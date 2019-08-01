Николя Пепе
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#Николя Пепе #АПЛ #Арсенал #Лига 1 #Лилль

Пепе за 80 млн в «Арсенал» – это сумасшествие? Нет, вполне нормально

01 августа 2019, 22:28
Михаил Морозов

Несмотря на свою шикарную статистику французский форвард «Лилля» Николя Пепе остается не очень известным футболистом за пределами своей страны. Главным образом, потому что статистика пробита лишь в одном сезоне, да еще и в чемпионате Франции, где нет чемпионской интриги, и который получает наименьшее внимание среди пяти топ-лиг.

Почему трансфер Пепе в «Арсенал» выглядит жуть как странно?

  • 80 миллионов евро. Дичайшая цена. Послушайте, но ведь в «Арсенале» столько не платили ни за Обамеянга, ни за Ляказетта, ни за Озила, ни за кого вообще;
  • Парню 24 года – понятно, молодой, но неужели настолько перспективен? Мы смирились с дикими деньгами «Атлетико» за Феликса, но у португальца вообще вся карьера впереди;
  • Хорошо, один сезон крутой, а раньше? 13 голов в сезоне-2017/18, еще раньше и того меньше.

Три мощных аргумента против, есть еще четвертый – у «Арсенала» много проблем в защите, но кучу денег предпочитают вываливать за форварда.

imago-images.de / Global Look Press

Чем бить эти аргументы?

• Статистику прошлых сезонов оценивать можно, но лучше сосредоточиться на последнем чемпионате Франции в целом. «Лилль» был настоящей машиной, которая никого не подпустила ко второму месту, да вдобавок еще и унизила чемпиона 5:1. Чаще Пепе в сезоне забивал лишь Мбаппе, лишь он же опережает Пепе и по «гол плюс пас». На счету Пепе 22 гола и 11 голевых передач.

• 22+11 это не с места центрфорварда. В «Лилле», игравшем по схеме 4-2-3-1, Пепе был правым атакующим полузащитником. Статистика просто запредельная. Скорость, удар, смещения в центр, завершение – все на топовом уровне. Он должен был перейти именно в топ-клуб с таким прогрессом и такими результатами.

• Ясно, почему он так понравился Унаи Эмери. Он похож на Обамеянга манерой игрой, он здорово подходит игровому стилю Эмери, где игрок должен быть быстрым, уметь проноситься на гигантской скорости мимо соперника, с успехом использовать дриблинг, мощно бить, но при этом еще и быть командным игроком (о чем и говорит статистика ассистов).

Global Look Press

«Арсеналу» нужно было перехватывать футболиста, пока это не сделали другие. Пепе интересовалась «Барселона», после ухода Роббена и Рибери быстрый фланговый игрок нужен «Баварии», француза рассматривали в Италии, есть еще «ПСЖ», который тоже раздумывал над приобретением. Английский клуб для «Лилля» в плане покупки игрока выглядит предпочтительнее по одной серьезной причине – он может предложить гораздо больше денег.

• Ключевая особенность нормальной реакции аж на 80 миллионов евро за Пепе кроется именно в представителе той лиги, где вертятся самые серьезные деньги в мировом футболе. Финансовые возможности даже слабой команды АПЛ – сумасшедшие в сравнении с другими лигами, что уж говорить о грандах.

Мы слышали, что «МЮ» может заплатить «Лестеру» 80 миллионов за Магуайра, и совершенно этому не удивляемся. Мы помним, сколько «Ман Сити» выложил за Стоунза, Менди и Ляпорта, как не жалел денег за Уокера, сколько отдал за Мареза (все это 50+ млн и далеко не предел). А сумасшедшие покупки «Ливерпуля»? Теперь и «Арсенал» обновил собственный трансферный рекорд.

Резюмируя, «Арсенал» купил очень сильного игрока, который провел феноменальный прошлый сезон. Но цену трансфера будут регулярно обсуждать до тех пор, пока Пепе не станет забивать и отдавать много. В современных условиях для клубов АПЛ уже давно существует совсем другой ценник, и трансферам с семью нулями удивляться не стоит, будут они с восемью.

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