Капитан «Астон Виллы» проиграл 20 матчей АПЛ подряд. Сегодня серию наконец-то прервали

Джек Грилиш и «Астон Вилла» – это масса историй. Вот – самые яркие:

1. Недавно он пожертвовал 8,5 тысяч фунтов болельщику с ограниченными возможностями на новую инвалидную коляску.

2. Во время победного дерби против «Бирмингема» болельщик вторых выбежал на поле и ударил Грилиша. После матча Грилиш поиронизировал: «Мне повезло, что у него не было оружия. Хорошо, что все решается на поле, а не в таких эпизодах».

3. Прошлым летом у Грилиша было предложение от «Тоттенхэма», но футболист продлил контракт с «Виллой». «Я обожаю этот клуб. В детстве у меня были увешаны все стены комнаты фотографиями с легендами «Астон Виллы». Было бы странно менять цвета, когда клуб так нуждается в моей помощи», – сказал Грилиш.

4. Возвращение в АПЛ он посвятил своей умершей бабушке. У нас даже есть текст об этом.

Забавно, что с Грилишем связана очень неудачная серия. Грилиш дебютировал в Премьер-лиге в сезоне-2013/14, до матча с «Эвертоном» вышел в двадцати встречах АПЛ. И все эти встречи «Вилла» проиграла.