Главная сторона трансфера Мирзова в «Спартак» – ментальная, а не игровая. Его адаптация – загадка
Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком». Об этом трансфере можно было говорить еще с конца прошлого года, когда клуб возглавил Олег Кононов. Мирзов наряду с Зелимханом Бакаевым очень ярко играл за тульский «Арсенал», в котором работал Кононов. Бакаева вернули из аренды летом, Мирзов отправился в «Спартак» в обход через «Ростов», которому принадлежал.
Поразительное совпадение: Мирзов впрямую поучаствовал в тех двух матчах, которые были безумно болезненными для Массимо Карреры. Это не семь голов от «Ливерпуля» и пять от «Зенита», но забитый мяч в полуфинале Кубка, из-за которого «Тосно» потом сенсационно вышиб «Спартак» в серии пенальти, а еще – победный гол за «Арсенал» в самом последнем матче при Каррере («Спартак» проиграл 2:3).
Сейчас есть несколько очевидных плюсов подписания Мирзова для «Спартака»:
- Атакующий игрок с российским паспортом – сейчас, конечно, это важно.
- Яркий прошлый сезон, шесть голов за «Арсенал», которому удалось помочь выйти в еврокубки.
- В статистике Мирзова мало навесов, он предпочитает игру низом, чего как раз пытается добиться Кононов. К тому же может пойти в обводку, что в нашей лиге довольно редко происходит в целом.
- Он, конечно же, лучше Ломовицкого. Впрочем, этот плюс – спорный, не так уж много футболистов в РПЛ сейчас выглядят хуже Ломовицкого.
На фланге в «Спартаке» до сих пор ждут замену Квинси Промесу. Ждут, похоже, только болельщики и ждут зря, так что все, что тут можно сделать в этой ситуации – искать хоть что-то положительное. В игровом плане пока вопрос, но есть и другой момент.
Примерно такой пока видится расстановка «Спартака» с Мирзовым в «основе».
Теперь в этом списке есть и Мирзов – получается команда крепких бойцов, у которых есть и опыт, и неплохой уровень для РПЛ (прежде всего, защиты и полузащиты). Хотя бы это может вселить надежду на то, что по сезону больше не будет случаться таких ментальных провалов, как это было в последнем дерби с ЦСКА, где «Спартак» развалился после первого же пропущенного гола.
Другое дело, сможет ли эта команда быть «характерной» именно при Кононове. Пока с ним была одержана лишь одна волевая победа, еще раз «Спартак» сравнивал счет, пропустив первым. Потом, правда, все равно проиграл «Ростову», да и в целом если пропускал, отыгрываться уже не мог.
Но если для клуба плюс один игрок с характером – это хорошо, то как все сложится для самого Мирзова – предугадать нереально.
Несколько историй:
Когда Мирзов играл за рязанскую «Звезду», то забил в ворота «Торпедо» и отправился к ним танцевать. Фанаты это не забыли, и когда игрок перешел в «Торпедо», напомнили, что инцидент не исчерпан:
По большому счету, это оптимальный состав, поскольку главный голкипер у «Спартака» – Селихов, а Ещенко практически в любом своем состоянии выглядит сильнее Рассказова. Состав в целом по меркам РПЛ неплохой, но атака для клуба из топ-5 выглядит слабо.
Приобретение Мирзова – плюс один игрок с характером. Всего их в таком составе набирается прилично.
• Джикия – капитан, боец, тут все понятно.
• Жиго – тоже боец, забивающий перебинтованной головой и бросающийся в любые единоборства (матч с ЦСКА не будем вспоминать, в первой игре после травмы так в себя и не пришел).
• Ещенко – игрок, который бьется одинаково, хоть против аутсайдера, хоть в Лиге чемпионов – для него вообще нет никаких авторитетов.
• Зобнин – эталон работоспособности, в чем все убедились прошлым летом на чемпионате мира.
• Бакаев – вернулся из аренды злым и очень нацеленным. В сезоне-2017/18 в «Спартаке» он выходил робко – сейчас чувствует себя гораздо увереннее. Даже забрал десятый номер.
• Луис Адриано – бьется изо всех сил, когда есть цель, когда заведен и сильно мотивирован, потому и был одним из ментальных лидеров клуба в «бронзовый» сезон.
Весной 2019-го влип в скандал в полуфинале Кубка России, ударив форварда «Урала» Ильина. Мирзов утверждал, что тот назвал его «чуркой». КДК доказательств этому не нашла и влепила Мирзову двухматчевую дисквалификацию (так что до весны за «Спартак» в Кубке он не сыграет).
«На Мирзова мы рассчитываем, он принадлежит нам», – говорил еще недавно главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, но на правду это походило мало (кроме того, что ростовчан Мирзов, да, принадлежал). По слухам, у Карпина с Мирзовым конфликт. Да и очевидно, что «Ростову» даже очень помог бы футболист, который так хорошо провел прошлый сезон. Плюс схема, которую наигрывает Карпин для «Ростова», игроку как раз подходит.
В интервью «Чемпионату» Мирзов рассказал, что не слишком в восторге от Москвы: «Мне нравится приезжать туда на пару дней, но не хотел бы там жить. У нас намного спокойнее, все друг друга знают. К тому же в Нальчике все на порядок дешевле. Абсолютно всё. Сходишь с друзьями посидеть в ресторан — отдашь в пять-восемь раз меньше. И еда гораздо вкуснее».
Во всем этом кроется главный вопрос – выдержит ли футболист психологически. На поле – нет вопросов, он боец, он будет биться и наверняка принесет пользу, поскольку как раз находится в хорошем футбольном возрасте, будет играть под руководством знакомого ему тренера и уже немалого добился, вспоминая «Тосно» (победный гол в финале Кубка) и «Арсенал».
Но степень давления в таких клубах совсем иная. К Мирзову не может быть претензий по самоотдаче (их и не будет, это точно), но будет ли игрок чувствовать себя своим вне поля – никто сказать не может. Совпадет ли он эмоционально в команде с таким колоссальным прессом на любого из футболистов. И в том городе, где он не слишком хотел жить. А успехи в клубе от психологического состояния будут зависеть напрямую.