Главная сторона трансфера Мирзова в «Спартак» – ментальная, а не игровая. Его адаптация – загадка

Теперь в этом списке есть и Мирзов – получается команда крепких бойцов, у которых есть и опыт, и неплохой уровень для РПЛ (прежде всего, защиты и полузащиты). Хотя бы это может вселить надежду на то, что по сезону больше не будет случаться таких ментальных провалов, как это было в последнем дерби с ЦСКА, где «Спартак» развалился после первого же пропущенного гола.

Другое дело, сможет ли эта команда быть «характерной» именно при Кононове. Пока с ним была одержана лишь одна волевая победа, еще раз «Спартак» сравнивал счет, пропустив первым. Потом, правда, все равно проиграл «Ростову», да и в целом если пропускал, отыгрываться уже не мог.

Но если для клуба плюс один игрок с характером – это хорошо, то как все сложится для самого Мирзова – предугадать нереально .

Несколько историй:

Когда Мирзов играл за рязанскую «Звезду», то забил в ворота «Торпедо» и отправился к ним танцевать. Фанаты это не забыли, и когда игрок перешел в «Торпедо», напомнили, что инцидент не исчерпан: