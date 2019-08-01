Пепе за 80 млн в «Арсенал» – это сумасшествие? Нет, вполне нормально

Несмотря на свою шикарную статистику французский форвард «Лилля» Николя Пепе остается не очень известным футболистом за пределами своей страны. Главным образом, потому что статистика пробита лишь в одном сезоне, да еще и в чемпионате Франции, где нет чемпионской интриги, и который получает наименьшее внимание среди пяти топ-лиг.

Почему трансфер Пепе в «Арсенал» выглядит жуть как странно?

80 миллионов евро. Дичайшая цена. Послушайте, но ведь в «Арсенале» столько не платили ни за Обамеянга, ни за Ляказетта, ни за Озила, ни за кого вообще;

Парню 24 года – понятно, молодой, но неужели настолько перспективен? Мы смирились с дикими деньгами «Атлетико» за Феликса, но у португальца вообще вся карьера впереди;

Хорошо, один сезон крутой, а раньше? 13 голов в сезоне-2017/18, еще раньше и того меньше.

Три мощных аргумента против, есть еще четвертый – у «Арсенала» много проблем в защите, но кучу денег предпочитают вываливать за форварда.