Капитан «Астон Виллы» проиграл 20 матчей АПЛ подряд. Сегодня серию наконец-то прервали
Джек Грилиш – главная звезда «Астон Виллы». Вот уже два трансферных окна за ним наблюдают классные команды из АПЛ, но он никуда не уходит. Мечта Грилиша – закрепиться вместе с «Виллой» в Премьер-лиге.
Когда «Астон Вилла» возвращалась в АПЛ после трех сезонов в Чемпионшипе, Грилиш еще больше растрогал болельщиков: «У меня нет слов. Это был очень тяжелый матч. Выйти в АПЛ означает для меня буквально все. Мы знаем, где должен играть этот клуб. После вылета я остался, и теперь мы вернулись. Я вывел команду своего детства в премьер-лигу».
Джек Грилиш и «Астон Вилла» – это масса историй. Вот – самые яркие:
1. Недавно он пожертвовал 8,5 тысяч фунтов болельщику с ограниченными возможностями на новую инвалидную коляску.
2. Во время победного дерби против «Бирмингема» болельщик вторых выбежал на поле и ударил Грилиша. После матча Грилиш поиронизировал: «Мне повезло, что у него не было оружия. Хорошо, что все решается на поле, а не в таких эпизодах».
3. Прошлым летом у Грилиша было предложение от «Тоттенхэма», но футболист продлил контракт с «Виллой». «Я обожаю этот клуб. В детстве у меня были увешаны все стены комнаты фотографиями с легендами «Астон Виллы». Было бы странно менять цвета, когда клуб так нуждается в моей помощи», – сказал Грилиш.
4. Возвращение в АПЛ он посвятил своей умершей бабушке. У нас даже есть текст об этом.
Забавно, что с Грилишем связана очень неудачная серия. Грилиш дебютировал в Премьер-лиге в сезоне-2013/14, до матча с «Эвертоном» вышел в двадцати встречах АПЛ. И все эти встречи «Вилла» проиграла.
Сегодня «Астон Вилла» обыграла «Эвертон» (2:0) и безвыигрышная серия прервалась на 21-м матче. Таким образом, Джек Грилиш выиграл в АПЛ впервые за 1567 дней.
В социальных сетях пользователи смеются из-за этой темы.
«Джек Грилиш проиграл 20 матчей АПЛ подряд...а потом пришел «Эвертон» (на фото Грилиш с веселящим газом)
«Когда «Астон Вилла» выигрывала в АПЛ последний раз, Джек Грилиш выглядел так»