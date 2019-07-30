Уход Адриано – минусище для «Спартака»
Вы думали, что «Спартак» закончил с продажей игроков? Нет. Сначала команда рассталась с Фернандо. Сейчас – с Луисом Адриано.
Адриано вернется в Бразилию, где будет играть за «Палмейрас». Этот трансфер жирно подчеркивает глупость летней трансферной кампании «Спартака».
«Спартак» пошел на заведомо невыгодную сделку
По данным «СЭ», «Спартак» получит от продажи Луиса Адриано 1 миллион евро. По данным Sport24 – 3.
Вернемся на полгода назад и вспомним слова Леонида Федуна. Зимой уже появлялись слухи о том, что Адриано и Зе Луиш покинут команду. Тогда Федун сказал: «Ни по Зе, ни по Адриано не было предложений. И мы их не собираемся продавать. У обоих очень высокая выкупная цена, и дешевле мы продавать не будем. Болельщики могут быть спокойны — еще как минимум несколько лет они у нас будут играть».
Слова Федуна были опровергнуты минимум дважды. Первое – оба игрока ушли спустя шесть месяцев после этого интервью. Второе – есть вопросы по суммам сделки. Окей, Зе продали за 8,5 миллионов евро при стоимости в 8 миллионов. Рыночная стоимость Адриано на данный момент составляет 5 миллионов. Судя по всему, «Спартак» продешевил.
Еще одна финансовая подробность, стреляющая в висок менеджмента «Спартака». Globo Esporte сообщает: «Спартак» получит 50% от следующей продажи Адриано. Контракт игрока с «Палмейрасом» действует 4 года, на момент его окончания Адриано будет 36 лет.
Есть подозрения, что «Палмейрас» станет последним клубом в карьере Адриано, а «Спартак» не получит ни копейки.
Теперь у «Спартака» нет сильного нападающего
Не смотрите на сезонную статистику Луиса Адриано в чемпионатах России (17/18 – 10 голов, 18/19 – 6 голов, 19/20 – 1 гол) – она нисколько не отображает реальной роли нападающего в результатах «Спартака».
Фишка Адриано в голах, которые приносили команде важные победы. В 2017-м клуб благодаря голам Луиса «Спартак» вырвал победы у ЦСКА, «Локомотива», «Зенита». В 2018-м – у «Атлетика», «Рубина», «Тосно», «Рейнджерс». В этом году – у «Ростова» и «Ахмата».
Уход Адриано – это мощный удар по заявке «Спартака». Теперь у клуба два номинальных нападающих: Мелкадзе и Понсе. Первый вообще не забивал за «Спартак» в чемпионате России, хотя на это у него была куча времени. Второй пока что вышел лишь в трех матчах РПЛ и не произвел положительного впечатления.
За Адриано «Спартак» получил либо 1, либо 3 миллиона. Это смешно в любом случае – на эти деньги нельзя купить сильную замену ни Зе, ни Адриано. Перетащить весомую часть с продажи Фернандо на приобретение нападающего у боссов «Спартака» тоже не получится – теперь у клуба стало меньше толковых игроков центра поля, нужно латать еще и эту позицию.
Адриано любили болельщики
Адриано – это вечная улыбка и (всегда) амбициозные задачи на сезон. Он говорил, что хочет быть лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона. Что «Спартак» не имеет права провести год без трофеев.
У болельщиков часто были претензии по игре Адриано. Но по большей части они любили его. Главное подтверждение – в прошлом сезоне, когда главным бомбардиром «Спартака» в РПЛ стал Зе Луиш, фанаты назвали Адриано лучшим футболистом команды. Хотя он был лишь топовым ассистентом «Спартака».
На уход Адриано отреагировал русскоязычный твиттер УЕФА. Он вспомнил лучшие моменты с участием Адриано, когда он выступал за «Шахтер» и «Спартак».