Здесь самое полное объяснение, почему гол Миранчука со штрафного нельзя засчитывать
Вчера Алексей Миранчук красиво забил «Рубину» прямым ударом со штрафного. Сразу после этого удара вратарь Дюпин предъявлял претензии стенке и на что-то указывал судье. Потом стало понятно, что гол Миранчука надо было отменить. Теперь это обсуждают вообще все, но во время матча разобраться было тяжело. Потому что правила изменились совсем недавно.
Вот официальный обзор матча на ютуб-канале «Матч ТВ». Гол Миранчука смотрите с 5:55.
Перед началом этого сезона в правила исполнения штрафных ударов внесли дополнение. Теперь игроки атакующей команды могут подходить к стенке максимум на метровое расстояние. Если окажутся ближе, то это уже нарушение. Так сделали, чтобы избежать встраивания в стенку, лишних толчков и спорных моментов. На российский футбол это повлияло в другую сторону.
Ниже прилагаем три важных скриншота. На первом партнер Миранчука влетает в стенку уже во время его разбега. Потом он оказывается среди игроков «Рубина», когда мяч уже попадает в ворота. Третий кадр – вид со стороны Миранчука. Все это реально смотрелось так, что в стенке оказался еще один игрок «Рубина». Только он был в белой форме.
Еще одно важное дополнение: атакующая команда может выстраивать собственную стенку, чтобы перекрыть вратарю видимость. Что-то похожее «Локомотив» исполнял как раз в моменте с голом. Проблема в том, что игрок «Локо» никак не должен был разваливать собственную стенку и толкать соперников. Если засчитывать такие голы, то все изменения в правилах бессмысленны.
Во всей этой истории интересно и то, что в матче «Локомотива» и «Рубина» впервые могли использовать систему VAR. Все уже готово, видеоассистенты тренируются в использовании, но на матчах технологию никак не запустят. На этом матче VAR использовалась в офлайн-режиме. Вилков не мог обратиться к ней за помощью, а ему не могли подсказать со стороны.
В «Рубине» нормально отреагировали на такое нарушение, хотя из-за этого команда потеряла очки. Формальный главный тренер Эдуардо Докампо просто констатировал факт: «По новым правилам действительно игроки атакующей команды должны находиться как минимум на расстоянии одного метра от стенки. Это правило не было соблюдено».
«Чемпионат» спросил об этом моменте арбитра Сергея Хусаинова. «По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота «Рубина» нельзя было засчитывать. Раз с 1 июня правила действуют, то эти правила были нарушены игроками «Локомотива», которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина», – ответил Хусаинов.
Он же обратил внимание на тот момент, что такого прецедента в российском футболе еще не было, поэтому главный арбитр Михаил Вилков и растерялся. Такие вещи наигрывались на сборах команд – все об этом знали. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров согласен, что формально это нарушение, но все равно защищает Вилкова.
В этом моменте Егоров увидел две стороны и уже пообещал отправить этот момент в ФИФА, чтобы там все рассмотрели и объяснили. «Вчерашняя ситуация – никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки. Футболист делает движение, пока мяч еще в игре», – сказал Егоров.