона – игра Тэмми Абрахама. Год назад он колотил голы в Чемпионшипе, теперь с легкостью кладет дубли в АПЛ. В 21-летнем возрасте.

В АПЛ «Челси» забил шесть голов, четыре из них на счету Абрахама. Причем все разные

  • Первый гол «Норвичу» – технично замкнул подачу Аспиликуэты;
  • Второй гол «Норвичу» – получив мяч недалеко от штрафной, убрал защитника и мощно пробил в дальний угол;
  • Первый гол «Шеффилду» – классно сыграл на добивании;
  • Второй гол «Шеффилду» – подловил ошибку защитников, оказался один на один с вратарем, не стал сближаться, просто мощно пробил в угол.

imago-images.de / Global Look Press

Только матч за Суперкубок УЕФА он вспоминать не захочет – хоть и заработал пенальти, но потом не реализовал решающий послематчевый, заодно и получил кучу оскорблений на почве расизма. Притом совсем недавно Абрахам с удовольствием помнил о послематчевой серии – решающий пенальти он забил в полуфинале Чемпионшипа в ворота «Вест Бромвича».

В «Вилле» получилось вообще здорово – он забил 25 голов за сезон, чего ни один игрок клуба не добивался аж с 1970-х.

Несмотря на выступления за английскую молодежку, Абрахам мог играть за Нигерию. Вышла странная история: на сайте нигерийской федерации футбола появилось сообщение о том, что этот вопрос практически решен, тем более что отец Абрахама – друг детства президента федерации.

Сам Абрахам в тот же день отверг возможность выступления за Нигерию, отметив, что такого варианта никогда не существовало в принципе. Через полтора месяца Абрахама заиграли за сборную Англии, но те два матча в 2017-м так и остаются единственными. Может, сейчас ситуация изменится.

Xinhua / Global Look Press

Примерно через год после того, как Роман Абрамович стал владельцем «Челси» семилетний Абрахам начал заниматься футболом в клубе. В сезоне-2014/15 он выиграл Юношескую лигу УЕФА, через год дебютировал в основной команде под руководством Гуса Хиддинка, потом были три аренды – в «Бристоль Сити», «Суонси» и «Астон Виллу». К сезону-2019/20 «Челси» вернул Абрахама и дал ему майку с девятым номером. Пока оправдывает: четыре тура – четыре гола. Небольшой островок стабильности в очень переменчивой на данный момент команде Лэмпарда.

У Абрахама нет каких-то запредельных показателей по ударам/обводкам/ключевым пасам/выигранным верховым единоборствам. Глядя на его игру, выделить можно, по сути, всего одно качество. Оно же для форварда – главное. Абрахам – отличный финишер. Во всех голах, которые он забил в нынешнем сезоне АПЛ, не было никаких лишних касаний.

Голевое чутье Абрахама выделяет и его персональный поклонник – сам Джон Терри. Экс-лидер «Челси» поддержал игрока после промаха с пенальти в Суперкубке, они вообще очень давно на связи. «Очень приятно чувствовать себя частью «Челси» даже в Бристоле. Например, как у меня дела – часто спрашивает Терри», – рассказывал футболист. В Бристоле Абрахама, правда, сцапали полицейские за езду без прав, но это был единственный неприятный инцидент.

«Астон Вилла»

«Когда он был игроком академии «Челси» и приходил тренироваться в первую команду, мы с Кэхиллом думали: «О нет, опять», – вспоминал Терри. – Что мне в нем нравится – он забивает в играх, но делает то же и на тренировках. Этому не научишь, это идет изнутри. Такие игроки и нужны нам – с такой страстью, с такой отдачей, с желанием выигрывать везде и всегда».

Тем интереснее, как Терри и Абрахам пересеклись в «Астон Вилле» – молодой игрок был арендован в конце августа 2018-го, Терри же через неделю чуть не перешел в «Спартак», но задумал завершить карьеру, а в октябре стал ассистентом главного тренера бирмингемцев.

«Мы постоянно созванивались, и Терри говорил, что «Астон Вилла» – отличный клуб, и там мне все понравится, – рассказывал Абрахам о своем переходе прошлым летом. – Он был прав. Вообще, хоть он и не играл на моей позиции, он всегда меня поддерживал и был примером для меня».

С Терри Абрахам снова встретится еще не скоро – матч «Челси» и «Виллы» состоится только в декабре, но впереди у молодого форварда много интересного. Там Лига чемпионов – совершенно новые эмоции для парня, а еще – матч с «Ливерпулем», где можно попытаться отомстить за Суперкубок.

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