Здесь самое полное объяснение, почему гол Миранчука со штрафного нельзя засчитывать

Еще одно важное дополнение: атакующая команда может выстраивать собственную стенку, чтобы перекрыть вратарю видимость. Что-то похожее «Локомотив» исполнял как раз в моменте с голом. Проблема в том, что игрок «Локо» никак не должен был разваливать собственную стенку и толкать соперников. Если засчитывать такие голы, то все изменения в правилах бессмысленны.

Во всей этой истории интересно и то, что в матче «Локомотива» и «Рубина» впервые могли использовать систему VAR. Все уже готово, видеоассистенты тренируются в использовании, но на матчах технологию никак не запустят. На этом матче VAR использовалась в офлайн-режиме. Вилков не мог обратиться к ней за помощью, а ему не могли подсказать со стороны.

В «Рубине» нормально отреагировали на такое нарушение, хотя из-за этого команда потеряла очки. Формальный главный тренер Эдуардо Докампо просто констатировал факт: «По новым правилам действительно игроки атакующей команды должны находиться как минимум на расстоянии одного метра от стенки. Это правило не было соблюдено».