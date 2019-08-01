Пепе за 80 млн в «Арсенал» – это сумасшествие? Нет, вполне нормально
Несмотря на свою шикарную статистику французский форвард «Лилля» Николя Пепе остается не очень известным футболистом за пределами своей страны. Главным образом, потому что статистика пробита лишь в одном сезоне, да еще и в чемпионате Франции, где нет чемпионской интриги, и который получает наименьшее внимание среди пяти топ-лиг.
Почему трансфер Пепе в «Арсенал» выглядит жуть как странно?
- 80 миллионов евро. Дичайшая цена. Послушайте, но ведь в «Арсенале» столько не платили ни за Обамеянга, ни за Ляказетта, ни за Озила, ни за кого вообще;
- Парню 24 года – понятно, молодой, но неужели настолько перспективен? Мы смирились с дикими деньгами «Атлетико» за Феликса, но у португальца вообще вся карьера впереди;
- Хорошо, один сезон крутой, а раньше? 13 голов в сезоне-2017/18, еще раньше и того меньше.
Три мощных аргумента против, есть еще четвертый – у «Арсенала» много проблем в защите, но кучу денег предпочитают вываливать за форварда.
Чем бить эти аргументы?
• Статистику прошлых сезонов оценивать можно, но лучше сосредоточиться на последнем чемпионате Франции в целом. «Лилль» был настоящей машиной, которая никого не подпустила ко второму месту, да вдобавок еще и унизила чемпиона 5:1. Чаще Пепе в сезоне забивал лишь Мбаппе, лишь он же опережает Пепе и по «гол плюс пас». На счету Пепе 22 гола и 11 голевых передач.
• 22+11 это не с места центрфорварда. В «Лилле», игравшем по схеме 4-2-3-1, Пепе был правым атакующим полузащитником. Статистика просто запредельная. Скорость, удар, смещения в центр, завершение – все на топовом уровне. Он должен был перейти именно в топ-клуб с таким прогрессом и такими результатами.
• Ясно, почему он так понравился Унаи Эмери. Он похож на Обамеянга манерой игрой, он здорово подходит игровому стилю Эмери, где игрок должен быть быстрым, уметь проноситься на гигантской скорости мимо соперника, с успехом использовать дриблинг, мощно бить, но при этом еще и быть командным игроком (о чем и говорит статистика ассистов).
• «Арсеналу» нужно было перехватывать футболиста, пока это не сделали другие. Пепе интересовалась «Барселона», после ухода Роббена и Рибери быстрый фланговый игрок нужен «Баварии», француза рассматривали в Италии, есть еще «ПСЖ», который тоже раздумывал над приобретением. Английский клуб для «Лилля» в плане покупки игрока выглядит предпочтительнее по одной серьезной причине – он может предложить гораздо больше денег.
• Ключевая особенность нормальной реакции аж на 80 миллионов евро за Пепе кроется именно в представителе той лиги, где вертятся самые серьезные деньги в мировом футболе. Финансовые возможности даже слабой команды АПЛ – сумасшедшие в сравнении с другими лигами, что уж говорить о грандах.
Мы слышали, что «МЮ» может заплатить «Лестеру» 80 миллионов за Магуайра, и совершенно этому не удивляемся. Мы помним, сколько «Ман Сити» выложил за Стоунза, Менди и Ляпорта, как не жалел денег за Уокера, сколько отдал за Мареза (все это 50+ млн и далеко не предел). А сумасшедшие покупки «Ливерпуля»? Теперь и «Арсенал» обновил собственный трансферный рекорд.
Резюмируя, «Арсенал» купил очень сильного игрока, который провел феноменальный прошлый сезон. Но цену трансфера будут регулярно обсуждать до тех пор, пока Пепе не станет забивать и отдавать много. В современных условиях для клубов АПЛ уже давно существует совсем другой ценник, и трансферам с семью нулями удивляться не стоит, будут они с восемью.