Уход Адриано – минусище для «Спартака»

Вернемся на полгода назад и вспомним слова Леонида Федуна. Зимой уже появлялись слухи о том, что Адриано и Зе Луиш покинут команду. Тогда Федун сказал: «Ни по Зе, ни по Адриано не было предложений. И мы их не собираемся продавать. У обоих очень высокая выкупная цена, и дешевле мы продавать не будем. Болельщики могут быть спокойны — еще как минимум несколько лет они у нас будут играть».

Слова Федуна были опровергнуты минимум дважды. Первое – оба игрока ушли спустя шесть месяцев после этого интервью. Второе – есть вопросы по суммам сделки. Окей, Зе продали за 8,5 миллионов евро при стоимости в 8 миллионов. Рыночная стоимость Адриано на данный момент составляет 5 миллионов. Судя по всему, «Спартак» продешевил.

Еще одна финансовая подробность, стреляющая в висок менеджмента «Спартака». Globo Esporte сообщает: «Спартак» получит 50% от следующей продажи Адриано. Контракт игрока с «Палмейрасом» действует 4 года, на момент его окончания Адриано будет 36 лет.

Есть подозрения, что «Палмейрас» станет последним клубом в карьере Адриано, а «Спартак» не получит ни копейки.